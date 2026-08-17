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МУНКАР И НАКИР
МУНКАР И НАКИР - (Порицаемый и Порицающий), в мусульманской традиции ангелы, допрашивающие мёртвых в могилах.
Грешников и неверующих, неспособных назвать основные догматы ислама, они подвергают наказаниям (азаб аль-кабр), предваряющим адские муки. Иногда они отождествляются с ангелами-хранителями, сопровождающими человека при жизни.
В Коране не упоминаются, хотя с ними по традиции связывают некоторые аяты (6:93, 8:50/52, 23:102/100, 47:27/29). Иногда они встречаются в хадисах, часто упоминаются в суннитских акидах и мусульманской эсхатологической литературе.
.© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
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