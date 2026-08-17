МУНКАР И НАКИР

МУНКАР И НАКИР - (По­ри­цае­мый и По­ри­цаю­щий), в му­сульманской тра­ди­ции ан­ге­лы, доп­ра­ши­ваю­щие мёрт­вых в мо­ги­лах.

Греш­ни­ков и не­ве­рую­щих, не­спо­соб­ных на­звать основные дог­ма­ты ис­ла­ма, они под­вер­га­ют на­ка­за­ни­ям (азаб аль-кабр), пред­ва­ряю­щим ад­ские му­ки. Ино­гда они ото­жде­ст­в­ля­ют­ся с ан­ге­ла­ми-хра­ни­те­ля­ми, со­про­во­ж­даю­щи­ми че­ло­ве­ка при жиз­ни.

В Ко­ра­не не упо­ми­на­ют­ся, хо­тя с ни­ми по тра­ди­ции свя­зы­ва­ют не­ко­то­рые ая­ты (6:93, 8:50/52, 23:102/100, 47:27/29). Ино­гда они встре­ча­ют­ся в ха­ди­сах, час­то упо­ми­на­ют­ся в сун­нит­ских аки­дах и му­сульманской эс­ха­то­ло­гической ли­те­ра­ту­ре.

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