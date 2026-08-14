МУНКАЧИ МИХАЙ
МУНКАЧИ МИХАЙ (венг. Munkácsy; псевдоним; наст. фам. - Либ, Lieb) - венгерский живописец.
Учился у Э. Самоши (1862-1863 годы), М. Тана и А. Лигети в Пеште (1863-1864 годы), в АХ - в Вене (1864 год), в Мюнхене (1866-1868 годы) у Ш. Вагнера и А. Ойгена и в Дюссельдорфе (1868-1870 годы) у Л. Кнауса. В 1868 году избрал псевдониим «Мункачи». Работал в Будапеште, с 1871 года в Париже. Уже в ранний период создавал многофигурные реалистичные полотна, отражающие жизнь в её социальных противоречиях, со всей сложностью психологических характеристик: «Камера смертника» (1869-1870 годы), «Женщины, щиплющие корпию» (1872 год), «Ночные бродяги» (1873 год, все - Венгерская национальная галерея, Будапешт) и другое.
Драматичную атмосферу этих сцен усиливает суровый колорит, построенный на светотеневых контрастах. Писал также портреты [жены (1875 год), художник Л. Паала (1877 год), Ф. Листа (1886 год, смотреть иллюстрации к статье Венгрия), все - там же] и пейзажи; благодаря работе на пленэре (в частности, в Барбизоне) палитра Мункачи становится богаче и нюансированнее.
С конца 1870-х годов обращается к жанру исторической и религиозной картины: «Мильтон, диктующий дочерям поэму "Потерянный рай"» (1878 год, Нью-Йоркская публичная библиотека), «Умирающий Моцарт» (1886 год, частное собрание, Детройт); трилогия «Христос перед Пилатом» (1881 год), «Голгофа» (1884 год, обе - Венгерская национальная галерея) и «Ecce homo» (1896 год, Историко-этнографический музей имени Ф. Дери, Дебрецен). После смерти Х. Макарта Мункачи получил заказ на завершение плафонных фресок в здании Художественно-исторического музея в Вене (1884-1890 годы).
В эти же годы он исполнил множество картин в духе салонного искусства и продолжал работать над пейзажами («Пасущееся стадо», 1882 год; «Аллея», 1886 год; «Парк Монсо ночью», 1895 год, все - Венгерская национальная галерея). Среди работ последнего периода наиболее значительны монументальные панно для зала венгерского парламента «Обретение родины» (1890-1893 годы; смотреть иллюстрации к статье Венгрия) и картина «Забастовка» (1895 год, Венгерская национальная галерея).