МУНКАЧИ МИХАЙ

МУНКАЧИ МИХАЙ (венг. Munkácsy; псевдоним; наст. фам. - Либ, Lieb) - венгерский живописец.

Учил­ся у Э. Са­мо­ши (1862-1863 годы), М. Та­на и А. Ли­ге­ти в Пеш­те (1863-1864 годы), в АХ - в Ве­не (1864 год), в Мюн­хе­не (1866-1868 годы) у Ш. Ваг­не­ра и А. Ой­ге­на и в Дюс­сель­дор­фе (1868-1870 годы) у Л. Кнау­са. В 1868 году из­брал псевдониим «Мункачи». Ра­бо­тал в Бу­да­пеш­те, с 1871 года в Па­ри­же. Уже в ран­ний пе­ри­од соз­да­вал мно­го­фи­гур­ные реа­ли­стичные по­лот­на, от­ра­жаю­щие жизнь в её со­ци­аль­ных про­ти­во­ре­чи­ях, со всей слож­но­стью пси­хо­ло­гических ха­рак­те­ри­стик: «Ка­ме­ра смерт­ни­ка» (1869-1870 годы), «Жен­щи­ны, щи­п­лю­щие кор­пию» (1872 год), «Ноч­ные бро­дя­ги» (1873 год, все - Венгерская национальная га­ле­рея, Бу­да­пешт) и другое.

Дра­ма­тичную ат­мо­сфе­ру этих сцен уси­ли­ва­ет су­ро­вый ко­ло­рит, по­стро­ен­ный на све­то­те­не­вых кон­тра­стах. Пи­сал так­же порт­ре­ты [же­ны (1875 год), художник Л. Паа­ла (1877 год), Ф. Ли­ста (1886 год, смотреть иллюстрации к статье Ве­нг­рия), все - там же] и пей­за­жи; бла­го­да­ря ра­бо­те на пле­нэ­ре (в ча­ст­но­сти, в Бар­би­зо­не) па­лит­ра Мункачи ста­но­вит­ся бо­га­че и ню­ан­си­ро­ван­нее.

С конца 1870-х годов об­ра­ща­ет­ся к жан­ру ис­то­рической и ре­лигиозной кар­ти­ны: «Миль­тон, дик­тую­щий до­че­рям по­эму "По­те­рян­ный рай"» (1878 год, Нью-Йорк­ская пуб­лич­ная библиотека), «Уми­раю­щий Мо­царт» (1886 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Дет­ройт); три­ло­гия «Хри­стос пе­ред Пи­ла­том» (1881 год), « Гол­го­фа » (1884 год, обе - Венгерская национальная га­ле­рея) и «Ecce ho­mo» (1896 год, Ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фический му­зей имени Ф. Де­ри, Деб­ре­цен). По­сле смер­ти Х. Ма­кар­та Мункачи по­лу­чил за­каз на за­вер­ше­ние пла­фон­ных фре­сок в зда­нии Ху­дожественно-ис­то­рического му­зея в Ве­не (1884-1890 годы).

В эти же го­ды он ис­пол­нил мно­же­ст­во кар­тин в ду­хе са­лон­но­го искусства и про­дол­жал ра­бо­тать над пей­за­жа­ми («Па­су­щее­ся ста­до», 1882 год; «Ал­лея», 1886 год; «Парк Мон­со но­чью», 1895 год, все - Венгерская национальная га­ле­рея). Сре­ди ра­бот по­след­не­го пе­рио­да наи­бо­лее зна­чи­тель­ны мо­ну­мен­таль­ные пан­но для за­ла венгерского пар­ла­мен­та «Об­ре­те­ние ро­ди­ны» (1890-1893 годы; смотреть иллюстрации к статье Ве­нг­рия) и кар­ти­на «За­бас­тов­ка» (1895 год, Венгерская национальная га­ле­рея).