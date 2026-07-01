МУНК ПЕТЕР АНДРЕАС
МУНК ПЕТЕР АНДРЕАС - норвежский историк, лингвист, переводчик.
Дядя Э. Мунка. В 1834 году окончил юридический факультет университета в Кристиании, с 1835 года увлёкся историей, совершил образовательные поездки в Копенгаген, Лунд и Стокгольм. С 1841 года профессор истории на философском факультете университета в Кристиании. В своём основном труде «История норвежского народа» («Det norske folks historie», bd 1-8, 1852-63) Мунк, опираясь на обширный, критически проверенный материал разнообразных источников, выявленных им в норвежских и зарубежных архивах и библиотеках и частично впервые введённых им в научный оборот, реконструировал древнейший период в истории Норвегии (до 1397 года).
Первым из специалистов, не принадлежащих к католической Церкви, был допущен к работе в архивах Ватикана (постоянно жил в Риме в 1858-1861 годы). Собранные Мунком материалы легли в основу многотомной публикации документов по истории средних веков Норвегии «Diplomatarium Norvegicum», 1-й том которой вышел в 1847 году (издание содержит 25 томов, последний издан в 1995 году).
Наряду с письменными активно использовал археологический и лингвистические источники, внёс вклад в изучение рунического письма, готского и древненорвежских языков [«Det oldnorske sprogs eller norrø nasprogets grammatik», 1847 год (совместно с К. Унгером); «Det gotiske Sprogs Formlære...», 1848 год]. Один из зачинателей концепции «доисторической эпохи», обозначавшейся термином forhistorisk (förhistorisk).
Вслед за своим учителем Я. Кейсером и другими представителями норвежской исторической школы разработал новую концепцию средневековой норвежской истории, в которой она представляется борьбой между «родовой аристократией» и королевской властью. Выдвинул идею самостоятельной миграции предков норвежцев в Норвегии и отсутствия её связи с заселением Дании и Швеции. Сторонник реформы норвежского языка, выступал за пересмотр датировки наследия в языке, а также за расширение прав Норвегии в унии со Швецией и против скандинавизма, в котором видел проявление стремления к шведской великодержавной гегемонии.
Мунк активно занимался переводом древних саг на современный язык. Опубликованный им в качестве учебного пособия сборник скандинавских мифов и легенд («Nordens gamle Gude-og Helte Sagn, i kortfatter Fremstilling», 1840 год) неоднократно переиздавался и способствовал развитию романтизма в Норвегии. Изданные Мунком переводы Старшей Эдды («Den Ædre Edda», 1847 год), цикла королевских саг («Norges konge-sagaer fra de ældste tider indtil anden halvdeel af det 13de aarhundrede efter Christi Fødsel», 1859 год) также пользовались большой популярностью и оказали влияние на Б. Бьёрнсона и Г. Ибсена. В честь Мунка назван один из корпусов университета Осло в Блиндерне.