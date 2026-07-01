МУНК ПЕТЕР АНДРЕАС

МУНК ПЕТЕР АНДРЕАС - норвежский историк, лингвист, переводчик.

Дя­дя Э. Мун­ка . В 1834 году окон­чил юри­дический факультет университета в Кри­стиа­нии, с 1835 года ув­лёк­ся ис­то­ри­ей, со­вер­шил об­ра­зо­вательные по­езд­ки в Ко­пен­га­ген, Лунд и Сток­гольм. С 1841 года профессор ис­то­рии на фи­лософском факультете университета в Кри­стиа­нии. В сво­ём основном тру­де «Ис­то­рия нор­веж­ско­го на­ро­да» («Det norske folks historie», bd 1-8, 1852-63) Мунк, опи­ра­ясь на об­шир­ный, кри­ти­че­ски про­ве­рен­ный ма­те­ри­ал раз­но­об­раз­ных ис­точ­ни­ков, вы­яв­лен­ных им в норвежских и за­ру­беж­ных ар­хи­вах и биб­лио­те­ках и час­тич­но впер­вые вве­дён­ных им в на­учный обо­рот, ре­кон­ст­руи­ро­вал древ­ней­ший пе­ри­од в ис­то­рии Нор­ве­гии (до 1397 года).

Пер­вым из спе­циа­ли­стов, не при­над­ле­жа­щих к ка­то­лической Церк­ви, был до­пу­щен к ра­бо­те в ар­хи­вах Ва­ти­ка­на (по­сто­ян­но жил в Ри­ме в 1858-1861 годы). Со­б­ран­ные Мунком ма­те­риа­лы лег­ли в ос­но­ву мно­го­том­ной пуб­ли­ка­ции до­ку­мен­тов по ис­то­рии средних веков Нор­ве­гии «Dip­lo­ma­tarium Norvegi­cum», 1-й том ко­то­рой вы­шел в 1847 году (из­да­ние со­дер­жит 25 то­мов, по­след­ний из­дан в 1995 году).

На­ря­ду с пись­мен­ны­ми ак­тив­но ис­поль­зо­вал ар­хео­ло­гический и лин­г­ви­стические ис­точ­ни­ки, внёс вклад в из­уче­ние ру­ни­че­ско­го пись­ма, гот­ско­го и древненорвежских язы­ков [«Det oldnorske sprogs eller norrø nasprogets grammatik», 1847 год (совместно с К. Ун­ге­ром); «Det gotiske Sprogs Form­lære...», 1848 год]. Один из за­чи­на­те­лей кон­цеп­ции «до­ис­то­рической эпо­хи», об­оз­на­чав­шей­ся тер­ми­ном forhistorisk (förhis­torisk).

Вслед за сво­им учи­те­лем Я. Кей­се­ром и другими пред­ста­ви­те­ля­ми норвежской ис­то­рической шко­лы раз­ра­бо­тал но­вую кон­цеп­цию средневековой норвежской ис­то­рии, в ко­то­рой она пред­став­ля­ет­ся борь­бой ме­ж­ду «ро­до­вой ари­сто­кра­ти­ей» и ко­ро­лев­ской вла­стью. Вы­дви­нул идею са­мо­сто­ятельной ми­гра­ции пред­ков нор­веж­цев в Нор­ве­гии и от­сут­ст­вия её свя­зи с за­се­ле­ни­ем Да­нии и Шве­ции. Сто­рон­ник ре­фор­мы норвежского языка, вы­сту­пал за пе­ре­смотр датировки на­сле­дия в язы­ке, а так­же за рас­ши­ре­ние прав Нор­ве­гии в унии со Шве­ци­ей и про­тив скан­ди­на­виз­ма, в ко­то­ром ви­дел про­яв­ле­ние стрем­ле­ния к шведской ве­ли­ко­дер­жав­ной ге­ге­мо­нии.

Мунк активно за­ни­мал­ся переводом древних саг на современный язык. Опуб­ли­ко­ван­ный им в ка­че­ст­ве учеб­но­го по­со­бия сборник скандинавских ми­фов и ле­генд («Nordens gamle Gude-og Helte Sagn, i kortfatter Fremstilling», 1840 год) не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­вал­ся и спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию ро­ман­тиз­ма в Нор­ве­гии. Из­дан­ные Мунком пе­ре­во­ды Стар­шей Эд­ды («Den Ædre Edda», 1847 год), цик­ла ко­ро­лев­ских саг («Norges konge-sagaer fra de ældste tider indtil anden halvdeel af det 13de aarhundrede efter Christi Fødsel», 1859 год) так­же поль­зо­ва­лись боль­шой по­пу­ляр­но­стью и ока­за­ли влия­ние на Б. Бьёрн­со­на и Г. Иб­се­на. В честь Мунка на­зван один из кор­пу­сов университета Ос­ло в Блин­дер­не.