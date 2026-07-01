МУНК КАЙ ХАРАЛЬД ЛАЙНИНГЕР
МУНК КАЙ ХАРАЛЬД ЛАЙНИНГЕР - датский писатель, лютеранский священник.
Сын ремесленника. Окончил Кафедральную школу в Нюкёбинге (амт Сторстрём) (1917 год) и теологический факультет Копенгагенского университета (1924 год); в 1924-1944 годах пастор в Ведерсё (Западная Ютландия). Литературным творчеством занимался с 1917 года. Испытал влияние романтизма и философии С. Кьеркегора; тяготел к идеализации сильной и цельной личности: драмы «Пилат» («Pilatus», 1917 год, опубликована в 1937 году) и «Операция» («Operationen», 1920 год).
Образ Ирода в драме «Идеалист» («En Idealist», 1924 год, опубликована в 1928 году) отразил идеи Ф. Ницше. Проблеме веры и неверия посвящена драма «Слово» («Ordet», 1925 год; экранизация К.Т. Дрейера, 1955 год). В начале 1930-х годов Мунк симпатизировал тоталитарной власти: драмы «Гамлет» («Hamlet», 1934 год), «Победа» («Sejren», 1936 год), «Диктаторша» («Diktatorinden», 1938 год). Идейный перелом Мунка отразился в драме «Он сидит у плавильного тигля» («Han sidder ved smeltediglen», 1938 год), где звучит протест против насилия и неприятие фашизма.
Среди других сочинений: пьесы литературно-полемического характера «В разгар прибоя» («I Brændingen», 1926 год, опубликована в 1929 году) и «Эгелюкке» («Egelykke», 1940 год); историческая драма «Нильс Эббесен» («Niels Ebbesen», 1942 год, русский перевод 1974 года); сборник стихов «Клятву дайте, ребята» («Svoerg det, drenge», 1941 год) и другое; патриотическая публицистика. После страстной антифашистской проповеди (01.01.1944 года) Мунк был арестован гестапо и расстрелян.