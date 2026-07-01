МУНК КАЙ ХАРАЛЬД ЛАЙНИНГЕР

МУНК КАЙ ХАРАЛЬД ЛАЙНИНГЕР - датский пи­са­тель, лю­те­ран­ский свя­щен­ник.

Сын ре­мес­лен­ни­ка. Окон­чил Ка­фед­раль­ную шко­лу в Ню­кё­бин­ге (амт Стор­ст­рём) (1917 год) и тео­ло­гический факультет Ко­пен­га­ген­ско­го университета (1924 год); в 1924-1944 годах пас­тор в Ве­дер­сё (Западная Ют­лан­дия). Литературным твор­че­ст­вом за­ни­мал­ся с 1917 года. Ис­пы­тал влия­ние ро­ман­тиз­ма и фи­ло­со­фии С. Кьер­ке­го­ра; тя­го­тел к идеа­ли­за­ции силь­ной и цель­ной лич­но­сти: дра­мы «Пи­лат» («Pila­tus», 1917 год, опубликована в 1937 году) и «Опе­ра­ция» («Ope­rationen», 1920 год).

Об­раз Иро­да в дра­ме «Идеа­лист» («En Idealist», 1924 год, опубликована в 1928 году) от­ра­зил идеи Ф. Ниц­ше . Про­бле­ме ве­ры и не­ве­рия по­свя­ще­на дра­ма «Сло­во» («Ordet», 1925 год; эк­ра­ни­за­ция К.Т. Дрей­е­ра, 1955 год). В начале 1930-х годов Мунк сим­па­ти­зи­ро­вал то­та­ли­тар­ной вла­сти: дра­мы «Гам­лет» («Hamlet», 1934 год), «По­бе­да» («Sejren», 1936 год), «Дик­та­тор­ша» («Diktatorinden», 1938 год). Идей­ный пе­ре­лом Мунка от­ра­зил­ся в дра­ме «Он си­дит у пла­виль­но­го тиг­ля» («Han sidder ved smeltediglen», 1938 год), где зву­чит про­тест про­тив на­си­лия и не­при­ятие фа­шиз­ма.

Сре­ди других со­чи­не­ний: пье­сы литературно-по­ле­мического ха­рак­те­ра «В раз­гар при­боя» («I Brændingen», 1926 год, опубликована в 1929 году) и «Эге­люк­ке» («Egelykke», 1940 год); ис­то­рическая дра­ма «Нильс Эб­бе­сен» («Niels Ebbe­sen», 1942 год, русский перевод 1974 года); сборник сти­хов «Клят­ву дай­те, ре­бя­та» («Svoerg det, drenge», 1941 год) и другое; пат­рио­тическая пуб­ли­ци­сти­ка. По­сле стра­ст­ной ан­ти­фа­ши­ст­ской про­по­ве­ди (01.01.1944 года) Мунк был аре­сто­ван гес­та­по и рас­стре­лян.