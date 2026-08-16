МУНК ЭДВАРД

МУНК ЭДВАРД - норвежский живописец.

Ро­дил­ся в се­мье во­енного вра­ча. Пле­мян­ник П.А. Мун­ка . В 1881-1883 годах учил­ся в Шко­ле ри­со­ва­ния в Кри­стиа­нии (ны­не Ос­ло) у скульп­то­ра Ю. Мид­дель­ту­на, брал уро­ки у жи­во­пис­ца К. Кро­га (1882 год), с 1883 года учил­ся в «Ака­де­мии сво­бод­но­го све­та» Ф. Тау­ло­ва. С 1884 года сбли­зил­ся с пи­са­те­ля­ми и ху­дож­ни­ка­ми на­ту­ра­ли­стического на­прав­ле­ния; под влия­ни­ем учи­те­лей уже в ран­них ра­бо­тах ис­поль­зо­вал приё­мы им­прес­сио­низ­ма («Ут­ро», 1884 год, со­б­ра­ние Р. Мей­е­ра, Бер­ген). Те­ма­ти­ка не­ко­то­рых про­из­ве­де­ний от­ра­жа­ет тя­жё­лые впе­чат­ле­ния дет­ст­ва, вы­зван­ные смер­тью ма­те­ри и се­ст­ры («Боль­ной ре­бё­нок», 1885-1886 годы, «Вес­на», 1889 год, обе - Национальная га­ле­рея, Ос­ло).

В 1885-1909 годах мно­го пу­те­ше­ст­во­вал, жил во Фран­ции (1889-1892 годы и 1895-1897 годы), Гер­ма­нии (1892-1895 годы и 1897-1908 годы), Ита­лии (1899, 1900 годы). В Па­ри­же по­се­щал ху­дожественную шко­лу Л. Боннá (1889-1890 годы), ис­пы­тал воз­дей­ст­вие нео­им­прес­сио­низ­ма («Ночь», 1890 год, «Ули­ца Ла­фай­етт», 1891 год, обе - Национальная га­ле­рея, Ос­ло), В. Ван Го­га, «син­те­тиз­ма» П. Го­ге­на и к началу 1890-х годов вы­ра­бо­тал собственный стиль («Ме­лан­хо­лия», 1891-1892 годы, Му­зей Мун­ка, Ос­ло; «По­це­луй», 1892 год, Национальная га­ле­рея, Ос­ло).

Бли­зость к пи­са­тель­ским кру­гам (А. Стринд­берг, С. Пши­бы­шев­ский, Г. Иб­сен, С. Мал­лар­ме), а так­же друж­ба с Ю. Мей­е­ром-Гре­фе на­ло­жи­ли пе­чать ли­те­ра­тур­но­сти на твор­че­ст­во Мунка. За­мы­сел об­шир­но­го цик­ла кар­тин «Лю­бовь» (позд­нее на­зван «Фриз жиз­ни», 1892-1902 годы) сло­жил­ся под воз­дей­ст­ви­ем идей литературы сим­во­лиз­ма, а так­же уче­ний Э. Све­ден­бор­га, С. Кьер­ке­го­ра, А. Шо­пен­гау­эра, Ф. Ниц­ше.

Эта «по­эма о жиз­ни, люб­ви и смер­ти» (по оп­ре­де­ле­нию ху­дож­ни­ка) ста­ла от­ра­же­ни­ем его лич­но­го опы­та и не­по­средств. впе­чат­ле­ний (пей­за­жи Ос­горд­ст­ран­да, порт­рет­ные об­ра­зы дру­зей и род­ных и другое). В центральном по­лот­не цик­ла - «Та­нец жиз­ни» (1889-1900 годы, Национальная га­ле­рея, Ос­ло) - дви­жу­щие­ся по ро­ко­во­му кру­гу фи­гу­ры, ко­то­рые оли­це­тво­ря­ют раз­ные воз­рас­ты и эмо­цио­наль­ные со­стоя­ния (страх, тос­ка, мрач­ный эро­тизм, от­чая­ние).

Ге­рои кар­тин «Вам­пир» (1893 год, Ху­дожественный му­зей, Гё­те­борг), «Рев­ность» (1895 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Бер­ген) пред­ста­ют как не­кие ар­хе­ти­пы из­веч­ной дра­мы че­ло­ве­че­ско­го су­ще­ст­во­ва­ния. В ком­по­зи­ци­ях «Крик» (1893 год, Национальная га­ле­рея, Ос­ло), «Тос­ка» (1894 год, Му­зей Мун­ка), «Та­нец на бе­ре­гу» (1900-1902, Национальная га­ле­рея, Пра­га ) ли­нии пей­за­жа рас­хо­дят­ся от че­ло­ве­че­ских фи­гур рит­мич­но ре­зо­ни­рую­щи­ми им­пуль­са­ми, соз­да­вая ощу­ще­ние пси­хической ау­ры.

Ин­тен­сив­ные цве­та, на­не­сён­ные из­ви­ваю­щи­ми­ся маз­ка­ми, про­ры­ва­ют­ся сквозь су­мрач­ную то­наль­ность, на­пол­няя её внутренним све­че­ни­ем. Те­мы «Фри­за жиз­ни» ху­дож­ник варь­и­ро­вал во мно­гих ри­сун­ках и гра­вю­рах («Крик», ли­то­гра­фия, 1895 год; «Тос­ка», цвет­ная ли­то­гра­фия, 1896 год). Соз­дал так­же фриз (се­рию из 12 по­ло­тен) по за­ка­зу М. Рейн­хард­та для те­ат­ра «Кам­мер­шпиль­ха­ус» в Бер­ли­не (1907 год; ны­не - в Но­вой национальной га­ле­рее, Бер­лин), трип­тих «Три воз­рас­та жиз­ни» (1907-1908 годы; со­б­ра­ние Р. Мей­е­ра, Бер­ген; Ху­дож. му­зей Ате­не­ум, Хель­син­ки; Му­зей Мун­ка). Искусство Мунка 1890-1900-х годов, бу­ду­чи яр­ким вы­ра­же­ни­ем сим­во­ли­ст­ской эс­те­ти­ки, воз­ве­ща­ет за­ро­ж­де­ние экс­прес­сио­низ­ма.

В 1908-1916 годах Мунк ра­бо­тал над мо­ну­мен­таль­ным цик­лом для ак­то­во­го за­ла университета в Ос­ло: в 11-ти пан­но рас­кры­ва­ет­ся те­ма жи­во­твор­ной энер­гии люб­ви, гар­мо­нич­но­го еди­не­ния муж­ско­го и жен­ско­го на­ча­ла; в них ца­рит эпический по­кой, ве­ли­чественные ланд­шаф­ты и ал­ле­го­рические фи­гу­ры сим­во­ли­зи­ру­ют не­раз­рыв­ную связь че­ло­ве­ка с творческими си­ла­ми при­ро­ды.

В 1916 году Мунк при­об­рёл дом в Эке­ли, где ра­бо­тал до кон­ца жиз­ни. В 1910-1920-х годах не­од­но­крат­но об­ра­щал­ся к сим­во­лическим мо­ти­вам «Фри­за жиз­ни» («Звёзд­ная ночь», 1923-1924 годах, Му­зей Мун­ка). Кар­ти­ны на те­му тру­да («Ра­бо­чие, воз­вра­щаю­щие­ся до­мой», 1913-1915 годах, Му­зей Мун­ка; «Че­ло­век на ка­пу­ст­ном по­ле», 1916 год, Национальная га­ле­рея, Ос­ло) близ­ки экс­прес­сио­низ­му энер­ги­ей цве­та, ак­тив­но­стью жи­во­пис­ной ма­не­ры.

Ав­то­порт­ре­ты Мунка от­ме­че­ны скеп­ти­че­ским са­мо­ана­ли­зом и име­ют ха­рак­тер днев­ни­ко­вых за­пи­сей («Ав­то­порт­рет у ок­на», около 1940 года; «Ав­то­порт­рет ме­ж­ду ча­са­ми и кро­ва­тью», 1940-1942 годы, оба - Му­зей Мун­ка). По­ми­мо ли­то­гра­фий, соз­дал так­же мно­го гра­вюр на де­ре­ве и на ме­тал­ле; ра­бо­тал в те­ат­ре (де­ко­ра­ции к спек­так­лям М. Рейн­хард­та по пье­сам Г. Иб­се­на), за­ни­мал­ся фо­то­гра­фи­ей (с 1892 года) и литературным твор­че­ст­вом. За­ве­щал со­б­ра­ние сво­их ра­бот (около 1 тысячи кар­тин, свыше 15 тысяч гра­вюр, 5 тысяч ак­ва­ре­лей и ри­сун­ков, 6 скульп­тур) сто­лич­но­му му­ни­ци­па­ли­те­ту; на ос­но­ве этой кол­лек­ции в 1963 году соз­дан Му­зей Мун­ка в Ос­ло.