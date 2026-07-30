МУНИЦИПИЙ Муниципий (лат. municipium, от munera capere — «нести обязанности») — в Древнем Риме городская община, которая после подчинения Риму сохраняла внутреннее самоуправление, а жители (municipes) получали римское гражданство.

Муниципий ( лат . municipium, от munera capere — «нести обязанности») — в Древнем Риме городская община, которая после подчинения Риму сохраняла внутреннее самоуправление, а жители (municipes) получали римское гражданство и выполняли соответствующие обязанности (прежде всего платить трибут и нести военную службу) в пользу Рима. Способность инкорпорировать целые общины, сохраняя при этом их идентичность, была одной из отличительных черт римского гражданства. На протяжении веков (IV в. до н. э. — III в. н. э.) важным инструментом романизации сначала Италии, а затем провинций, преимущественно западных, Римской империи служил М. Внутреннее устройство М. и правовое положение жителей с течением времени менялись, так что Авл Геллий во II в. н. э. признавался, что испытывает затруднения при их характеристике (XVI. 13. 1; 6). Другие сохранившиеся определения municipes (Фест 126 L, Ульпиан Dig. 50. 1. 1) также не свободны от противоречий, интерпретация которых в сочетании с данными исторической традиции о М. в Италии IV—I вв. до н. э. остается важной темой исторической науки. Первым М. стал Тускул (381 до н. э.), после роспуска Латинского союза (338 до н. э.) несколько входивших в него городов были инкорпорированы в римское гражданство как М., а другие остались на положении союзников и латинов . В начальный период статус М. сочетался с civitas sine suffragio, т. е. гражданством без права голосовать в Риме; такое право (ius suffragii) Рим мог как предоставлять отдельно, так и отнимать в наказание. После Союзнической войны все италийские общины, которые не были колониями, стали М. В эпоху Империи в провинциях М. — статус самоуправляемого города, с трудом отличимый от статуса колонии, формально более почетного.

Лит. : Sherwin-White A. N. The Roman Citizenship. 2nd ed. Oxford, 1973; Humbert M. Municipium et civitas sine suggragio. L’organisation de la conquete jusqu’a la Guerre sociale. Rome, 1978. Е. В. Ляпустина.