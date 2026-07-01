МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО - со­во­куп­ность пра­во­вых норм, ре­гу­ли­рую­щих об­ще­ствен­ные от­но­ше­ния, скла­ды­ваю­щие­ся в про­цес­се ор­га­ни­за­ции и дея­тель­но­сти ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (как осо­бой фор­мы пуб­лич­ной вла­сти ме­ст­но­го пуб­лич­но­го тер­ри­то­ри­аль­но­го кол­лек­ти­ва на­ро­да).

В РФ - ком­плекс­ная от­расль пра­ва, вклю­ча­ет нор­мы кон­сти­ту­ци­он­но­го (о вла­сти, ин­сти­ту­тах не­по­сред­ст­вен­ной де­мо­кра­тии и т.п.), ад­ми­ни­ст­ра­тив­но­го (об управ­лен­че­ской дея­тель­но­сти на ме­ст­ном уров­не и др.), гра­ж­дан­ско­го (о му­ни­ци­паль­ной соб­ст­вен­но­сти, обя­за­тель­ст­вах и пр.), на­ло­го­во­го (о ме­ст­ном са­мо­об­ло­же­нии и др.), бюд­жет­но­го (о ме­ст­ном бюд­же­те), эко­ло­ги­че­ско­го и иных от­рас­лей пра­ва.

Раз­ви­тие Муниципального права, его ин­сти­ту­тов не­раз­рыв­но свя­за­но с воз­ник­но­ве­ни­ем и эво­лю­ци­ей ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния как де­цен­тра­ли­зо­ван­ной фор­мы управ­ле­ния, раз­ра­бот­кой тео­ре­тич. кон­цеп­ций ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, фор­ми­ро­ва­ни­ем за­ко­но­да­тель­ст­ва, ре­гу­ли­рую­ще­го му­ни­ци­паль­ную дея­тель­ность.

В Рос­сии ме­ст­ное са­мо­управ­ле­ние по­лу­чи­ло офи­ци­аль­ное при­зна­ние в 1990-х годах. В осо­бой гла­ве Кон­сти­ту­ции РФ (1993 год) оно при­зна­но са­мо­сто­ятельным ин­сти­ту­том, а ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния - не вхо­дя­щи­ми в сис­те­му государственной вла­сти. Кон­сти­туционные по­ло­же­ния и при­ня­тые на ос­но­ве это­го фе­де­раль­ные за­ко­ны («Об об­щих прин­ци­пах ор­га­ни­за­ции ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния в РФ», 2003 год, и др.) соз­да­ли пред­по­сыл­ки для фор­ми­ро­ва­ния Муниципального права - но­вой от­рас­ли пра­ва.

В РФ Муниципальное право ре­гу­ли­ру­ет ком­пе­тен­цию фе­де­раль­ных ор­га­нов, ор­га­нов субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции и ме­ст­ных ор­га­нов му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний в сфе­ре ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, тер­ри­то­ри­аль­ную ор­га­ни­за­цию ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (соз­да­ние, уп­разд­не­ние, пре­об­ра­зо­ва­ние му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний, из­ме­не­ние гра­ниц ме­ж­ду ни­ми), оп­ре­де­ля­ет различные ви­ды му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний (сель­ские и го­род­ские по­се­ле­ния, му­ни­ци­паль­ные рай­оны, го­род­ские ок­ру­га и др.), во­про­сы ме­ст­но­го зна­че­ния ка­ж­до­го из этих ви­дов му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний, по­ря­док на­де­ле­ния ор­га­нов не­ко­то­рых ви­дов му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний отдельные пол­но­мо­чия­ми государственных ор­га­нов, ус­та­нав­ли­ва­ет сис­те­му ре­шаю­щих и со­ве­ща­тель­ных ин­сти­ту­тов не­по­сред­ст­вен­ной де­мо­кра­тии, при­ме­няе­мых в ме­ст­ном са­мо­управ­ле­нии, сис­те­му му­ни­ци­паль­ных ор­га­нов, ре­гу­ли­ру­ет во­про­сы от­вет­ст­вен­но­сти му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний и их ор­га­нов как юри­дических лиц, а так­же ус­та­нав­ли­ва­ет эко­но­мические ос­но­вы ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (иму­ще­ст­во, ме­ст­ный бюд­жет, ме­ст­ные до­хо­ды, са­мо­об­ло­же­ние гра­ж­дан и др.), изу­ча­ет ис­то­рию ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния в Рос­сии и его современное со­стоя­ние, мо­де­ли ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния в за­ру­беж­ных стра­нах [анг­ло­сак­сон­ская, ро­ма­но-гер­ман­ская, ибе­рий­ская (ла­ти­но­аме­ри­кан­ская) и др.], осо­бен­но­сти ор­га­ни­за­ции ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния на отдельных тер­ри­то­ри­ях (в го­ро­дах фе­де­раль­но­го зна­че­ния - Мо­ск­ве и С.-Пе­тер­бур­ге , в за­кры­тых административно-территориальных об­ра­зо­ва­ни­ях, в нау­ко­гра­дах, на при­гра­нич­ных тер­ри­то­ри­ях, в осо­бо ма­лых му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ни­ях на тер­ри­то­ри­ях с низ­кой плот­но­стью на­се­ле­ния и в труд­но­до­ступ­ных ме­ст­но­стях и др.), рас­смат­ри­ва­ет пра­во­вые га­ран­тии ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния и осо­бен­но­сти государственного кон­тро­ля за за­кон­но­стью дея­тель­но­сти ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (су­деб­ный кон­троль, про­ку­рор­ский над­зор, административный над­зор).

Со­от­вет­ст­вен­но сис­те­му Муниципального права со­став­ля­ют: пра­во­вые ос­но­вы ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, тер­ри­то­ри­аль­ные ос­но­вы ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, ор­га­ни­зац. ос­но­вы ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, фи­нан­со­во-эко­но­мические ос­но­вы ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, га­ран­тии ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, от­вет­ст­вен­ность ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, осо­бен­но­сти ор­га­ни­за­ции ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния.

В по­дав­ляю­щем боль­шин­ст­ве за­ру­беж­ных стран нет Муниципального права. Ос­нов­ные во­про­сы ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния рег­ла­мен­ти­ру­ют­ся в административном пра­ве и других от­рас­лях пра­ва. Ино­гда во­про­сы ор­га­ни­за­ции ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния дос­та­точ­но де­таль­но рег­ла­мен­ти­ру­ют­ся в специальных за­ко­нах о ме­ст­ном са­мо­управ­ле­нии. При этом в од­них стра­нах дей­ст­ву­ет еди­ный за­кон о ме­ст­ном са­мо­управ­ле­нии (например, в Ве­ли­ко­бри­та­нии), а в дру­гих - за­ко­ны об от­дель­ных ви­дах ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (в США За­кон о тау­не и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)