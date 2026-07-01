МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и деятельности местного самоуправления (как особой формы публичной власти местного публичного территориального коллектива народа).
В РФ - комплексная отрасль права, включает нормы конституционного (о власти, институтах непосредственной демократии и т.п.), административного (об управленческой деятельности на местном уровне и др.), гражданского (о муниципальной собственности, обязательствах и пр.), налогового (о местном самообложении и др.), бюджетного (о местном бюджете), экологического и иных отраслей права.
Развитие Муниципального права, его институтов неразрывно связано с возникновением и эволюцией местного самоуправления как децентрализованной формы управления, разработкой теоретич. концепций местного самоуправления, формированием законодательства, регулирующего муниципальную деятельность.
В России местное самоуправление получило официальное признание в 1990-х годах. В особой главе Конституции РФ (1993 год) оно признано самостоятельным институтом, а органы местного самоуправления - не входящими в систему государственной власти. Конституционные положения и принятые на основе этого федеральные законы («Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 2003 год, и др.) создали предпосылки для формирования Муниципального права - новой отрасли права.
В РФ Муниципальное право регулирует компетенцию федеральных органов, органов субъектов Федерации и местных органов муниципальных образований в сфере местного самоуправления, территориальную организацию местного самоуправления (создание, упразднение, преобразование муниципальных образований, изменение границ между ними), определяет различные виды муниципальных образований (сельские и городские поселения, муниципальные районы, городские округа и др.), вопросы местного значения каждого из этих видов муниципальных образований, порядок наделения органов некоторых видов муниципальных образований отдельные полномочиями государственных органов, устанавливает систему решающих и совещательных институтов непосредственной демократии, применяемых в местном самоуправлении, систему муниципальных органов, регулирует вопросы ответственности муниципальных образований и их органов как юридических лиц, а также устанавливает экономические основы местного самоуправления (имущество, местный бюджет, местные доходы, самообложение граждан и др.), изучает историю местного самоуправления в России и его современное состояние, модели местного самоуправления в зарубежных странах [англосаксонская, романо-германская, иберийская (латиноамериканская) и др.], особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях (в городах федерального значения - Москве и С.-Петербурге, в закрытых административно-территориальных образованиях, в наукоградах, на приграничных территориях, в особо малых муниципальных образованиях на территориях с низкой плотностью населения и в труднодоступных местностях и др.), рассматривает правовые гарантии местного самоуправления и особенности государственного контроля за законностью деятельности местного самоуправления (судебный контроль, прокурорский надзор, административный надзор).
Соответственно систему Муниципального права составляют: правовые основы местного самоуправления, территориальные основы местного самоуправления, организац. основы местного самоуправления, финансово-экономические основы местного самоуправления, гарантии местного самоуправления, ответственность органов местного самоуправления, особенности организации местного самоуправления.
В подавляющем большинстве зарубежных стран нет Муниципального права. Основные вопросы местного самоуправления регламентируются в административном праве и других отраслях права. Иногда вопросы организации местного самоуправления достаточно детально регламентируются в специальных законах о местном самоуправлении. При этом в одних странах действует единый закон о местном самоуправлении (например, в Великобритании), а в других - законы об отдельных видах органов местного самоуправления (в США Закон о тауне и др.).
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