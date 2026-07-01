МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (От латинского municipium - самоуправляющаяся городская община в Древнем Риме)Населённая территориальная единица, в которой существует местное самоуправление.
В современных государствах местное самоуправление создаётся на уровне общин и регионов (районов, округов и др.). Выборные органы обычно формируются в соответствии с административно-территориальным делением, в пределах административный-территориальных единиц (сёл, городов, районов и др.), но такая единица становится муциципальным образованием, только если в ней формируются органы местного самоуправления, имеется своя собственность, самостоятельно принимается свой местный бюджет и так далее.
Каждое муциципальное образование обладает определённой автономией, его органы создаются для решения вопросов местного значения и не подчинены по вертикали вышестоящим органам местного самоуправления (например, коммуны во Франции).
В зарубежных странах принято различать общинные (низового уровня) и региональные муциципальные оюразования. Общинные образования (общины, коммуны и др.) - это крупные сёла, группы селений, небольшие города. В них почти во всех странах для решения местных вопросов созывается сход (собрание) жителей, избираются органы местного самоуправления (совет, мэр и др.), применяются различные формы непосредственной демократии (местный референдум и др.).
В региональных единицах (графства, округа и др.), если они являются муциципальным образованием, создаются совет и его органы. Наряду с этими органами, на том и другом уровне может быть нанят оплачиваемый управляющий (специалист по менеджменту), подчинённый этим органам, выполняющий их решения.
В региональные территориальные коллективы во многих странах назначаются также представители правительства. В зарубежных странах муциципальные образования различаются в зависимости от социально-исторических условий и действующей модели самоуправления конкретного государства. Муциципальными образованиями являются, как правило, городские и сельские поселения (коммуна, магистрат, муниципалитет, хутор, посад, приход и др.).
Для того чтобы муциципальное образование было жизнеспособным, могло выполнять свои задачи на собственные средства (кроме этого, во всех странах существуют субсидии и дотации местным органам самоуправления из центра), оно должно иметь определённое количество жителей, занимающихся производительной деятельностью, свою собственность, финансы, определённые экономические основы. Для создания низового муциципального образования законы многих стран устанавливают необходимую численность населения, причём иногда - занятого определённым видом труда (например, в штате Алабама, США, - не менее 75 человек, в Калифорнии, США, - 500, в Швеции - 3000, в Индии - 5000 при плотности населения не менее 1000 человек на 1 квадратную милю, причём 3/4 населения не должно быть занято в сельском хозяйстве).
В некоторых странах сельские районы не могут быть муциципальными образованиями, ими являются только города с установленной численностью проживающих. В России в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (2003 год) муциципальные образования - городские или сельские поселения, муниципальные районы, городские округа, внутригородские территории города федерального значения. Каждое муциципальное образование имеет свой устав, принимаемый его представительным органом или на местном референдуме.
Устав подлежит государственной регистрации (существует также реестр). Численность населения, необходимая для создания муциципального образования в России определена законом только для сельских поселений: один населённый пункт или несколько населённых пунктов с численностью жителей более 1000 человек (в местностях с высокой плотностью населения не менее 3000 человек).
Преобразование муциципального образования (объединение, разделение, изменение статуса) осуществляется законами субъектов Федерации по инициативе населения или органов местного самоуправления, органов государственной власти РФ, органов власти субъектов Федерации. Каждое муциципальное образование непосредственно на сходах граждан, местных референдумах или через создаваемые органы местного самоуправления самостоятельно решает вопросы местного значения (Федерация устанавливает общие принципы, субъекты РФ издают законы о местном самоуправлении).
Для решения большинства вопросов местного значения необходимы экономические условия. Экономичнская база муциципальных образований - имущество, находящееся в собственности, средства бюджетов, а также имущественные права. Муциципальные образования могут иметь в собственности участки земли, создавать предприятия и учреждения, которые являются их собственностью.
В собственности муциципальное образование может находиться также имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных муциципальным образованиям законами субъектов РФ, имущество для обеспечения деятельности органов местного самоуправления (например, транспортные средства), имущество, предназначенное для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, некоторые автомобильные дороги, мосты и др.
Каждое муциципальное образование ежегодно принимает свой бюджет. Доходы бюджетов формируются за счёт собственных доходов (доходов от местных налогов и сборов), отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, доходов от муниципальных предприятий и учреждений и другого имущества. Расходы из бюджетов осуществляются в соответствии с реестрами расходных обязательств образований, которые принимаются представительными органами каждого муциципального образования. Проект бюджета в обязательном порядке выносится на публичные слушания жителей. Бюджет и отчёт о его исполнении подлежат официальному опубликованию.
Каждое муциципальное образование создаёт свои органы местного самоуправления. В России структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган местного самоуправления, исполнительный орган местного самоуправления, глава, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган), контрольный орган и иные органы, предусмотренные уставом, если они обладают собственными полномочиями по вопросам местного значения.
Кроме того, в управлении муциципальным образованием используются различные формы непосредственной демократии - решающие (например, голосование по вопросу об объединении) и консультативные (публичные слушания, правотворческая инициатива граждан, опрос граждан и др.).