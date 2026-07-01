МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (От латинского municipium - са­мо­управ­ляю­щая­ся го­род­ская об­щи­на в Древ­нем Ри­ме)На­се­лён­ная тер­ри­то­ри­аль­ная еди­ни­ца, в ко­то­рой су­ще­ст­ву­ет ме­ст­ное са­мо­управ­ле­ние.

В современных го­су­дар­ст­вах ме­ст­ное са­мо­управ­ле­ние соз­да­ёт­ся на уров­не об­щин и ре­гио­нов (рай­онов, ок­ру­гов и др.). Вы­бор­ные ор­га­ны обыч­но фор­ми­ру­ют­ся в со­от­вет­ст­вии с административно-территориальным де­ле­ни­ем, в пре­де­лах административный-территориальных еди­ниц (сёл, го­ро­дов, рай­онов и др.), но та­кая еди­ни­ца ста­но­вит­ся муциципальным образованием, толь­ко ес­ли в ней фор­ми­ру­ют­ся ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, име­ет­ся своя соб­ст­вен­ность, са­мо­стоя­тель­но при­ни­ма­ет­ся свой ме­ст­ный бюд­жет и так далее.

Ка­ж­дое муциципальное образование об­ла­да­ет оп­ре­де­лён­ной ав­то­но­ми­ей, его ор­га­ны соз­да­ют­ся для ре­ше­ния во­про­сов ме­ст­но­го зна­че­ния и не под­чи­не­ны по вер­ти­ка­ли вы­ше­стоя­щим ор­га­нам ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (например, ком­му­ны во Фран­ции).

В за­ру­беж­ных стра­нах при­ня­то раз­ли­чать об­щин­ные (ни­зо­во­го уров­ня) и ре­гио­наль­ные муциципальные оюразования. Об­щин­ные об­ра­зо­ва­ния (об­щи­ны, ком­му­ны и др.) - это круп­ные сё­ла, груп­пы се­ле­ний, не­боль­шие го­ро­да. В них поч­ти во всех стра­нах для ре­ше­ния ме­ст­ных во­про­сов со­зы­ва­ет­ся сход (со­б­ра­ние) жи­те­лей, из­би­ра­ют­ся ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (со­вет, мэр и др.), при­ме­ня­ют­ся различные фор­мы не­по­сред­ст­вен­ной де­мо­кра­тии (ме­ст­ный ре­фе­рен­дум и др.).

В ре­гио­наль­ных еди­ни­цах (граф­ст­ва, ок­ру­га и др.), ес­ли они яв­ля­ют­ся муциципальным образованием, соз­да­ют­ся со­вет и его ор­га­ны. На­ря­ду с эти­ми ор­га­на­ми, на том и другом уров­не мо­жет быть на­нят оп­ла­чи­вае­мый управ­ляю­щий (спе­циа­лист по ме­недж­мен­ту), под­чи­нён­ный этим ор­га­нам, вы­пол­няю­щий их ре­ше­ния.

В ре­гио­наль­ные тер­ри­то­ри­аль­ные кол­лек­ти­вы во мно­гих стра­нах на­зна­ча­ют­ся так­же пред­ста­ви­те­ли пра­ви­тель­ст­ва. В за­ру­беж­ных стра­нах муциципальные образования раз­ли­ча­ют­ся в за­ви­си­мо­сти от со­ци­аль­но-ис­то­рических ус­ло­вий и дей­ст­вую­щей мо­де­ли са­мо­управ­ле­ния кон­крет­но­го го­су­дар­ст­ва. Муциципальными образованиями яв­ля­ют­ся, как пра­ви­ло, го­род­ские и сель­ские по­се­ле­ния (ком­му­на, ма­ги­ст­рат, му­ни­ци­па­ли­тет, ху­тор, по­сад, при­ход и др.).

Для то­го что­бы муциципальное образование бы­ло жиз­не­спо­соб­ным, мог­ло вы­пол­нять свои за­да­чи на собственные сред­ст­ва (кро­ме это­го, во всех стра­нах су­ще­ст­ву­ют суб­си­дии и до­та­ции ме­ст­ным ор­га­нам са­мо­управ­ле­ния из цен­тра), оно долж­но иметь оп­ре­де­лён­ное ко­ли­че­ст­во жи­те­лей, за­ни­маю­щих­ся про­из­во­ди­тель­ной дея­тель­но­стью, свою соб­ст­вен­ность, фи­нан­сы, оп­ре­де­лён­ные эко­но­мические ос­но­вы. Для соз­да­ния ни­зо­во­го муциципального образования за­ко­ны многих стран ус­та­нав­ли­ва­ют не­об­хо­ди­мую чис­лен­ность на­се­ле­ния, при­чём ино­гда - за­ня­то­го оп­ре­де­лён­ным ви­дом тру­да (например, в шта­те Ала­ба­ма, США , - не ме­нее 75 человек, в Ка­ли­фор­нии, США, - 500, в Шве­ции - 3000, в Ин­дии - 5000 при плот­но­сти на­се­ле­ния не ме­нее 1000 человек на 1 квад­рат­ную ми­лю, при­чём 3/4 на­се­ле­ния не долж­но быть за­ня­то в сельском хозяйстве).

В не­ко­то­рых стра­нах сель­ские рай­оны не мо­гут быть муциципальными образованиями, ими яв­ля­ют­ся толь­ко го­ро­да с ус­та­нов­лен­ной чис­лен­но­стью про­жи­ваю­щих. В Рос­сии в со­от­вет­ст­вии с Фе­де­раль­ным за­ко­ном «Об об­щих прин­ци­пах орга­ни­за­ции ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния в РФ» (2003 год) муциципальные образования - го­род­ские или сель­ские по­се­ле­ния, му­ни­ци­паль­ные рай­оны, го­род­ские ок­ру­га, внут­ри­го­род­ские тер­ри­то­рии города фе­де­раль­но­го зна­че­ния. Ка­ж­дое муциципальное образование име­ет свой ус­тав, при­ни­мае­мый его пред­ста­вительным ор­га­ном или на ме­ст­ном ре­фе­рен­ду­ме.

Ус­тав под­ле­жит государственной ре­ги­ст­ра­ции (су­ще­ст­ву­ет так­же ре­естр). Чис­лен­ность на­се­ле­ния, не­об­хо­ди­мая для соз­да­ния муциципального образования в Рос­сии оп­ре­де­ле­на за­ко­ном толь­ко для сель­ских по­се­ле­ний: один на­се­лён­ный пункт или несколько на­се­лён­ных пунк­тов с чис­лен­но­стью жи­те­лей бо­лее 1000 человек (в ме­ст­но­стях с вы­со­кой плот­но­стью на­се­ле­ния не ме­нее 3000 человек).

Пре­об­ра­зо­ва­ние муциципального образования (объ­е­ди­не­ние, раз­де­ле­ние, из­ме­не­ние ста­ту­са) осу­ще­ст­в­ля­ет­ся за­ко­на­ми субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции по ини­циа­ти­ве на­се­ле­ния или ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, ор­га­нов государственной вла­сти РФ, ор­га­нов вла­сти субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции. Ка­ж­дое муциципальное образование не­по­сред­ст­вен­но на схо­дах гра­ж­дан, мест­ных ре­фе­рен­ду­мах или че­рез соз­да­вае­мые ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния са­мо­стоя­тель­но ре­ша­ет во­про­сы ме­ст­но­го зна­че­ния (Фе­де­ра­ция ус­та­нав­ли­ва­ет об­щие прин­ци­пы, субъ­ек­ты РФ из­да­ют за­ко­ны о ме­ст­ном са­мо­управ­ле­нии).

Для ре­ше­ния боль­шин­ст­ва во­про­сов ме­ст­но­го зна­че­ния не­об­хо­ди­мы эко­но­мические ус­ло­вия. Эко­но­мичнская ба­за муциципальных образований - иму­ще­ст­во, на­хо­дя­щее­ся в соб­ст­вен­но­сти, сред­ст­ва бюд­же­тов, а так­же иму­щественные пра­ва. Муциципальные образования мо­гут иметь в соб­ст­вен­но­сти уча­ст­ки зем­ли, соз­да­вать пред­при­ятия и уч­ре­ж­де­ния, ко­то­рые яв­ля­ют­ся их соб­ст­вен­но­стью.

В соб­ст­вен­но­сти муциципальное образование мо­жет на­хо­дить­ся так­же иму­ще­ст­во, пред­на­зна­чен­ное для осу­ще­ст­в­ле­ния отдельных государственных пол­но­мо­чий, пе­ре­дан­ных муциципальным образованиям за­ко­на­ми субъ­ек­тов РФ, иму­ще­ст­во для обес­пе­че­ния дея­тель­но­сти ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (например, транс­порт­ные сред­ст­ва), иму­ще­ст­во, пред­на­зна­чен­ное для обес­пе­че­ния элек­тро-, те­п­ло-, га­зо- и во­до­снаб­же­ния на­се­ле­ния, не­ко­то­рые ав­то­мо­биль­ные до­ро­ги, мос­ты и др.

Ка­ж­дое муциципальное образование еже­год­но при­ни­ма­ет свой бюд­жет. До­хо­ды бюд­же­тов фор­ми­ру­ют­ся за счёт собственных до­хо­дов (до­хо­дов от ме­ст­ных на­ло­гов и сбо­ров), от­чис­ле­ний от фе­де­раль­ных и ре­гио­наль­ных на­ло­гов и сбо­ров, до­хо­дов от му­ни­ци­паль­ных пред­при­ятий и уч­ре­ж­де­ний и другого иму­ще­ст­ва. Рас­хо­ды из бюд­же­тов осу­ще­ст­в­ля­ют­ся в со­от­вет­ст­вии с рее­ст­ра­ми рас­ход­ных обя­за­тельств образований, ко­то­рые при­ни­ма­ют­ся пред­ста­вительными ор­га­на­ми ка­ж­до­го муциципального образования. Про­ект бюд­же­та в обя­за­тель­ном по­ряд­ке вы­но­сит­ся на пуб­лич­ные слу­ша­ния жи­те­лей. Бюд­жет и от­чёт о его ис­пол­не­нии под­ле­жат официальному опуб­ли­ко­ва­нию.

Ка­ж­дое муциципальное образование соз­да­ёт свои ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. В Рос­сии струк­ту­ру ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния со­став­ля­ют пред­ста­вительный ор­ган ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, ис­пол­нительный ор­ган ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, гла­ва, ме­ст­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция (ис­пол­ни­тель­но-рас­по­ря­дительный ор­ган), кон­троль­ный ор­ган и иные ор­га­ны, пре­ду­смот­рен­ные ус­та­вом, ес­ли они об­ла­да­ют собственными пол­но­мо­чия­ми по во­про­сам ме­ст­но­го зна­че­ния.

Кро­ме то­го, в управ­ле­нии муциципальным образованием ис­поль­зу­ют­ся различные фор­мы не­по­сред­ст­вен­ной де­мо­кра­тии - ре­шаю­щие (например, го­ло­со­ва­ние по во­про­су об объ­е­ди­не­нии) и кон­суль­та­тив­ные (пуб­лич­ные слу­ша­ния, пра­во­творческая ини­циа­ти­ва гра­ж­дан, оп­рос гра­ж­дан и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)