МУНЕХИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
МУНЕХИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ - русский государственный деятель и дипломат, публицист, дьяк в Пскове (1510-1528 годы).
Происходил из семьи суздальских служилых бояр (или детей боярских). Впервые упомянут в марте 1502 года в заметной должности первого пристава при посольстве (сентябрь 1501 года - май 1502 года) кафинского паши Мехмеда (Мухаммеда; сына султана Османской империи Баязида II), через которого русское правительство хотело установить прямые контакты с султаном.
При включении Псковской республики в состав Русского государства Мунехин был назначен дьяком в Псков, где последовательно проводил политику великого князя московского Василия III Ивановича. Активно участвовал в дипломатических контактах с европейскими странами: в 1514 году описывал псковским наместникам процедуры встречи и проводов имперского посла; весной 1517 года, видимо, в качестве эксперта был вызван в Москву и участвовал в церемониях при приёмах С. фон Герберштейна.
В 1517-1519 годах участвовал в переговорах с магистром Тевтонского ордена Альбрехтом Бранденбургским, приведших к заключению союза против Великого княжества Литовского (ВКЛ). В августе 1521 года как глава псковской делегации участвовал в заключительных переговорах с послами Ливонского ордена и рижского архиепископа Яспера Линде и подписании в Новгороде 1 сентября договора, который зафиксировал, в частности, свободу проезда русских купцов в Ригу (через Мариенбург).
В начале 1525 года через Мунехина рижский архиепископ Иоганн VII Бланкенфельд начал тайные переговоры с русским правительством о возможной военной и финансовой помощи в его конфликте с магистром Ливонского ордена В. фон Плеттенбергом.
Мунехин сыграл важную роль в уничтожении административных и социальных институтов Псковской республики, устройстве переведённых в Псков купцов (из Москвы, Твери и других городов), в испомещении детей боярских из центральных уездов на конфискованных землях высланных псковских бояр.
Занимался организацией военного дела, в том числе переводом в Псков пищальников (из Новгорода и других городов), размещением и сбором кормов для войск, периодически (в 1515 году, 1519 году и других) концентрировавшихся в Пскове в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов (лично участвовал в зимнем походе 1515 года на ВКЛ). В 1521 году принимал меры по прекращению начавшейся эпидемии чумы.
Мунехин активно участвовал в светском и церковном строительстве, начатом московскими властями в Пскове. В 1519 году были построены четыре, вероятно, деревянных храма; тогда же начались масштабные строительные работы в Псково-Печерском Успенском монастыре, оказавшемся под покровительством великого князя московского (сам Мунехин также выступал донатором обители).
В 1525-1526 годах под контролем Мунехина была возведена Гремячая башня Окольного города - один из лучших образцов русского крепостного строительства XVI века. Очевидно, он участвовал в строительстве церкви Вознесения «под колоколы» Снетогорского монастыря (перестроена в XVII веке, разрушена в 1930-х годах), в 1526 году выступил заказчиком большого колокола для неё.
Мунехин был хорошо образованным человеком, широко известным в кругах интеллектуальной элиты страны. Документально подтверждена его переписка с рядом крупных деятелей того времени. Тексты самого Мунехина не сохранились, но из ответов его корреспондентов известны обсуждавшиеся в них темы. Два послания монаха Спасо-Елеазаровского монаха Филофея трактуют вопросы истинно христианского поведения в момент «Божьего наказания» (мора), в них, в частности, осуждались противоэпидемические меры Мунехина и других псковских администраторов.
С подьячим Д. Герасимовым (переводчик с латыни; называл себя «вскормленником» Мунехина) обсуждались некоторые сюжеты иконографии. В одном из посланий Н. Булева (придворный врач и астролог) к Мунехину речь шла о предсказанном европейскими астрологами конце света (Всемирном потопе) в феврале 1524 года. За разъяснениями Мунехин обратился к Филофею, который в своём ответе («Послание против звездочётов и латинян», около 1523-1524 годов) сформулировал основные положения теории «Москва-третий Рим».
А.А. Шахматов считал Мунехина автором описания Египта, включённого в состав Хронографа русской редакции (подписано в ряде рукописей именем «казначея Михаила Григорьева»), однако его гипотеза была отвергнута в историографии.
В начале 1528 года Мунехин участвовал в организации первого за 20 лет приезда в Псков новгородского архиепископа Макария (в 1509-1526 годах новгородская кафедра оставалась незамещённой), сообщил ему по распоряжению Василия III об ограничении срока пребывания в Пскове (10 дней вместо месяца). Мунехин скоропостижно скончался и был погребён в Псково-Печерском монастыре.
Смерть Мунехина вызвала длительное государственное расследование о его имуществе и средствах, которое сопровождалось пытками его ближайшего помощника - подьячего Артюши, а также родственников, оно завершилось конфискацией имущества Мунехина в казну.