МУНЕХИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

МУНЕХИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ - русский государственный дея­тель и ди­пло­мат, пуб­ли­цист, дьяк в Пско­ве (1510-1528 годы).

Про­ис­хо­дил из семьи суз­даль­ских слу­жи­лых бо­яр (или де­тей бо­яр­ских). Впер­вые упо­мя­нут в мар­те 1502 года в за­мет­ной долж­но­сти пер­во­го при­ста­ва при по­соль­ст­ве (сентябрь 1501 года - май 1502 года) ка­фин­ско­го па­ши Мех­ме­да (Му­хам­ме­да; сы­на сул­та­на Ос­ман­ской им­пе­рии Бая­зи­да II), че­рез ко­то­ро­го русское пра­ви­тель­ст­во хо­те­ло ус­та­но­вить пря­мые кон­так­ты с сул­та­ном.

При вклю­че­нии Псков­ской рес­пуб­ли­ки в со­став Русского государства Мунехин был на­зна­чен дья­ком в Псков, где по­сле­до­ва­тель­но про­во­дил по­ли­ти­ку великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в ди­пло­ма­тических кон­так­тах с ев­ропейскими стра­на­ми: в 1514 году опи­сы­вал псков­ским на­ме­ст­ни­кам про­це­ду­ры встре­чи и про­во­дов им­пер­ско­го по­сла; вес­ной 1517 года, ви­ди­мо, в ка­че­ст­ве экс­пер­та был вы­зван в Мо­ск­ву и уча­ст­во­вал в це­ре­мо­ни­ях при приё­мах С. фон Гер­бер­штей­на.

В 1517-1519 годах уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с ма­ги­ст­ром Тев­тон­ско­го ор­де­на Альб­рех­том Бран­ден­бург­ским, при­вед­ших к за­клю­че­нию сою­за про­тив Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) . В августе 1521 года как гла­ва псков­ской де­ле­га­ции уча­ст­во­вал в за­клю­чительных пе­ре­го­во­рах с по­сла­ми Ли­вон­ско­го ор­де­на и риж­ско­го ар­хи­епископа Яс­пе­ра Лин­де и под­пи­са­нии в Нов­го­ро­де 1 сентября до­го­во­ра, ко­то­рый за­фик­си­ро­вал, в ча­ст­но­сти, сво­бо­ду про­ез­да русских куп­цов в Ри­гу (че­рез Ма­ри­ен­бург).

В начале 1525 года че­рез Мунехина риж­ский ар­хи­епископ Ио­ганн VII Блан­кен­фельд на­чал тай­ные пе­ре­го­во­ры с русским пра­ви­тель­ст­вом о воз­мож­ной во­ен­ной и фи­нан­со­вой по­мо­щи в его кон­флик­те с ма­ги­ст­ром Ли­вон­ско­го ор­де­на В. фон Плет­тен­бер­гом.

Мунехин сыг­рал важ­ную роль в унич­то­же­нии административных и со­ци­аль­ных ин­сти­ту­тов Псков­ской рес­пуб­ли­ки, уст­рой­ст­ве пе­ре­ве­дён­ных в Псков куп­цов (из Мо­ск­вы, Тве­ри и других го­ро­дов), в ис­по­ме­ще­нии де­тей бо­яр­ских из центральных уез­дов на кон­фи­ско­ван­ных зем­лях вы­слан­ных псков­ских бо­яр.

За­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей во­енного де­ла, в том числе пе­ре­во­дом в Псков пи­щаль­ни­ков (из Нов­го­ро­да и других го­ро­дов), раз­ме­ще­ни­ем и сбо­ром кор­мов для войск, пе­рио­ди­че­ски (в 1515 году, 1519 году и других) кон­цен­три­ро­вав­ших­ся в Пско­ве в хо­де русско-ли­товской вой­ны 1512-1522 годов (лич­но уча­ст­во­вал в зим­нем по­хо­де 1515 года на ВКЛ). В 1521 году при­ни­мал ме­ры по пре­кра­ще­нию на­чав­шей­ся эпи­де­мии чу­мы.

Мунехин ак­тив­но уча­ст­во­вал в свет­ском и цер­ков­ном строи­тель­ст­ве, на­ча­том московскими вла­стя­ми в Пско­ве. В 1519 году бы­ли по­строе­ны че­ты­ре, ве­ро­ят­но, де­ревянных хра­ма; то­гда же на­ча­лись мас­штаб­ные стро­ительные ра­бо­ты в Пско­во-Пе­чер­ском Ус­пен­ском мо­на­сты­ре, ока­зав­шем­ся под по­кро­ви­тель­ст­вом великого князя мо­с­ков­ско­го (сам Мунехин так­же вы­сту­пал до­на­то­ром оби­те­ли).

В 1525-1526 годах под кон­тро­лем Мунехина бы­ла воз­ве­де­на Гре­мя­чая баш­ня Околь­но­го го­ро­да - один из луч­ших об­раз­цов русского кре­по­ст­но­го строи­тель­ст­ва XVI века. Оче­вид­но, он уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве церкви Воз­не­се­ния «под ко­ло­ко­лы» Сне­то­гор­ско­го мо­на­сты­ря (пе­ре­строе­на в XVII веке, раз­ру­ше­на в 1930-х годах), в 1526 году вы­сту­пил за­каз­чи­ком боль­шо­го ко­ло­ко­ла для неё.

Мунехин был хо­ро­шо об­ра­зо­ван­ным че­ло­ве­ком, ши­ро­ко из­ве­ст­ным в кру­гах ин­тел­лек­ту­аль­ной эли­ты стра­ны. До­ку­мен­таль­но под­твер­жде­на его пе­ре­пис­ка с ря­дом круп­ных дея­те­лей то­го вре­ме­ни. Тек­сты са­мо­го Мунехина не со­хра­ни­лись, но из от­ве­тов его кор­рес­пон­ден­тов из­вест­ны об­су­ж­дав­шие­ся в них те­мы. Два по­сла­ния мо­на­ха Спа­со-Елеаза­ров­ско­го монаха Фи­ло­фея трак­ту­ют во­про­сы ис­тин­но хри­сти­ан­ско­го по­ве­де­ния в мо­мент «Божь­е­го на­ка­за­ния» (мо­ра), в них, в ча­ст­но­сти, осу­ж­да­лись про­ти­во­эпи­де­мические ме­ры Мунехина и других псков­ских ад­ми­ни­ст­ра­то­ров.

С по­дья­чим Д. Ге­ра­си­мо­вым (пе­ре­вод­чик с ла­ты­ни; на­зы­вал се­бя «вскорм­лен­ни­ком» Мунехина) об­су­ж­да­лись не­ко­то­рые сю­же­ты ико­но­гра­фии. В од­ном из по­сла­ний Н. Бу­ле­ва (при­двор­ный врач и астро­лог) к Мунехину речь шла о пред­ска­зан­ном ев­ропейскими ас­т­ро­ло­га­ми кон­це све­та (Все­мир­ном по­то­пе) в феврале 1524 года. За разъ­яс­не­ния­ми Мунехин об­ра­тил­ся к Фи­ло­фею, ко­то­рый в сво­ём от­ве­те («По­сла­ние про­тив звез­до­чё­тов и ла­ти­нян», около 1523-1524 годов) сфор­му­ли­ро­вал основные по­ло­же­ния тео­рии « Мо­ск­ва-тре­тий Рим ».

А.А. Шах­ма­тов счи­тал Мунехина ав­то­ром опи­са­ния Егип­та, вклю­чён­но­го в со­став Хро­но­гра­фа русской ре­дак­ции (под­пи­са­но в ря­де ру­ко­пи­сей име­нем «ка­зна­чея Ми­хаи­ла Гри­горь­е­ва»), од­на­ко его ги­по­те­за бы­ла от­верг­ну­та в ис­то­рио­гра­фии.

В начале 1528 года Мунехин уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции пер­во­го за 20 лет при­ез­да в Псков нов­го­род­ско­го ар­хи­епископа Ма­ка­рия (в 1509-1526 годах нов­го­род­ская ка­фед­ра ос­та­ва­лась не­за­ме­щён­ной), со­об­щил ему по рас­по­ря­же­нию Ва­си­лия III об ог­ра­ни­че­нии сро­ка пре­бы­ва­ния в Пско­ве (10 дней вме­сто ме­ся­ца). Мунехин ско­ро­по­стиж­но скон­чал­ся и был по­гре­бён в Пско­во-Пе­чер­ском монастыре.

Смерть Мунехина вы­зва­ла дли­тель­ное государственное рас­сле­до­ва­ние о его иму­ще­ст­ве и сред­ст­вах, ко­то­рое со­про­во­ж­да­лось пыт­ка­ми его бли­жай­ше­го по­мощ­ни­ка - по­дья­че­го Ар­тю­ши, а так­же род­ст­вен­ни­ков, оно за­вер­ши­лось кон­фи­ска­ци­ей иму­ще­ст­ва Мунехина в каз­ну.