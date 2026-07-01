МУНЬЕ РОЛАН ЭМИЛЬ
МУНЬЕ РОЛАН ЭМИЛЬ - французский историк.
Получил образование в Высшей школе практических исследований и Сорбонне, в 1932-1937 годах преподавал в лицее города Руан. Во время 2-й мировой войны участвовал в Движении Сопротивления. В 1947-1955 годах профессор Страсбурского университета, в 1955-1977 годах профессор Сорбонны. В 1958 году основал Центр по исследованиям европейской цивилизации, в 1971-1975 годах председатель Французского комитета исторических наук. Член Академии моральных и политических наук (1977 год).
Уже в докторской диссертации («La Vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII», 1945 года) Мунье заявил о себе как об одном из ведущих специалистов по политической истории Франции XVII века. Широкую известность получила его книга «Убийство Генриха IV» («L’assassinat d’Henri IV», 1964 год, русский перевод 2008 года), в которой исследовался вопрос о том, что представляло собой с религиозной, политической, экономической и других точек зрения общество, породившее убийцу короля.
Мунье активно работал в сфере сравнительной истории, занимался междисциплинарными исследованиями на стыке истории, социологии, антропологии и географии. Основная сфера его научных интересов - политические институты и социальные иерархии. Широкую известность получили две дискуссии с участием Мунье.
В полемике с Б.Ф. Поршневым о природе крестьянских и городских восстаний XVII века Мунье отвергал марксистскую интерпретацию этих явлений. Он отказывался считать французское общество XVII века феодальным, полагая, что к тому времени феодализм как система взаимоотношений сеньоров и вассалов уже не существовал.
В центре другой дискуссии (с Э.К. Лабрусом) стоял вопрос о том, делилось ли общество XVII века на классы, как считал Лабрус, или же на сословия и более мелкие социальные страты, как виделось Мунье. Эти дебаты подтолкнули многих французских исследователей к изучению социальной истории «старого порядка».