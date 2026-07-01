МУНЬЕ РОЛАН ЭМИЛЬ

МУНЬЕ РОЛАН ЭМИЛЬ - французский историк.

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Выс­шей шко­ле прак­тических ис­сле­до­ва­ний и Сор­бон­не, в 1932-1937 годах пре­по­да­вал в ли­цее города Ру­ан. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния . В 1947-1955 годах профессор Страс­бур­ско­го университета, в 1955-1977 годах профессор Сор­бон­ны. В 1958 году ос­но­вал Центр по ис­сле­до­ва­ни­ям ев­ропейской ци­ви­ли­за­ции, в 1971-1975 годах председатель Французского комитета ис­то­рических на­ук. Член Ака­де­мии мо­раль­ных и по­ли­тических на­ук (1977 год).

Уже в док­тор­ской диссертации («La Vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII», 1945 года) Мунье зая­вил о се­бе как об од­ном из ве­ду­щих спе­циа­ли­стов по по­ли­тической ис­то­рии Фран­ции XVII века. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ла его книга «Убий­ст­во Ген­ри­ха IV» («L’assassinat d’Henri IV», 1964 год, русский перевод 2008 года), в ко­то­рой ис­сле­до­вал­ся во­прос о том, что пред­став­ля­ло со­бой с ре­лигиозной, по­ли­тической, эко­но­мической и других то­чек зре­ния об­ще­ст­во, по­ро­див­шее убий­цу ко­ро­ля.

Мунье ак­тив­но ра­бо­тал в сфе­ре срав­нительной ис­то­рии, за­ни­мал­ся меж­дис­ци­п­ли­нар­ны­ми ис­сле­до­ва­ния­ми на сты­ке ис­то­рии, со­цио­ло­гии, ан­тро­по­ло­гии и гео­гра­фии. Основная сфе­ра его на­учных ин­те­ре­сов - по­ли­тические ин­сти­ту­ты и со­ци­аль­ные ие­рар­хии. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли две дис­кус­сии с уча­сти­ем Мунье.

В по­ле­ми­ке с Б.Ф. Порш­не­вым о при­ро­де кре­сть­ян­ских и городских вос­ста­ний XVII века Мунье от­вер­гал мар­кси­ст­скую ин­тер­пре­та­цию этих яв­ле­ний. Он от­ка­зы­вал­ся счи­тать французское об­ще­ст­во XVII века фео­даль­ным, по­ла­гая, что к то­му вре­ме­ни фео­да­лизм как сис­те­ма взаи­мо­от­но­ше­ний сень­о­ров и вас­са­лов уже не су­ще­ст­во­вал.

В цен­тре дру­гой дис­кус­сии (с Э.К. Лаб­ру­сом) сто­ял во­прос о том, де­ли­лось ли об­ще­ст­во XVII века на клас­сы, как счи­тал Лаб­рус, или же на со­сло­вия и бо­лее мел­кие со­ци­аль­ные стра­ты, как ви­де­лось Мунье. Эти де­ба­ты под­толк­ну­ли многих французских ис­сле­до­ва­те­лей к изу­че­нию со­ци­аль­ной ис­то­рии «ста­ро­го по­ряд­ка».