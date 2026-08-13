МУНЬЕ, РОЛАН ЭМИЛЬ Муньe (фр. Mousnier), Ролан Эмиль (07.09.1907, Париж — 09.02.1993, деп. Эссон, Дравель) — крупнейший французский историк-медиевист, специалист по политической и социальной истории Франции раннего Нового времени.

Муньe ( фр . Mousnier) , Ролан Эмиль (07.09.1907, Париж — 09.02.1993, деп. Эссон, Дравель) — крупнейший французский историк-медиевист, специалист по политической и социальной истории Франции раннего Нового времени, по компаративным исследованиям европейской цивилизации. Получил образование в Сорбонне и в Высшей школе практических исследований (1931). В 1932—1947 преподавал историю и географию в лицеях Руана и Парижа. Во время войны участвовал в Движении Сопротивления и был арестован гестапо. В 1945 защитил диссертацию, посвященную институту продажи должностей, в которой сочетал политико-правовой и социальный подходы. С 1947 — профессор Страсбургского университета, где внедрил практику исторических семинаров. Продолжал исследовать государственные институты французской монархии; написал обоб­щающий труд о великих преобразованиях в европейской культуре XVI—XVII вв., предопределивших взлет Запада. В 1955—1977 был профессором Сорбонны, его лекции пользовались огромным успехом. В 1958 основал Центр исследований европейской цивилизации (ныне Центр Ролана Мунье), в 1971—1975 — председатель французского Национального комитета историков. С 1977 — член Академии моральных и политических наук.

М. придерживался правых взглядов, был убежденным католиком, выступал за сохранение французских провинций в Алжире, успешно оборонял вместе со своими учениками аудитории Сорбонны от студенческих погромов во время волнений 1968. Позиция М. как историка резко контрастировала с магистральными течениями во французской историографии того времени, прежде всего со Школой « Анналов » и с марксизмом . Он выступал против преувеличения историками роли экономического фактора и значения классов в дореволюционной Франции. М. придавал важность событиям в истории, в противовес позиции Ф. Броделя , видевшего в них лишь пену на глади волн. М. обратил внимание на эвристическую ценность междисциплинарного подхода в исторических исследованиях; изучал в течение года в США методы антропологии и социологии и затем внедрил их в преподавание. Особую известность М. получил своей непримиримой полемикой с книгой Б. Ф. Поршнева «Народные восстания во Франции накануне Фронды», переведенной на французский язык и получившей широкое признание в кругах историков-марксистов. М. критиковал упрощенную трактовку восстаний раннего Нового времени, указав на недобросовестность источниковой базы данного исследования, и написал обобщающий компаративный труд о крестьянских восстаниях во Франции, России и Китае в XVII в., доказывая отсутствие в них признаков классовой борьбы. Наиболее ценным является вклад М. в изучение социальной стратификации доиндустриальных обществ. В полемике со школой Э. Лабрусса М. доказывал, что классовое деление, основанное на отношениях к собственности, характерно только для периода после Промышленной революции. До этого времени общества были выстроены как иерархия сословий, состояний и чинов (societe d’ordres), характеризуемых социальным престижем, закрепленным за данной группой, а честь и статус значили гораздо больше, чем материальное богатство. Горизонтальные связи подкреплялись вертикальными отношениями патрона и клиента. Важную роль в складывании сословий и чинов М. отводил культурным параметрам и групповым ценностям. Анализ М. социальных причин политических процессов и внимание к культурному компоненту в идентификации общественных групп оказался созвучен подходам к историческим исследованиям у представителей новых поколений «Анналов». Свою последнюю работу М. написал в возрасте 80-ти лет и посвятил кардиналу А. де Ришелье.

Соч. : La venalite des offices sous Henri IV et Louis XIII. Rouen, 1945; Le XVIIIe siecle: revolution intellectuelle, technique et politique, 1715—1815. Paris, 1953 (avec E. Labrousse); Les XVIe et XVIIe siecles: les progres de la civilisation europeenne et le declin de l’Orient, 1492—1715. Paris, 1954; Fureurs paysannes: les paysans dans les revoltes du XVIIe siecle (France, Russie, Chine). Paris, 1968; Les Hierarchies sociales de 1450 a nos jours. Paris, 1969; La plume, la faucille et le marteau: institutions et societes du Moyen Age a la Revolution. Paris, 1970; Les institutions de la France sous la monarchie absolue. 2 vols. Paris, 1974—1980; Monarchies et royautes de la prehistoire a nos jours. Paris, 1989; L’Homme rouge, ou la vie du cardinal de Richelieu, 1582—1642. Paris, 1992; Убийство Генриха IV (14 мая 1610) / Пер. с фр. СПб., 2008 (первое изд. 1964). С. К. Цатурова, П. П. Черкасов .