МУНЬЕ ЭММАНЮЭЛЬ
МУНЬЕ ЭММАНЮЭЛЬ - французский католический философ, основатель персонализма во Франции.
Родился в семье фармацевта. В 1924-1927 годах изучал философию в Университете Гренобля и Сорбонне, затем преподавал философию в различных лицеях. В октябре 1932 года вместе с группой единомышленников создал журнал «Esprit» («Дух») - печатный орган французского персонализма, которым руководил до самой смерти (за исключением 1941-1944 годов, когда журнал был запрещён оккупационными властями).
Мунье испытал влияние идей А. Бергсона, Ш. Пеги, Ж. Маритена, Н. А. Бердяева, Г. Марселя. В основе его учения лежит признание абсолютной ценности личности, первичной по отношению к любым социальным системам и материальной необходимости. Осмысляя ситуацию, возникшую после 1-й мировой войны, как общий кризис человека и цивилизации и считая справедливой марксистскую критику капитализма, Мунье видел выход из этого кризиса в революции - одновременно и экономической, и духовной: «…Духовная революция будет экономической или её не будет. Экономическая революция будет духовной или она не будет революцией» (Что такое персонализм? М., 1994 год. С. 15).
Духовная революция - это прежде всего возрождение личности, её постоянное самосовершенствование в отношениях с другими, миром и Богом [«Персоналистская и общностная революция» («Revolution personnaliste et communautaire», 1935 год, русский перевод 1999 года)].
Связывая возникновение понятия личности с христианством, Мунье вслед за Пеги акцентировал активность человека, призванного принять в свою душу «Царство Божие и воплотить его на земле» (Манифест персонализма. М., 1999 год. С. 464). Ответственная вовлечённость человека в судьбы мира предстаёт для Мунье преимущественно как труд, связываемый - в отличие от марксизма - с целостным самопроявлением и саморазвитием человека как личности.
В трактовке духовного мира личности Мунье сближается с христианским экзистенциализмом Г. Марселя. Воспринятое из феноменологии понятие интенциональности истолковывается им как трансцендирование, устремлённость к высшему бытию (Богу), существование которого индивид ощущает в моменты откровения. Фундаментальной характеристикой личности является человеческое чувство общности, реализующееся в межличностном общении: «Личность существует только в своём устремлении к "другому", познаёт себя только через "другого" и обретает себя только в "другом"» (Там же. С. 479).
Моделью личностного самоосуществления человека Мунье признавал художественное творчество: только искусство способно передать невыразимую сущность Божественной трансценденции, восприятие художественных произведений ведёт к установлению подлинного - нравственно-эстетического - общения людей. Созданный им журнал «Esprit» был призван содействовать развитию литературы и искусства.
Идеи Мунье получили широкое распространение в различных странах - Италии, Швейцарии, Польше, Венгрии, в Скандинавии, Латинской Америке; они стали основой различных направлений католической социальной теологии.