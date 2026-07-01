МУНЬЕ ЭММАНЮЭЛЬ

МУНЬЕ ЭММАНЮЭЛЬ - французский ка­то­лический фи­ло­соф, ос­но­ва­тель пер­со­на­лиз­ма во Фран­ции.

Ро­дил­ся в се­мье фар­ма­цев­та. В 1924-1927 годах изу­чал фи­ло­со­фию в Университете Гре­ноб­ля и Сор­бон­не, за­тем пре­по­да­вал фи­ло­со­фию в различных ли­це­ях. В октябре 1932 года вме­сте с груп­пой еди­но­мыш­лен­ни­ков соз­дал журнал «Esprit» («Дух») - пе­чат­ный ор­ган французского пер­со­на­лиз­ма, ко­то­рым ру­ко­во­дил до са­мой смер­ти (за ис­клю­че­ни­ем 1941-1944 годов, ко­гда жур­нал был за­пре­щён ок­ку­пационными вла­стя­ми).

Мунье ис­пы­тал влия­ние идей А. Берг­со­на, Ш. Пе­ги, Ж. Ма­ри­те­на, Н. А. Бер­дяе­ва, Г. Мар­се­ля. В ос­но­ве его уче­ния ле­жит при­зна­ние аб­со­лют­ной цен­но­сти лич­но­сти, пер­вич­ной по от­но­ше­нию к лю­бым со­ци­аль­ным сис­те­мам и ма­те­ри­аль­ной не­об­хо­ди­мо­сти. Ос­мыс­ляя си­туа­цию, воз­ник­шую по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны, как об­щий кри­зис че­ло­ве­ка и ци­ви­ли­за­ции и счи­тая спра­вед­ли­вой мар­к­си­ст­скую кри­ти­ку ка­пи­та­лиз­ма, Мунье ви­дел вы­ход из это­го кри­зи­са в ре­во­лю­ции - од­но­вре­мен­но и эко­но­ми­че­ской, и ду­хов­ной: «…Ду­хов­ная ре­во­лю­ция бу­дет эко­но­ми­че­ской или её не бу­дет. Эко­но­ми­че­ская ре­во­лю­ция бу­дет ду­хов­ной или она не бу­дет ре­во­лю­ци­ей» (Что та­кое пер­со­на­лизм? М., 1994 год. С. 15).

Ду­хов­ная ре­во­лю­ция - это пре­ж­де все­го воз­ро­ж­де­ние лич­но­сти, её по­сто­ян­ное са­мо­со­вер­шен­ст­во­ва­ние в от­но­ше­ни­ях с дру­ги­ми, ми­ром и Бо­гом [«Пер­со­на­ли­ст­ская и общ­но­ст­ная ре­во­лю­ция» («Revolution personnaliste et communautaire», 1935 год, русский перевод 1999 года)].

Свя­зы­вая воз­ник­но­ве­ние по­ня­тия лич­но­сти с хри­сти­ан­ст­вом, Мунье вслед за Пе­ги ак­цен­ти­ро­вал ак­тив­ность че­ло­ве­ка, при­зван­но­го при­нять в свою ду­шу «Цар­ст­во Бо­жие и во­пло­тить его на зем­ле» (Ма­ни­фест пер­со­на­лиз­ма. М., 1999 год. С. 464). От­вет­ст­вен­ная во­вле­чён­ность че­ло­ве­ка в судь­бы ми­ра пред­ста­ёт для Мунье пре­имущественно как труд, свя­зы­вае­мый - в от­ли­чие от мар­ксиз­ма - с це­ло­ст­ным са­мо­про­яв­ле­ни­ем и са­мо­раз­ви­ти­ем че­ло­ве­ка как лич­но­сти.

В трак­тов­ке ду­хов­но­го ми­ра лич­но­сти Мунье сбли­жа­ет­ся с хри­сти­ан­ским эк­зи­стен­циа­лиз­мом Г. Мар­се­ля. Вос­при­ня­тое из фе­но­ме­но­ло­гии по­ня­тие ин­тен­цио­наль­но­сти ис­тол­ко­вы­ва­ет­ся им как транс­цен­ди­ро­ва­ние, уст­рем­лён­ность к выс­ше­му бы­тию (Бо­гу), су­ще­ст­во­ва­ние ко­то­ро­го ин­ди­вид ощу­ща­ет в мо­мен­ты от­кро­ве­ния. Фун­даментальной ха­рак­те­ри­сти­кой лич­но­сти яв­ля­ет­ся че­ло­ве­че­ское чув­ст­во общ­но­сти, реа­ли­зую­щее­ся в меж­лич­но­ст­ном об­ще­нии: «Лич­ность су­ще­ст­ву­ет толь­ко в сво­ём уст­рем­ле­нии к "дру­го­му", по­зна­ёт се­бя толь­ко че­рез "дру­го­го" и об­ре­та­ет се­бя толь­ко в "дру­гом"» (Там же. С. 479).

Мо­де­лью лич­но­ст­но­го са­мо­осу­ще­ст­в­ле­ния че­ло­ве­ка Мунье при­зна­вал ху­дожественное твор­че­ст­во: толь­ко ис­кус­ст­во спо­соб­но пе­ре­дать не­вы­ра­зи­мую сущ­ность Бо­же­ст­вен­ной транс­цен­ден­ции, вос­при­ятие ху­дожественных про­из­ве­де­ний ве­дёт к ус­та­нов­ле­нию под­лин­но­го - нрав­ст­вен­но-эс­те­ти­че­ско­го - об­ще­ния лю­дей. Соз­дан­ный им журнал «Esprit» был при­зван со­дей­ст­во­вать раз­ви­тию ли­те­ра­ту­ры и ис­кус­ст­ва.

Идеи Мунье по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в различных стра­нах - Ита­лии, Швей­ца­рии, Поль­ше, Венг­рии, в Скан­ди­на­вии, Латинской Аме­ри­ке; они ста­ли ос­но­вой различных на­прав­ле­ний ка­то­лической со­ци­аль­ной тео­ло­гии.