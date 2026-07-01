МУНДУРУКУ
МУНДУРУКУ - индейский народ группы тупи в Бразилии.
На языке соседнего племени паринтинтин - красные муравьи; бразильцы называли Мундуруку пайкисе (paiquize) - срезатели голов; другое названия - майтапу, пари, караш-преташ; самоназвание - вайдженье - «свои, наши люди»], индейский народ группы тупи в Бразилии.
Живут на правобережье среднего течения Амазонки, в бассейне рек Тапажос и Кануман (резервации: Куата-Ларанжал на востоке штата Амазонас; Мундуруку, Саи-Синза, Прая-ду-Индио, Прая-ду- Мангэ и Каяби на западе штата Пара; Апиака на севере штата Мату-Гросу). Численность около 11 тысяч человек (2009 год, оценка). Язык подгруппы мундуруку тупийских языков. Письменность на основе латинской графики. Распространён также португальский язык, главным образом среди мужчин. Около 60% Мундуруку сохраняют традиционные верования, остальные - католики и протестанты.
Контакты с бразильцами с 1768 года. В XVIII веке существовало 4 группы Мундуруку: на реке Мадейра, на реке Тапажос, на реке Журуэна и на реке Шингу. В 1799 году в устье реки Тапажос и в 1811 году на реке Мадейра среди Мундуруку были основаны первые христианские миссии.
В конце XIX века Мундуруку насчитывали около 30 тысяч человек. Мундуруку реки Мадейра к концу XIX века подверглись значительной аккультурации, тогда как Мундуруку реки Тапажос сохраняли традиционный образ жизни и доминировали в бассейне реки Тапажос. Воевали с апинайе, яваим, паринтинтин, мура и другими, совершали и более далёкие военные экспедиции.
Военная экспансия Мундуруку распространялась на область от реки Мадейра до реки Токантинс. С конца XIX века в сухой сезон приходили из глубинных областей на берега крупных судоходных рек, обменивая у речных торговцев каучук и продукты леса на промышленные товары, и постепенно оседали на новых местах. С конца 1970-х годов участвуют в общественно-политическом движении. В 1989 году прошла 1-я Генеральная ассамблея народа Мундуруку. В 1991 году создан Местный совет Мунудуку верхнего Тапажоса (CIMAT).
Традиционная культура типична для индейцев Амазонии. Занимались подсечно-огневым земледелием (горький и сладкий маниок, батат, ананасы, сахарный тростник, фасоль и другое), охотой, рыболовством и собирательством. Держали домашних животных, в том числе собак. Ныне производят на продажу маниоковую муку, собирают орехи и каучук, с 1980-х годов участвуют в золотодобыче.
Мужчины занимаются плетением, женщины - гончарством (почти исчезло). Одежда - пояс и набедренная повязка из хлопка. Практиковалась татуировка тела (чёрно-синие вертикальные линии). Деревни линейной и круговой планировки с мужским домом - навесом, обращённым на восток. Традиционное жилище овальное, с крышей, спускающейся до земли. Существовали инициации мальчиков и девочек. Делились на две экзогамные половины (Белой Луны и Красного Солнца), объединявшие 38 патрилинейных родов.
Брак до рождения второго ребёнка уксорилокальный, затем неолокальный; среди вождей вирилокальный. Предпочтителен кросскузенный брак. Практиковались полигиния (у уважаемых воинов), левират. Система терминов родства бифуркативного типа, вокативные термины в поколении эго - генерационного типа. Сиблинги делятся по отношению к полу. Оружие - лук и стрелы с отравленными наконечниками, копья с копьеметалками, мечи-дубинки, топоры.
До начала XX века сохранялась охота за головами; воин, добывший голову врага, соблюдал длительное сексуальное табу. Трофейную голову хранили в мужском доме и заговаривали для заманивания дичи. Голова воина Мундуруку, погибшего в бою, выставлялась в деревне, и воины клялись ей отомстить за него.
Коллективные ритуалы приурочивались к смене сухого и дождливого сезонов. Для мифологии характерны рассказы о звёздах, Млечном Пути, свержении власти женщин, демиурге Карусакаибе. Практикуется шаманизм (шаман достигает транса посредством курения табака). Каждая родовая группа почитает своего духа-предка (тубо).
Вместилищем духов предков служат длинные (до 1,5 метров) флейты (кадуке), на которых играют во время мужских ритуалов, а также проливают через них напиток из маниока. Умершего заворачивали в гамак в скорченном положении и хоронили в доме. В знак траура женщины обрезали волосы, лица раскрашивали чёрной краской, пели протяжные песни.