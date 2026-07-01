МУНДУРУКУ

МУНДУРУКУ - индейский народ группы тупи в Бразилии .

На язы­ке со­сед­не­го пле­ме­ни па­рин­тин­тин - крас­ные му­ра­вьи; бра­зиль­цы на­зы­ва­ли Мундуруку пай­ки­се (paiquize) - сре­за­те­ли го­лов; другое наз­ва­ния - май­та­пу, па­ри, ка­раш-пре­таш; са­мо­на­зва­ние - вай­дже­нье - «свои, на­ши лю­ди»], ин­дей­ский на­род груп­пы ту­пи в Бра­зи­лии.

Жи­вут на пра­во­бе­ре­жье сред­не­го те­че­ния Ама­зон­ки, в бас­сей­не рек Та­па­жос и Ка­ну­ман (ре­зер­ва­ции: Куа­та-Ла­ран­жал на вос­то­ке шта­та Ама­зо­нас; Мун­ду­ру­ку, Саи-Син­за, Прая-ду-Ин­дио, Прая-ду- Ман­гэ и Кая­би на за­па­де шта­та Па­ра; Апиа­ка на се­ве­ре шта­та Ма­ту-Гро­су). Чис­лен­ность около 11 тысяч человек (2009 год, оцен­ка). Язык под­груп­пы мун­ду­ру­ку ту­пий­ских язы­ков. Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. Рас­про­стра­нён так­же пор­тугальский язык, главным образом сре­ди муж­чин. Около 60% Мундуруку со­хра­ня­ют тра­диционные ве­ро­вания, ос­таль­ные - ка­то­ли­ки и про­тес­тан­ты.

Кон­так­ты с бра­зиль­ца­ми с 1768 года. В XVIII веке су­ще­ст­во­ва­ло 4 груп­пы Мундуруку: на реке Ма­дей­ра, на реке Та­па­жос, на реке Жу­ру­эна и на реке Шин­гу. В 1799 году в устье реки Та­па­жос и в 1811 году на реке Ма­дей­ра сре­ди Мундуруку бы­ли ос­но­ва­ны пер­вые хри­сти­ан­ские мис­сии.

В конце XIX века Мундуруку на­счи­ты­ва­ли около 30 тысяч человек. Мундуруку ре­ки Ма­дей­ра к концу XIX века под­верг­лись зна­чительной ак­куль­ту­ра­ции, то­гда как Мундуруку ре­ки Та­па­жос со­хра­ня­ли тра­диционный об­раз жиз­ни и до­ми­ни­ро­ва­ли в бас­сей­не реки Та­па­жос. Вое­ва­ли с апи­найе, ява­им, па­рин­тин­тин, му­ра и другими, со­вер­ша­ли и бо­лее да­лё­кие во­енные экс­пе­ди­ции.

Во­енная экс­пан­сия Мундуруку рас­про­стра­ня­лась на об­ласть от реки Ма­дей­ра до реки То­кан­тинс. С конца XIX века в су­хой се­зон при­хо­ди­ли из глу­бин­ных об­лас­тей на бе­ре­га круп­ных су­до­ход­ных рек, об­ме­ни­вая у реч­ных тор­гов­цев кау­чук и про­дук­ты ле­са на промышленные то­ва­ры, и по­сте­пен­но осе­да­ли на но­вых мес­тах. С конца 1970-х годов уча­ст­ву­ют в об­щественно-по­ли­тическом дви­же­нии. В 1989 году про­шла 1-я Ге­не­раль­ная ас­самб­лея на­ро­да Мундуруку. В 1991 году соз­дан Ме­ст­ный со­вет Мунудуку верх­не­го Та­па­жо­са (CIMAT).

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев Ама­зо­нии. За­ни­ма­лись под­сеч­но-ог­не­вым зем­ле­де­ли­ем (горь­кий и слад­кий ма­ни­ок, ба­тат, ана­на­сы, са­хар­ный трост­ник, фа­соль и другое), охо­той, ры­бо­лов­ством и со­би­ра­тель­ст­вом. Дер­жа­ли до­маш­них жи­вот­ных, в том числе со­бак. Ны­не про­из­во­дят на про­да­жу ма­нио­ко­вую му­ку, со­би­ра­ют оре­хи и кау­чук, с 1980-х годов уча­ст­ву­ют в зо­ло­то­до­бы­че.

Муж­чи­ны за­ни­ма­ют­ся пле­те­ни­ем, жен­щи­ны - гон­чар­ст­вом (поч­ти ис­чез­ло). Оде­ж­да - по­яс и на­бед­рен­ная по­вяз­ка из хлоп­ка. Прак­ти­ко­ва­лась та­туи­ров­ка те­ла (чёр­но-си­ние вер­ти­каль­ные ли­нии). Де­рев­ни ли­ней­ной и кру­го­вой пла­ни­ров­ки с муж­ским до­мом - на­ве­сом, об­ра­щён­ным на вос­ток. Традиционное жи­ли­ще оваль­ное, с кры­шей, спус­каю­щей­ся до зем­ли. Су­ще­ст­во­ва­ли ини­циа­ции маль­чи­ков и де­во­чек. Де­ли­лись на две эк­зо­гам­ные по­ло­ви­ны (Бе­лой Лу­ны и Крас­но­го Солн­ца), объ­е­ди­няв­шие 38 пат­ри­ли­ней­ных ро­дов.

Брак до ро­ж­де­ния вто­ро­го ре­бён­ка ук­со­ри­локаль­ный, за­тем не­оло­каль­ный; сре­ди вож­дей ви­ри­ло­каль­ный. Пред­поч­ти­те­лен кросс­ку­зен­ный брак. Прак­ти­ко­ва­лись по­ли­ги­ния (у ува­жае­мых вои­нов), ле­ви­рат. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па, во­ка­тив­ные тер­ми­ны в по­ко­ле­нии эго - ге­не­рационного ти­па. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­шению к по­лу. Ору­жие - лук и стре­лы с от­рав­лен­ны­ми на­ко­неч­ни­ка­ми, ко­пья с копь­е­ме­тал­ка­ми, ме­чи-ду­бин­ки, то­по­ры.

До начала XX века со­хра­ня­лась охо­та за го­ло­ва­ми; во­ин, до­быв­ший го­ло­ву вра­га, со­блю­дал дли­тель­ное сек­су­аль­ное та­бу. Тро­фей­ную го­ло­ву хра­ни­ли в муж­ском до­ме и за­го­ва­ри­ва­ли для за­ма­ни­ва­ния ди­чи. Го­ло­ва вои­на Мундуруку, по­гиб­ше­го в бою, вы­став­ля­лась в де­рев­не, и вои­ны кля­лись ей отом­стить за не­го.

Кол­лек­тив­ные ри­туа­лы при­уро­чи­ва­лись к сме­не су­хо­го и дожд­ли­во­го се­зо­нов. Для ми­фо­ло­гии ха­рак­тер­ны рас­ска­зы о звёз­дах, Млеч­ном Пу­ти, свер­же­нии вла­сти жен­щин, де­ми­ур­ге Ка­ру­са­каи­бе. Прак­ти­ку­ет­ся ша­ма­низм (ша­ман дос­ти­га­ет тран­са по­сред­ст­вом ку­ре­ния та­ба­ка). Каж­дая ро­до­вая груп­па по­чи­та­ет свое­го ду­ха-пред­ка (ту­бо).

Вме­сти­ли­щем ду­хов пред­ков слу­жат длин­ные (до 1,5 метров) флей­ты (ка­ду­ке), на ко­то­рых иг­ра­ют во вре­мя муж­ских ри­туа­лов, а так­же про­ли­ва­ют че­рез них на­пи­ток из ма­нио­ка. Умер­ше­го за­во­ра­чи­ва­ли в га­мак в скор­чен­ном по­ло­же­нии и хо­ро­ни­ли в до­ме. В знак трау­ра жен­щи­ны об­ре­за­ли во­ло­сы, ли­ца рас­кра­ши­ва­ли чёр­ной крас­кой, пе­ли про­тяж­ные пес­ни.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)