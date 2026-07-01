МУНДТ ТЕОДОР

МУНДТ ТЕОДОР - немецкий писатель, литературный критик.

Окон­чил Бер­лин­ский университет (1830 год). Уча­ст­ник литературно-по­ли­тического дви­же­ния «Мо­ло­дая Гер­ма­ния» ; с 1842 года пре­по­да­вал ис­то­рию и литературу в Брес­лау (ны­не Вроц­лав) и Бер­ли­не . Пе­ча­тал­ся с 1832 года. Боль­шой ус­пех у чи­та­те­лей сни­скал на­пи­сан­ный под влия­ни­ем идей К.А. де Рув­руа Сен-Си­мо­на ро­ман «Ма­дон­на. Бе­се­ды со свя­той» («Madonna. Unterhaltungen mit einer Heiligen», 1835 год; за­пре­щён цен­зу­рой).

Из­вес­тен как ав­тор ис­то­рических ро­ма­нов в ду­хе мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры: «То­мас Мюн­цер» («Tho­mas Müntzer», Bd 1-3, 1841 год), «Граф Ми­ра­бо» («Graf Mirabeau», 1858 год, русский перевод 1899 года), «Ка­лио­ст­ро в Пе­тер­бур­ге» («Cag­liostro in Petersburg», 1858 год), «Ро­бес­пьер» («Robespierre», 1859 год), «Царь Па­вел» («Zar Paul», 1861 год, русский перевод 1899 год) и прочее.

В сво­их ра­бо­тах по эс­те­ти­ке и ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нию Мундт раз­ви­вал тра­ди­ции Г.В.Ф. Ге­ге­ля: «Ис­кус­ст­во не­мец­кой про­зы» («Die Kunst der deutschen Prosa», 1837 год), «Ис­то­рия ли­те­ра­ту­ры со­вре­мен­но­сти с 1789 года до на­стоя­ще­го вре­ме­ни» («Geschichte der Literatur der Gegen­wart von dem Jahre 1789 bis zur neuesten Zeit», 2. Aufl., 1853 год), «Эс­те­ти­ка» («Äs­thetik», 1845 год).