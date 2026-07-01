МУНДТ ТЕОДОР
МУНДТ ТЕОДОР - немецкий писатель, литературный критик.
Окончил Берлинский университет (1830 год). Участник литературно-политического движения «Молодая Германия»; с 1842 года преподавал историю и литературу в Бреслау (ныне Вроцлав) и Берлине. Печатался с 1832 года. Большой успех у читателей снискал написанный под влиянием идей К.А. де Рувруа Сен-Симона роман «Мадонна. Беседы со святой» («Madonna. Unterhaltungen mit einer Heiligen», 1835 год; запрещён цензурой).
Известен как автор исторических романов в духе массовой литературы: «Томас Мюнцер» («Thomas Müntzer», Bd 1-3, 1841 год), «Граф Мирабо» («Graf Mirabeau», 1858 год, русский перевод 1899 года), «Калиостро в Петербурге» («Cagliostro in Petersburg», 1858 год), «Робеспьер» («Robespierre», 1859 год), «Царь Павел» («Zar Paul», 1861 год, русский перевод 1899 год) и прочее.
В своих работах по эстетике и литературоведению Мундт развивал традиции Г.В.Ф. Гегеля: «Искусство немецкой прозы» («Die Kunst der deutschen Prosa», 1837 год), «История литературы современности с 1789 года до настоящего времени» («Geschichte der Literatur der Gegenwart von dem Jahre 1789 bis zur neuesten Zeit», 2. Aufl., 1853 год), «Эстетика» («Ästhetik», 1845 год).