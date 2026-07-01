МУНДШТУК

МУНДШТУК (нем. Mundstück, от немецкого Mund - рот и Stück - часть, пред­мет) - де­таль ду­хо­во­го музыкального ин­ст­ру­мен­та , че­рез ко­то­рую вду­ва­ет­ся воз­дух.

Мундштук ам­бу­шюр­ных му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов и ста­рин­но­го цин­ка - ме­тал­лическая во­рон­ко­об­раз­ная «чаш­ка». Раз­ме­ры и фор­ма Мундштука влия­ют на тембр: не­боль­шие раз­ме­ры спо­соб­ст­ву­ют по­лу­че­нию яр­ко­го, свет­ло­го зву­ча­ния (у тру­бы), круп­ные - бла­го­род­но­го и на­сы­щен­но­го (у тром­бо­на), глу­бо­кая об­те­кае­мая ко­ни­че­ская «чаш­ка» де­ла­ет звук мяг­ким и бар­ха­ти­стым (у вал­тор­ны).

Мундштук де­ре­вян­ных ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов (нем. Schnabel - нос, клюв) - клю­во­об­раз­ной фор­мы, обы­ч­но де­ре­вян­ный; та­ким снаб­же­ны флей­ты со сви­ст­ко­вым уст­рой­ст­вом (например, блок­флей­та) и ин­ст­ру­мен­ты с оди­нар­ным языч­ком - клар­нет, бас­сет­горн, сак­со­фон, у ко­то­рых язы­чок (трость) за­кре­п­ля­ет­ся на мунд­шту­ке.

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