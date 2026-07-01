МУНДШТУК
МУНДШТУК (нем. Mundstück, от немецкого Mund - рот и Stück - часть, предмет) - деталь духового музыкального инструмента, через которую вдувается воздух.
Мундштук амбушюрных музыкальных инструментов и старинного цинка - металлическая воронкообразная «чашка». Размеры и форма Мундштука влияют на тембр: небольшие размеры способствуют получению яркого, светлого звучания (у трубы), крупные - благородного и насыщенного (у тромбона), глубокая обтекаемая коническая «чашка» делает звук мягким и бархатистым (у валторны).
Мундштук деревянных духовых инструментов (нем. Schnabel - нос, клюв) - клювообразной формы, обычно деревянный; таким снабжены флейты со свистковым устройством (например, блокфлейта) и инструменты с одинарным язычком - кларнет, бассетгорн, саксофон, у которых язычок (трость) закрепляется на мундштуке.