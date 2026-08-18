МУНДШЕНК

МУНДШЕНК (нем. Mundschenk) - долж­ность при дво­ре германских ко­ро­лей, поя­вив­шая­ся во вре­мя Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов .

Обя­зан­но­стью Мундшенка, опи­сан­ной в трак­та­те «О двор­цо­вом по­ряд­ке» («De ordine palatii», 882 года) Гин­кма­ра Реймс­ско­го, бы­ло обес­пе­че­ние ко­ро­лев­ско­го сто­ла ви­ном.

На пи­рах по осо­бым по­во­дам обя­зан­но­сти Мундшенка бра­ли на се­бя германские им­пер­ские кня­зья, например на ко­рона­ци­он­ных тор­же­ст­вах От­то­на I Ве­ли­ко­го Мундшенком был князь Гер­ман Шваб­ский. Эта тор­жественная обя­зан­ность по­сте­пен­но транс­фор­ми­ро­ва­лась в поч.етную долж­ность эрц­мунд­шен­ка.

С начала XIII века, по дан­ным Сак­сон­ско­го зер­ца­ла, её за­ни­ма­ли обыч­но ко­ро­ли Бо­ге­мии, окон­ча­тель­но за­фик­си­ро­ва­на за ни­ми Зо­ло­той бул­лой 1356 года. С середины XII века при дво­рах боль­шин­ст­ва им­пер­ских цер­ков­ных и свет­ских кня­зей так­же бы­ла вве­де­на долж­ность мунд­шен­ка.

2) При­дво­рый класс­ный чин в Российской им­пе­рии, от­но­сил­ся к 14-му клас­су Та­бе­ли о ран­гах 1722 года.

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