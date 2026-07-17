МУНДА Мунда (munda, самоназвание хороко — «люди») — народ в Индии, один из самых крупных (2,2 млн человек на 2011) среди «зарегистрированных племен» («адиваси»), входит в группу народов мунда (М., санталы, хо, кхариа и ряд других).

Мунда (munda, самоназвание хороко — «люди») — народ в Индии, один из самых крупных (2,2 млн человек на 2011) среди «зарегистрированных племен» («адиваси»), входит в группу народов мунда (М., санталы, хо, кхариа и ряд других), проживают на востоке Центральной Индии (в штатах Джаркханд — 1,2 млн, Одиша — 584 тыс., Зап. Бенгалия — 366 тыс. человек) и в Бангладеш. Потомки древнейшего населения северной части п-ова Индостан, носителей энеолитической культуры «медных кладов и желтой керамики», мигрировавшего из Юго-Вост. Азии на рубеже III—II тысячелетий до н. э.

Для М. характерны родовое патрилинейное устройство общества, архаичная социальная организация. М. в основном исповедуют индуизм, 15 % — христиане, до трети населения придерживаются традиционных верований (культы духов, предков, верховного солярного божества Сингбонга). Основное занятие — земледелие (рис).

Язык — мундари (группа кхервари северных языков мунда, ветвь австроазиатских языков). Письменность на базе деванагари (индуисты), христиане используют латиницу. Первые исследователи языков и культуры М. — христианские миссионеры: Л. О. Скрефсруд, П. У. Боддинг, создатель первой грамматики и многотомной энциклопедии мунда И. Б. Гофманн.

Лит .: Hoffmann J. B., Emelen A. van. Encyclopaedia mundarica. In 15 vols. Patna, 1930—1937 (reprint 1975); Седловская А. Н. Адиваси Центральной Индии // Малые народы Южной Азии. М., 1978. С. 35—88; Advances in Munda Linguistics / Ed. by Sh. Mohan. Cambridge, 2021. О. П. Вечерина.