МУНЧАЕВ РАУФ МАГОМЕДОВИЧ
МУНЧАЕВ РАУФ МАГОМЕДОВИЧ - российский археолог, Член-корреспондент РАН (2000), Профессор (1986).
Окончил Дагестанский государственный педагогический институт в 1949 году. После окончания аспирантуры под руководством Е.И. Крупнова стал работать в Археологии институте, был заместителем директора (1968-1991 годы), директором (1991-2003 годы). Специалист по археологии Кавказа и Северной Месопотамии от каменного до раннего железного века.
Руководитель раскопок и разведок на территории Дагестана, Чечни (положил начало систематическому археологическому исследованию региона), в ходе которых открыл и исследовал поселение Чох, давшее название неолитической археологической культуре, энеолитическое Луговое поселение, могильник Луговой, один из эталонных памятников кобанской культуры и куро-араксской культуры - поселение Сержень-Юрт, Бамутские курганы (майкопской культуры и кабардинские XIV-XVI веков), и другое.
Автор ряда обобщающих исследований по археологии Кавказа в энеолите и раннем бронзовом веке. Проанализировал широкий круг контактов культур энеолита и раннего бронзового века Кавказа, взаимоотношение куро-араксской и майкопской культур. С 1969 года - руководитель первой отечественной археологической экспедиции в Месопотамии, изучавшей ряд опорных памятников в исследовании культур Хассуна, Халаф, Убейд, раннединастического периода на территории северо-западного Ирака и Северной Сирии (Ярым-Тепе, Телль-Хазна и другое).
В ходе этих работ была создана российская школа археологии Месопотамии; существенно уточнены периодизация и ряд характеристик памятников региона от докерамического неолита до сложения месопотамской цивилизации. С деятельностью Мунчаева связано и то, что большинство сирийских археологов, ведущих самостоятельные полевые исследования, принадлежат к российской археологической школе.
Мунчаев - заместитель ответстветственного редактора фундаментальной серии «Археология СССР» (с 1994 года «Археология»), соредактор и соавтор ряда её томов. Государственная премия РФ (1999 год).