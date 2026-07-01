МУНЧАЕВ РАУФ МАГОМЕДОВИЧ

МУНЧАЕВ РАУФ МАГОМЕДОВИЧ - российский ар­хео­лог, Член-корреспондент РАН (2000), Профессор (1986).

Окон­чил Да­ге­стан­ский государственный пе­да­го­гический институт в 1949 году. По­сле окон­ча­ния ас­пи­ран­ту­ры под руководством Е.И. Круп­но­ва стал ра­бо­тать в Ар­хео­ло­гии ин­сти­ту­те, был заместителем ди­рек­то­ра (1968-1991 годы), ди­рек­то­ром (1991-2003 годы). Спе­циа­лист по ар­хео­ло­гии Кав­ка­за и Северной Ме­со­по­та­мии от ка­мен­но­го до ран­не­го же­лез­но­го ве­ка.

Ру­ко­во­ди­тель рас­ко­пок и раз­ве­док на тер­ри­то­рии Да­ге­ста­на, Чеч­ни (по­ло­жил на­ча­ло сис­те­ма­тическому ар­хео­ло­гическому ис­сле­до­ва­нию ре­гио­на), в хо­де ко­то­рых от­крыл и ис­сле­до­вал по­се­ле­ние Чох, дав­шее на­зва­ние не­оли­тической ар­хео­ло­гической куль­ту­ре, эне­о­ли­ти­че­ское Лу­го­вое по­се­ле­ние, мо­гиль­ник Лу­го­вой , один из эта­лон­ных па­мят­ни­ков ко­бан­ской куль­ту­ры и ку­ро-аракс­ской куль­ту­ры - по­се­ле­ние Сер­жень-Юрт, Ба­мут­ские кур­га­ны (май­коп­ской куль­ту­ры и ка­бар­дин­ские XIV-XVI веков), и другое.

Ав­тор ря­да обоб­щаю­щих ис­сле­до­ва­ний по ар­хео­ло­гии Кав­ка­за в эне­о­ли­те и ран­нем брон­зо­вом ве­ке. Про­ана­ли­зи­ро­вал ши­ро­кий круг кон­так­тов куль­тур эне­о­ли­та и ран­не­го брон­зово­го ве­ка Кав­ка­за, взаи­мо­от­но­ше­ние куро-аракс­ской и май­коп­ской куль­тур. С 1969 года - ру­ко­во­ди­тель пер­вой отечественной ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ции в Ме­со­по­та­мии, изу­чав­шей ряд опор­ных па­мят­ни­ков в ис­сле­до­ва­нии куль­тур Хас­су­на, Ха­лаф, Убейд, ран­не­ди­на­стического пе­рио­да на тер­ри­то­рии северо-западного Ира­ка и Северной Си­рии (Ярым-Те­пе, Телль-Хаз­на и другое).

В хо­де этих ра­бот бы­ла соз­да­на российская шко­ла ар­хео­ло­гии Ме­со­по­та­мии; су­ще­ст­вен­но уточ­не­ны пе­рио­ди­за­ция и ряд ха­рак­те­ри­стик па­мят­ни­ков ре­гио­на от до­ке­ра­мического не­оли­та до сло­же­ния ме­со­по­там­ской ци­ви­ли­за­ции. С дея­тель­но­стью Мунчаева свя­за­но и то, что боль­шин­ст­во сирийских ар­хео­ло­гов, ве­ду­щих са­мо­сто­ятельные по­ле­вые ис­сле­до­вания, при­над­ле­жат к российской ар­хео­ло­гической шко­ле.

Мунчаев - заместитель от­ветстветственного ре­дак­то­ра фун­даментальной се­рии «Ар­хео­ло­гия СССР» (с 1994 года «Ар­хео­ло­гия»), со­ре­дак­тор и со­ав­тор ря­да её то­мов. Государственная премия РФ (1999 год).