МУН УИЛЬЯМ
МУН УИЛЬЯМ - английский тифлопедагог.
В возрасте 3 лет ослеп на один глаз, в 1839 году окончательно потерял зрение. Освоив систему обучения грамоте Дж. Фрера, получил юридическое образование, стал директором права.
В 1847 году разработал на основе латинского алфавита систему осязательного шрифта, легко воспринимаемую слепыми и новоослепшими людьми (в том числе глухими, не имеющими возможности пользоваться аудиовизуальными средствами).
В том же году основал типографию, где печатал для малограмотных слепых Библию (раздавал её бесплатно). Система Муна употребляется наряду со шрифтом Л. Брайля и наиболее распространена в Великобритании, Германии, Швейцарии.