МУН УИЛЬЯМ

МУН УИЛЬЯМ - английский тиф­ло­пе­да­гог.

В воз­рас­те 3 лет ос­леп на один глаз, в 1839 году окон­ча­тель­но по­те­рял зре­ние. Ос­во­ив сис­те­му обу­че­ния гра­мо­те Дж. Фре­ра, по­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние, стал директором пра­ва.

В 1847 году раз­ра­бо­тал на ос­но­ве латинского ал­фа­ви­та сис­те­му ося­за­тель­но­го шриф­та, лег­ко вос­при­ни­мае­мую сле­пы­ми и но­во­ос­леп­ши­ми людь­ми (в том числе глу­хи­ми, не имею­щи­ми воз­мож­но­сти поль­зо­вать­ся ау­дио­ви­зу­аль­ны­ми сред­ст­ва­ми).

В том же го­ду ос­но­вал ти­по­гра­фию, где пе­ча­тал для ма­ло­гра­мот­ных сле­пых Биб­лию (раз­да­вал её бес­плат­но). Сис­те­ма Муна упот­реб­ля­ет­ся на­ря­ду со шриф­том Л. Брай­ля и наи­бо­лее рас­про­стра­не­на в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии, Швей­ца­рии.