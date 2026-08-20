МУМИЯ

МУМИЯ (Пред­по­ло­жи­тель­но от персидского - би­тум) - те­ло, со­хра­няю­щее мяг­кие тка­ни (ко­жу и обез­во­жен­ные мыш­цы) про­дол­жи­тель­ное вре­мя по­сле смер­ти.

Му­ми­фи­ка­ция мо­жет быть ес­те­ст­вен­ной и пред­на­ме­рен­ной. По­след­няя (в том числе баль­за­ми­ро­ва­ние) не­ред­ко свя­за­на с ре­лигиозными пред­став­ле­ния­ми (например, в Древнем Егип­те ), ста­вя­щи­ми бес­смер­тие че­ло­ве­ка в за­ви­си­мость от ма­те­ри­аль­ной со­хран­но­сти те­ла. Пред­на­ме­рен­но му­ми­фи­ци­ро­ван­ное те­ло жи­вот­но­го так­же на­зы­ва­ют му­ми­ей.

От­сут­ст­вие ус­ло­вий для гние­ния спо­соб­ст­во­ва­ло ес­тественному со­хра­не­нию Мумии в пус­ты­нях [например, в до­ди­на­стическом Егип­те, Та­рим­ской впа­ди­не в Синь­цзя­не; к древ­ней­шим (VIII-е тысячелетие до н.э.) от­но­сят на­ход­ку в пе­ще­ре Ду­ха (Спи­рит) в шта­те Не­ва­да, США], вы­со­ко­горь­ях [например, «Ле­дя­ной че­ло­век» («От­ци»), за­мёрз­ший в Аль­пах около 3300 года до н.э.; Мо­ще­вая Бал­ка на Кав­ка­зе; де­ти, при­не­сён­ные в жерт­ву ин­ка­ми в Ан­дах], веч­ной мерз­ло­те, например в Грен­лан­дии (мумии ме­ст­но­го на­се­ле­ния - инуи­тов, не­ко­то­рые воз­рас­том до 500 лет), сфаг­но­вых бо­ло­тах (например, жерт­вы каз­ни или при­но­ше­ний на се­ве­ре Ев­ро­пы в пе­ри­од же­лез­но­го ве­ка) и другое.

Древ­ней­шие мумии, под­верг­ну­тые тща­тель­ной кон­сер­ва­ции, из­вест­ны в куль­ту­ре чин­чор­ро (по­бе­ре­жье современного Чи­ли и Пе­ру; с 7-го тысячелетия до н.э.). К VI-му тысячелетию до н.э. от­но­сит­ся пред­по­ло­жи­тель­но пред­на­ме­рен­но му­ми­фи­ци­ро­ван­ное по­гре­бе­ние маль­чи­ка, об­на­ру­жен­ное в Центральной Са­ха­ре. В Са­ха­ре най­де­на и Мумия, на­зван­ная «Ры­жик» (по цве­ту во­лос), ко­то­рая бы­ла по­гре­бе­на не­по­сред­ст­вен­но в го­рячем пес­ке в со­про­во­ж­де­нии ке­ра­мических со­су­дов (около 3300 года до н.э.; хра­нит­ся в Бри­тан­ском му­зее).

В Древ­нем Егип­те для му­ми­фи­ка­ции при­ме­ня­лась слож­ная про­це­ду­ра: мозг уда­лял­ся, внут­рен­ние ор­га­ны (кро­ме серд­ца) уда­ля­лись и по­ме­ща­лись в ка­но­пы; те­ло об­ра­ба­ты­ва­лось на­тро­ном (вид со­ды), по­сле че­го обёр­ты­ва­лось в льня­ные бин­ты и пе­ле­ны, под ко­то­рые кла­ли ре­лигиозные тек­сты, аму­ле­ты. Ри­ту­ал мог длить­ся 70 дней, со­про­во­ж­да­ясь це­ре­мо­ния­ми, куль­ми­на­ци­ей ко­то­рых был об­ряд От­вер­за­ния уст и очей, сим­во­ли­че­ски воз­ро­ж­дав­ший го­то­вую мумию к жиз­ни.

В Егип­те най­де­но и бо­лее 1 миллиона мумий жи­вот­ных, по­чи­тав­ших­ся свя­щен­ны­ми, главным образом ко­шек, так­же бы­ков, кро­ко­ди­лов, иби­сов и других (в основном да­ти­ру­ют­ся I-м тысячелетием до н.э.). Му­ми­фи­ка­ция упо­ми­на­ет­ся в Биб­лии : «по­ве­лел Ио­сиф слу­гам сво­им - вра­чам, баль­за­ми­ро­вать от­ца сво­его; и вра­чи на­баль­за­ми­ро­ва­ли Из­раи­ля. И ис­пол­ни­лось ему со­рок дней; ибо столь­ко дней упот­реб­ля­ет­ся на баль­за­ми­ро­ва­ние» (Быт. 50.2-3). По дан­ным древне-греческих ис­точ­ни­ков, пер­сы со­хра­ня­ли те­ла по­кой­ных вы­со­ко­го со­ци­аль­но­го ран­га при по­мо­щи вос­ка.

В Центральной и Восточной Азии древ­ней­шая мумия (II-е тысячелетие до н.э.) най­де­на в пус­ты­не Так­ла-Ма­кан (Синь­цзянь), где му­ми­фи­ка­ция ста­ла воз­мож­ной бла­го­да­ря со­че­та­нию уни­каль­ных кли­ма­тических ус­ло­вий и ри­ту­аль­ных дей­ст­вий при под­го­тов­ке те­ла к по­гре­бе­нию. В Древ­нем Ки­тае и Южной Си­би­ри в ря­де слу­ча­ев со­хран­но­сти Мумий спо­соб­ст­во­ва­ла ртуть (Ма­ван­дуй, Фэнху­ань­шань, Ак-Ала­ха и другие).

На Ал­тае все­сто­рон­не изу­че­ны мумии середины I-го тысячелетия до н.э. па­зы­рык­ской куль­ту­ры, где их со­хран­но­сти спо­соб­ст­во­ва­ли лин­зы льда, за­пол­няв­шие мо­гиль­ные сру­бы по­сле по­гре­бе­ния. Кро­ме баль­за­ми­ро­ва­ния (мог­ли ис­поль­зо­вать смо­лу с до­бав­ле­ни­ем вос­ка и мё­да), прак­ти­ко­ва­ли тре­па­на­цию че­ре­па, из не­го из­вле­ка­ли мозг, на­пол­ня­ли су­хой тра­вой и ло­ша­ди­ной шер­стью; те­ло ос­во­бо­ж­да­ли от внут­рен­них ор­га­нов и ино­гда от мышц, на­пол­ня­ли зем­лёй и ко­реш­ка­ми трав; в глаз­ни­цах об­на­ру­же­ны гли­ни­стая мас­са и воск (бли­жай­шая ана­ло­гия - в та­гар­ской куль­ту­ре и по­смерт­ные мас­ки таш­тык­ской куль­ту­ры).

В хри­сти­ан­ской тра­ди­ции му­ми­фи­ци­ро­ванные тела свя­тых яв­ля­ют­ся одной из разновидностей мощей. В ев­ропейской средневековой ме­ди­ци­не при­ме­нял­ся из­мель­чён­ный по­ро­шок из мумии. Для те­ат­раль­ных пред­став­ле­ний до XIX века из мумий из­го­тав­ли­ва­ли крас­ку Ca­put mortuum (мёрт­вая го­ло­ва).

С XIX века идея со­хра­не­ния те­ла по­сле смер­ти по­лу­чи­ла но­вые во­пло­ще­ния. В 1830-х годах И. Бен­там (Ве­ли­ко­бри­та­ния) за­ве­щал экс­по­ни­ро­вать своё ту­ло­ви­ще, оде­тое в обыч­ную оде­ж­ду, в уни­вер­си­тет­ском кол­лед­же Лон­до­на. В 1881 году, со­глас­но пред­смерт­но­му же­ла­нию, бы­ли за­баль­за­ми­ро­ва­ны ос­тан­ки Н.И. Пи­ро­го­ва (впер­вые при­ме­ня­лась смесь ти­мо­ла и са­ли­ци­ло­вой ки­сло­ты).

Му­ми­фи­ка­ция те­ла В.И. Ле­ни­на вы­зва­ла рас­про­стра­не­ние по­доб­ной прак­ти­ки в от­но­ше­нии во­ж­дей ря­да со­циа­ли­стических стран, в основном на Вос­то­ке ( Хо Ши Мин во Вьет­на­ме, и другие).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)