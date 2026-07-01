МУМБАИ Мумбаи — один из крупнейших городов Индии, расположенный на побережье Аравийского моря.

Мумбаи — один из крупнейших городов Индии, расположенный на побережье Аравийского моря. Со­временный М. включает два дистрикта штата Махараштра : собственно «Мумбаи-сити» и «пригородный Мумбаи», с населением 12 478 447 (2011). По оценкам социологов на 2021 Большой М., включающий 8 городов-спутников, образует восьмую по величине городскую агломерацию мира с населением в 22,2 млн человек. Название города М., до 1995 известного как Бомбей, происходит от слияния имени древней богини общины коли (каста рыбаков) Мумба Деви и слова «ааи», что означает «мать» на маратхи.

Согласно данным археологии, история М. восходит еще к каменному веку. Будущий город сформировался из поселений, возникших на семи небольших островах: Бомбей, Ворли, Колаба, Мазагаон, Малый Колаба, Махим и Парел. Первыми их жителями исследователи чаще всего называют общину рыбаков коли. В III в. до н. э. эти острова вошли в состав империи Маурья. Третий правитель династии Маурья Ашока , проводя активную пробуддистскую политику, способствовал превращению этих островов в буддийский и культурный центр. Именно в этот период были заложены основы скального комплекса буддистских вихар и храмов Канхери, предназначенных для жизни, учебы и медитации буддийских монахов.

После падения империи Маурья с II—VIII вв. эти острова были свидетелями смены пяти династий (Сатаваханы, Западные сатрапы, Вакатакаки, Чаулукья), правители которых выделяли щедрые пожертвования на развитие религиозных центров в регионе. В 520—525 был создан уникальный храм Джогешвари — самый большой пещерный индуистский храм Индии. Вероятно, в середине XX в. этот храм был практически заброшен местной общиной, а затем поглощен бурно растущими трущобами М. В VI—VIII вв. на маленьком о. Гхарапури (название «Элефанта» дано португальцами в XVI в.) был создан обширный ансамбль скальных индуистских храмов, связанных с культом бога Шивы. Комплекс пещер острова Элефанта является одной из наиболее значимых достопримечательностей Индии и входит в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 810—1260 на этих островах утвердилась конканская династия Силь­хара, при правлении которой на холме Малабар был сооружен шиваистский храм Валкешвара и священный водоем Банганга (1127; разрушены португальцами и восстановлены в XVIII в.). Правитель Бхимдева, царствовавший в XIII в., центром своих владений сделал Махикавати (ныне Махим). Согласно легенде, он был очарован красотой острова и приказал строить здесь дворцы и храмы. Бхимдева был последним сильным индуистским правителем на этих землях.

В 1348 острова вошли в состав Делийского султаната и контролировались мусульманским наместником Гуджарата, не упускавшим случая выразить свою непокорность Дели. В 1407 он объявил себя независимым правителем на всех подвластных ему территориях, включая острова Бомбея. Экономическое благополучие Гуджарата позволяло вести на островах активное строительство. Самой значимой постройкой этой эпохи является мечеть Хаджи Али Дарга в Ворли, построенная в 1431 в честь мусульманского святого Хаджи Али.

В 1526 в Дели к власти пришла сильная династия Великих Моголов. Султан Гуджарата Бахадур-шах, желая сохранить свою власть в регионе, обратился за помощью к португальцам. В 1534 между сторонами был подписан Бассейнский договор, по которому Бахадур-шах уступал острова Бомбея португальцам. Соглашение вступило в силу 25 октября 1535. Большой роли в португальской торговле существовавшие здесь поселения не играли и передавались под управление высокопоставленным португальским чиновникам. Вокруг поселений были построены различные военные укрепления, такие как Бомбейский замок (перестроен англичанами), форт Бандра (Кастелла-де-Агуада) и форт Мадх. Португальцы проводили агрессивную религиозную политику, местные жители, зачастую насильно, обращались в христианство. На территории Бомбея активно действовали католические миссионеры и монашеские ордена. Францисканцы и иезуиты построили здесь несколько церквей, среди которых выделяются церковь Св. Михаила в Махиме (перестроена в XX в.) и церковь Св. Андрея в Бандре.

В 1661 эти земли как часть приданого португальской инфанты Екатерины Браганзской перешли к английскому королю Карлу II , отдавшему их в 1668 в аренду английской Ост-Индской компании . Изначально Бомбей был интересен англичанам из военных соображений, но очень быстро их затмили экономические возможности региона. При Джеральде Онгьере, президенте Сурата и губернаторе Бомбея (1669—1677), началось превращение разрозненных поселений в настоящий город с благоустроенными домами. В 1672—1718 была построена англиканская церковь Св. Фомы. Власти привлекали в Бомбей богатых купцов, торговцев и ремесленников из разных областей Индии, что способствовало его превращению в город, где сосуществуют представители многочисленных этносов и религий. В 1688 Бомбей стал вместо Сурата штаб-квартирой Ост-Индской компании в Зап. Индии, а затем и административным центром разраставшегося Бомбейского президентства. Англичане в полной мере воспользовались выгодным расположением и удобной бухтой Бомбея: была основана фактория со складами; возведены несколько фортов на разных островах (сохранились в Пареле, Ворли и Махиме); отстроен порт для международной торговли с развитой инфра­структурой. Позднее появились судостроительные предприятия, хлопчатобумажные фабрики и учебные заведения. В 1857 доктор Джон Уилсон основал в Бомбее университет (ныне Университет Мумбаи), в соответствии с образцами классических высших учебных заведений Великобритании.

В XIX в. Бомбей стал главным торговым центром Индии. Население города росло, что привело к реализации проектов по мелиорации земель, превративших группу из семи островов в длинный и узкий участок земли, на котором расположен современный М. В 1853 между Бомбеем и Тханой была построена первая железнодорожная ветка в Индии. Расширение сети железнодорожного сообщения способствовало дальнейшему экономическому развитию города. В 1888 к золотому юбилею английской королевы в Бомбее завершилось строительство железнодорожного вокзала Виктория, переименованного в 1996 в честь маратхского национального героя чхатрапати Шиваджи . Архитектура вокзала сочетает классический викторианский стиль, неоготику и традиционные индийские мотивы. В 2004 он был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во 2-й половине XIX — начале XX в. в Бомбее развернулось масштабное строительство: появлялись новые кварталы с широкими прямыми улицами, богатыми особняками, парками, общественными зданиями; началась застройка тянущегося вдоль морского побережья трехкилометрового проспекта Марин Драйв; возводились монументальные постройки, определившие облик городского центра. Одним из наиболее известных архитектурных памятников М. являются «Ворота в Индию» (1913—1924), заложенные по случаю визита в Бомбей короля Георга V и королевы Марии. После провозглашения независимости Индии именно через «Ворота» из Бомбея отплыли последние солдаты колониальной британской армии. В 1915 было завершено возведение здания Музея принца Уэльского Западной Индии, однако первоначально в нем располагались детский приют и военный госпиталь для раненных на фронтах Первой мировой войны. Открытие экспозиции музея состоялось 10 января 1922. В 1998 музей был переименован в честь Шиваджи (Чхатрапати Шиваджи Махарадж Васту Санграхалайя).

14 февраля 1900 в Бомбее было открыто первое на территории Индии консульство Российской империи, которое возглавил В. О. Клемм. В 1917—1934 в Бомбее жил М. Ганди , его квартира превращена в мемориальный музей.

В 1947 перед правительством молодой республики встал вопрос о статусе Бомбея, который на тот момент являлся крупнейшим финансовым и промышленным центром Индии. Административная реформа 1956 предусматривала создание штатов по лингвистическому принципу («один язык — один штат»). Однако в границах штата Бомбей проживали два крупных этноса: маратхи и гуджаратцы. Комитет по реорганизации штата, созданный правительством Индии для урегулирования этого вопроса, предложил сохранить Бомбей в качестве столицы двух штатов: Гуджарата и Махараштры. Однако националистическая организация Самьюкта Махараштра Самити, которая боролась за создание в Махараштре отдельного государства, выступила против подобного решения. В итоге Бомбей был объявлен столицей Махараштры.

Значительное увеличение численности населения «экономической столицы» Индии и ее площади за счет непрекращающегося притока мигрантов со всех концов страны во 2-й половине XX — начале XXI в. привело к формированию крупнейшего мегаполиса. Частично новые районы возводились по регулярным планам, с элитными кварталами (в Бандре), многочисленными небоскребами, деловыми центрами Нариман-Пойнт и Бандра Курла (штаб-квартиры финансовых учреждений, промышленных конгломератов, множества государственных и частных предприятий) и развитой инфраструктурой. На территории Большого М. в нескольких индустриальных кластерах сосредоточены предприятия автомобилестроительной, судостроительной, электротехнической, фармацевтической, ювелирной, легкой промышленности и др. В то же время значительная часть города (в первую очередь в северной части) занята хаотичными трущобами, плохо контролируемыми властями, где живут наименее благополучные слои населения, составляющие более 50 % жителей М.

В регионе остро стоит вопрос межконфессионального противостояния индуистской и мусульманской общин. Особую роль в данном конфликте играет проиндуистская партия «Шив Сена», чья националистическая, а зачастую и экстремистская, деятельность дает поводы для эскалации отношений. Примером этому может служить ежегодное шествие в честь Шиваджи, организуемое «Шив Сеной» в пригородах М., населенных преимущественно мусульманами, которое постоянно является причиной межконфессиональных погромов. В 1980-х — начале 1990-х острые социальные проблемы приводили к массовым волнениям и протестам на улицах города. В 1993, 2003, 2006, 2008 и 2011 в М. произошли крупные террористические акты.

Лит. : Kshirsagar Mj . Cities of India. Mumbai. History of Bombay. New Delhi, 2002. Mumbai, Past and Pre­sent: Historical Perspectives and Contemporary Challenges / Ed. by M. Kamat. Mumbai, 2013; Bombay Before Mumbai: Essays in Honour of Jim Masselos / Eds. P. Kidambi, M. Kamat, R. Dwyer. London, 2019. Е. В. Смирнова .