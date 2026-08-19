МУМАДОНА (Mumadona Dias)

Графиня Португальская.

Дочь графа Дьогу Фернандеша и графини Онеги (или Онеки).

Вступила в брак (915/920 – до 23.02.926) с графом Эрменгильдо Гонсалвешем. В 926 г. король Леона Рамиро II даровал супружеской паре поселение Крешимир (Creximir) близ Гимарайнша.

Известно 6 детей от этого брака: Гонсалу Мендеш, граф и великий герцог (dux magnus) Португалии (Portucale), Дьогу Мендеш (? – после 968), Рамиру Мендеш (ок. 925 – 961), Онека Мендеш; Нуну Мендеш (? – до 959), Ариаш Мендеш (? – после 964).

После 943 г. правила графством самостоятельно вплоть до по 950 г., после чего вдовствующая графиня разделила между своими детьми унаследованные ею имущества. Их многочисленные владения территориально соответствуют позднейшим графствам Португальскому (Portucale) и Коимбрскому.

В 950–951 гг. основала во владении Вимаранеш (Vimaranes) монастырь Сан Мамеде (Mosteiro de São Mamede) или монастырь Гимарайнша. После 959 г. для защиты этого монастыря от нападений норманнов и мавров построила замок Гимарайнша,ставший местопребыванием двора графов Португальских, вокруг которого сформировалось поселение.

По её завещанию 26.01.959 г. многие из владений, рент, предметов культа и книг были переданы монастырю Гимарайнша. В 968 г. к монастырю отошёл и замок.

С именем Мумадоны связано основание населённых пунктов Повуа де Варзин (Villa Euracini), Вила ду Конде (Villa de Comite) и других.

Исторические источники :

Portugaliae Monumenta Historica. Diplomata et chartae. Vol. I. Fasc. II. Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1868.

Автор статьи: А.П. Черных