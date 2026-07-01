МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОЕ КИНО В РОССИИ

Начало русской анимации относится к 1912 году и связано с именем Владислава Старевича – создателя кукольной анимации. Персонажами его фильмов – «Прекрасная Люканида», «Месть кинематографического оператора», «Стрекоза и муравей» – были насекомые, которые вели себя совершенно как люди. Рожденный в России, этот тип мультипликации пользовался невероятным успехом по обе стороны Атлантики, однако Октябрьская революция 1917 года и гражданская война почти полностью разорили русскую кинопромышленность. В 1919 году кинематограф был национализирован, после чего кардинально обновился состав его работников. Автором первого советского мультфильма «Сегодня» (1923) стал художник-мультипликатор Иван Беляков, работавший под руководством режиссёра-документалиста Дзиги Вертова.

Хотя форма первых анимационных картин была достаточно примитивной, пионеры советской мультипликации довольно быстро осваивались в новой художественной среде. Уже в 1924 году в Москве возникает «Экспериментальная мастерская при ГТК по мультипликации», куда вошли Юрийй Меркулов, Зинон Комиссаренко, Иван Иванов (будущий Иванов-Вано), Валентина и Зинаида Брумберг. Этот «…небольшой коллектив заложил практические основы советской мультипликации. Именно здесь были открыты и разработаны методы создания рисованных кадров, шарнирных фигур, фазовых рисунков и так далее». На базе этого объединения был снят первый советский художественный мультипликационный фильм, вышедший в большой прокат, – «Китай в огне». Среди выдающихся мультипликаторов-новаторов, начавших свой путь в 20-е годы, также можно назвать Михаила Цехановского, Александр Птушко, а также музыкального теоретика Арсения Авраама и его технического ассистента Евгения Шолпо – авторов идеи «рисованого звука». Однако уже в следующее десятилетие под влиянием продукции Уолта Диснея преобладающей в мультипликации тенденцией становится правдоподобие.

1930-е годы знаменуются созданием студии «Союздетмультфильм», переименованной позднее в «Союзмультфильм». С началом Великой Отечественной войны студия была эвакуирована в Самарканд, и до возвращения в Москву осенью 1943 года производство на ней почти замерло.

Послевоенный подъем творческого уровня студии связан с именами Мстислава Пащенко («Песенка радости», 1946; «Непослушный котенок», 1953), Ивана Иванова-Вано («Конек-Горбунок», 1947), сестерами Брумберг («Федя Зайцев», 1948) и др. В 1953 году на студии после долгого забвения образуется Объединение кукольных фильмов. Первым успехом кукольного объединения принято считать фильм Евгения Мигунова «Карандаш и Клякса – веселые охотники» (1954), но настоящее возрождение кукол произошло с появлением работ Владимира Дегтярёва («Чудесный колодец», 1957).

Настоящий расцвет советской мультипликации приходится на 1960-е годы. С этого момента на студии появляется большое разнообразие авторских стилей, жанровых и тематических поисков. Значительным этапом в освоении разнообразных возможностей мультипликационного движения стали фильмы Фёдора Хитрука: «История одного преступления» (1962), «Каникулы Бонифация» (1965), «Фильм, фильм, фильм» (1968). Другие дебютанты этого времени – Вячеслав Котеночкин, Лев Мильчин, Ефим Гамбург, Андрей Хржановский. В кукольном объединении работают Роман Качанов, Владимир Дегтярев, Вадим Курчевский, Михаил Каменецкий и Иван Уфимцев.

К концу 1960 годов появилась отчетливая тенденция к съемке фильмов с серийными персонажами: «Маугли» Романа Давыдова (1967-71), "Малыш и Карлсон" Бориса Степанцева, (1968-70), "Умка" Владимира Пекаря и Владимира Попова (1969-70), "Ну, погоди!" Вячеслава Котеночкина (1969-93), "Бременские музыканты" Инессы Ковалевской и "По следам Бременских музыкантов'' Василия Ливанова (1969-73), "Винни Пух» Федора Хитрука (1969-72), «Крокодил Гена'' Романа Качанова (1969-74). В 1967 году дебютирует в режиссуре Юрий Норштейн – автор признанных шедевров «Цапля и журавль» (1974), «Ежик в тумане» (1975) и «Сказка сказок» (1979), признанная в 1985 году лучшим мультфильмом всех времен и народов.

К 1980-м годам режиссерами становятся Гарри Бардин, освоивший технику пластилиновой анимации - "Конфликт", "Брек!", "Банкет", "Выкрутасы" и др., Эдуард Назаров, чьи фильмы отмечает своеобразный ритмико-юмористический стиль "Жил-был пес» (1982), "Путешествие муравья" (1983), Станислав Соколов ("Догада", "Черно-белое кино"). Ярко заявляет о себе Александр Татарский (студия «Мульттелефильм»), чьи фильмы «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег» сделаны в необычной манере детской абсурдистской истории. Последний значительный приток молодых кадров происходит во второй половине 1980-х, когда дебютируют выпускники Высших курсов Михаил Алдашин, Александр Петров (получивший позднее, в 1999 году «Оскар» за фильм «Старик и море»), Иван Максимов, Михаил Тумеля. Но к концу 1980-х годов приток новых сил в мультипликацию иссякает.

С началом «перестройки» появляются новые негосударственные студии: «Пилот», «Аргус», «Анимафильм», «Стайер» и др. Организует собственную мастерскую Юрий Норштейн. Крупнейшая студия «Союзмультфильм» в силу труднейшей экономической ситуации почти полностью прекращает работу.

В постперестроечный период мультипликация почти полностью перестает быть фактором повседневной жизни, телевизионные каналы показывают ее не в том объеме, как раньше, а кинопрокат и вовсе не заинтересован в ней. Несмотря на это, художественный уровень российской мультипликации остается по-прежнему высоким, о чем косвенно свидетельствует большое количество наград, полученных за последние десятилетия на международных кинофестивалях.