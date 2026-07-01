МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ Мультикультурализм — теория, ставшая основой для политики сохранения и развития различий между народностями и социальными группами, проживающими на территории одного государства.

Мультикультурализм — теория, ставшая основой для политики сохранения и развития различий между народностями и социальными группами, проживающими на территории одного государства, актуализированной в связи с проблемами защиты национальной идентичности в условиях глобализации и миграции населения. Основы теории М. формировались с конца XIX в. представителями прагматизма (Пирс, Джеймс, Дьюи и др.) и в контексте идеи культурного релятивизма Боаса. В дальнейшем теория М. формировалась в связи с исследованием процессов аккультурации и ассимиляции. Термин «М.» может использоваться в политическом (практика, направленная на защиту и развитие культурных различий населения), эмпирическом (научная теория о культурной неоднородности общества) и философском контекстах (права человека в условиях этнического и религиозного разнообразия). Несмотря на столь широкое распространение М., единого представления о содержании не существует. В канадской, австралийской и новозеландской традиции под М. понимают политику поддержки этнокультурного разнообразия и включения, в отношении этнокультурных меньшинств. В Европе М. — политика поддержки культурной идентичности иммигрантов, схожие меры в отношении национальных меньшинств М. в европейских странах не называют. В странах Латинской Америки под М. имеют в виду политику сохранения и поддержки коренных народов. В целом М. как культурная политика подразумевает защиту этнокультурных различий, предоставление каждой личности права на сохранение своих культурных особенностей, поддержку идеи множественной идентичности. Распространению политики М. способствовало развитие экономики и отвержение идей радикального национализма во второй половине ХХ в. Политика М. связана с толерантностью и направлена на борьбу с дискриминацией, вошла в практику государств с мультикультурным населением. Среди них — Индия, Канада, Австралия, США, ряд стран Зап. Европы, Россия. М. подразумевает признание за этническими и культурными группами прав вести просветительскую деятельность, иметь собственные образовательные программы, открывать школы, культурные центры и объекты культового значения, выражать консолидированную политическую позицию. С середины 1990-х, на фоне обострения противоречий между политикой поддержки меньшинств и стремлением государств к интеграции сообществ мигрантов, М. подвергаются критике за упрощенное понимание культуры как однородной целостности, провоцирование этнонационализма и т. п. Результатом стал отказ ряда стран от культурной политики М. и стремление внедрению практик, способствующих культурной ассимиляции мигрантов.

Лит. : Bernstein R. Dictatorship of Virtue. Multiculturalism and the Battle of America’s Future. New York, 1994; Parekh Bh. Rethinking Multicultura­lism: Cultural Diversity and Political Theory. London, 2000; Multinational Democracies / Eds. A. G. Gagnon, J. Tully. Cambridge, 2001; Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / Под ред. В. С. Малахова, В. А. Тишкова. М., 2002; Parekh B. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. New York, 2006; Сахарова В. В. Мультикультурализм и политика интеграции иммигрантов: сравнительный анализ опыта ведущих стран Запада. СПб., 2015; Веретевская А. В. Мультикультурализм, которого не было: анализ европейских практик политической интеграции этнокультурных меньшинств. М., 2018. Е. О. Гранцева.