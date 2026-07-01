МУЛЕН ЖАН

МУЛЕН ЖАН (фран. Moulin) - ге­рой французского Со­про­тив­ле­ния.

Из се­мьи пре­по­да­ва­те­ля, убе­ж­дён­но­го рес­пуб­ли­кан­ца. Окон­чил кол­леж в городе Бе­зье (1917 год), ра­бо­тал в пре­фек­ту­ре департамента Эро. В 1918 году мо­би­ли­зо­ван, вер­нув­шись с фрон­та, в 1921 году окон­чил юри­дический факультет университета в городе Мон­пе­лье. В 1925-1932 годах су­пре­фект го­ро­дов Аль­бер­виль, Ша­то­лен. В 1932 году, 1933 году и 1936-1937 годах ди­рек­тор ка­би­не­та в Министерстве иностранных дел, за­тем в Министерстве авиа­ции.

Ак­тив­но вы­сту­пал в под­держ­ку испанских рес­пуб­ли­кан­цев во вре­мя Гражданской вой­ны в Ис­па­нии (1936-1939 годов) . В 1937-1938 годах слу­жил в ВВС. Во вре­мя втор­же­ния германских войск во Фран­цию в ию­не 1940 года пре­фект в департаменте Эр и Лу­ар. В но­ябре 1940 года от­стра­нён от долж­но­сти ре­жи­мом «Ви­ши». В октябре 1941 года при­был к Ш. де Гол­лю в Лон­дон и при­сое­ди­нил­ся к дви­же­нию «Сво­бод­ная Фран­ция».

В январе 1942 года вер­нул­ся в южную не­ок­ку­пи­рованную зо­ну Фран­ции, ра­бо­тал в под­по­лье под псев­до­ни­ма­ми Рекс и Макс. До­бил­ся объ­е­ди­не­ния групп «Ком­ба», «Ли­бе­рась­он» и «Франк-Ти­рёр», спо­соб­ст­во­вал соз­да­нию так называемой Сек­рет­ной ар­мии (октябрь 1942 года) и Объ­е­ди­нён­ных дви­же­ний Со­про­тив­ле­ния (январь 1943 года) и ус­та­нов­ле­нию ими свя­зи с Фран­цуз­ским ко­ми­те­том на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния. По­сле по­втор­но­го ви­зи­та в Лон­дон в феврале 1943 Мулен при­сту­пил к объ­е­ди­не­нию всех сил французского Со­про­тив­ле­ния в еди­ную ор­га­ни­за­цию.

Вес­ной 1943 года соз­дал и воз­гла­вил Национальный со­вет Со­про­тив­ле­ния. В ию­не то­го же го­да аре­сто­ван германской по­ли­ци­ей, под­верг­нут жес­то­ким пыт­кам, в ре­зуль­та­те ко­то­рых умер во вре­мя де­пор­та­ции в Гер­ма­нию . По­хо­ро­нен на клад­би­ще Пер-Ла­шез, в декабре 1964 года прах Мулена пе­ре­не­сён в Пан­те­он.

Мулен - один из сим­во­лов французского Со­про­тив­ле­ния , о нём сня­то несколько филь­мов, в том числе «Лю­си Об­рак» (1997 год, режиссер К. Бер­ри). При этом на про­тя­же­нии мно­гих лет ве­дут­ся спо­ры о лич­но­сти М. По­пыт­ки не­ко­то­рых франц. ис­сле­до­ва­те­лей (Ж. Шо­ви, С. Кур­туа) до­ка­зать связь Мулена с современными спец­служ­ба­ми не по­лу­чи­ли до­ку­мен­таль­но­го под­твер­жде­ния.