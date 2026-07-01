МУЛЕН ЖАН
МУЛЕН ЖАН (фран. Moulin) - герой французского Сопротивления.
Из семьи преподавателя, убеждённого республиканца. Окончил коллеж в городе Безье (1917 год), работал в префектуре департамента Эро. В 1918 году мобилизован, вернувшись с фронта, в 1921 году окончил юридический факультет университета в городе Монпелье. В 1925-1932 годах супрефект городов Альбервиль, Шатолен. В 1932 году, 1933 году и 1936-1937 годах директор кабинета в Министерстве иностранных дел, затем в Министерстве авиации.
Активно выступал в поддержку испанских республиканцев во время Гражданской войны в Испании (1936-1939 годов). В 1937-1938 годах служил в ВВС. Во время вторжения германских войск во Францию в июне 1940 года префект в департаменте Эр и Луар. В ноябре 1940 года отстранён от должности режимом «Виши». В октябре 1941 года прибыл к Ш. де Голлю в Лондон и присоединился к движению «Свободная Франция».
В январе 1942 года вернулся в южную неоккупированную зону Франции, работал в подполье под псевдонимами Рекс и Макс. Добился объединения групп «Комба», «Либерасьон» и «Франк-Тирёр», способствовал созданию так называемой Секретной армии (октябрь 1942 года) и Объединённых движений Сопротивления (январь 1943 года) и установлению ими связи с Французским комитетом национального освобождения. После повторного визита в Лондон в феврале 1943 Мулен приступил к объединению всех сил французского Сопротивления в единую организацию.
Весной 1943 года создал и возглавил Национальный совет Сопротивления. В июне того же года арестован германской полицией, подвергнут жестоким пыткам, в результате которых умер во время депортации в Германию. Похоронен на кладбище Пер-Лашез, в декабре 1964 года прах Мулена перенесён в Пантеон.
Мулен - один из символов французского Сопротивления, о нём снято несколько фильмов, в том числе «Люси Обрак» (1997 год, режиссер К. Берри). При этом на протяжении многих лет ведутся споры о личности М. Попытки некоторых франц. исследователей (Ж. Шови, С. Куртуа) доказать связь Мулена с современными спецслужбами не получили документального подтверждения.