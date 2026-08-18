МУЛЕН, ЖАН Мулен (фр. Moulin), Жан (20.06.1899, г. Безьер, деп. Эро — 08.07.1943, окрестности г. Мец, деп. Мозель, Лотарингия) — один из руководителей движения Сопротивления во Франции в годы Второй мировой войны.

Мулен ( фр . Moulin) , Жан (20.06.1899, г. Безьер, деп. Эро — 08.07.1943, окрестности г. Мец, деп. Мозель, Лотарингия) — один из руководителей движения Сопротивления во Франции в годы Второй мировой войны, основатель и первый председатель Национального совета сопротивления (НСС), префект. Родился в семье преподавателя истории и географии, убежденного республиканца-социалиста, от которого унаследовал устойчивые политические взгляды. Поступил на юридический факультет университета Монпелье, но в апреле 1918 был призван в армию. После окончания Первой мировой войны завершил образование и в 1922 поступил на государственную службу в качестве директора кабинета префекта департамента Савойя. В 1925 М. назначили супрефектом Обервиля, где он проработает 5 лет. В 1932 М. пригласили в центральную администрацию в качестве заместителя директора кабинета министра иностранных дел, а затем директора кабинета министра авиации. В январе 1937, в возрасте 38 лет, М. стал самым молодым префектом (департамент Авейрон) Франции. К началу Второй мировой войны М. занимал пост префекта департамента Эр-э-Луар (г. Шартр). В июне 1940 был арестован германскими оккупационными властями за отказ от сотрудничества. В ноябре 1940 уволен в отставку, т. к. отказался поддержать коллаборационистский режим Виши . В сентябре 1941 М. удалось тайно перебраться в Лондон, где он присоединился к генералу Ш. де Голлю . В январе 1942 М. нелегально вернулся в оккупированную Францию как эмиссар де Голля и начал работу по объединению сил и организаций внутреннего Сопротивления. В мае 1943 в результате сложных переговоров ему удалось создать НСС с участием представителей основных политических сил, боровшихся против оккупантов. 21 июня 1943 арестован гестапо. Подвергался изощренным пыткам. Умер от истязаний в районе г. Мец, в поезде, на котором его везли в Берлин для новых допросов. В феврале 1944 его предполагаемые останки были захоронены на парижском кладбище Пер-Лашез, а спустя 20 лет, 19 декабря 1964 перенесены в Пантеон. Траурную церемонию возглавлял президент Франции генерал Ш. де Голль.

Соч. : Premier combat. Preface du General de Gaulle. Paris, 1947.

Лит. : Calef H. Jean Moulin, une vie, Paris, 1980; Baynac J. Les Secrets de l’affaire Jean Moulin. Archives inedites sur la Resistance. Contexte, causes et circonstances. Paris, 1998; Azema ­J.-P. Jean Moulin. Paris, 2003; Peаnt P. , Ducastel L. Jean Moulin, l’ultime mystere. Paris, 2015; Vergez-Chaignion B. Jean Moulin, l’affranchi. Paris, 2018 . П. П. Черкасов.