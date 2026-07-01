МУЛЬЧЕР ХАНС
МУЛЬЧЕР ХАНС - немецкий скульптор и живописец.
После обучения путешествовал по Северной Франции, Бургундии и Нидерландам. С 1427 года жил и работал в Ульме в качестве свободного художника, возглавлял большую мастерскую, производившую монументальные алтари со скульптурной центральной частью и живописными боковыми створками, а также отдельные статуи.
Ранние работы Мульчера выполнены в мягком стиле и отмечены влиянием искусства К. Слютера: ангел на консоли в соборе Ахена (до 1420 года), «Мадонна с Младенцем» (1420-1425 годы, Музей Сюрмондта - Людвигов, Ахен), «Мадонна с Младенцем на троне» (около 1420 года, Фонд Абегг, Риггисберг), деревянная композиция «Чудесное вознесение Марии Магдалины» (не сохранилась, ранее Музей Боде, Берлин), статуи «Мадонна с Младенцем» (1420-1425 годы, Музей Вюртемберга, Штутгарт; и 1425-1427 годы, приходская церковь в Райхенхофене), Святого Августина (около 1425-1430 годов, приходская церковь в Исни-им-Алльгой).
В Ульме для восточного фасада Ратуши Мульчер создал ансамбль из 5 деревянных раскрашенных фигур (императора Карла Великого, королей Венгрии и Чехии и двух оруженосцев, около 1427-1430 годов, Музей Ульма), для западного фасада собора - статуарную композицию «Христос-Страстотерпец» (1429 год). К этому периоду относятся также алебастровый рельеф «Троица» (около 1430 года, Либигхаус, Франкфурт-на-Майне), рельефная модель неосуществлённого надгробия герцога Людвига Баварского (1435 год, Баварский национальный музей, Мюнхен) и другое.
Статуя «Богоматерь с Младенцем», принадлежавшая, наряду со статуей неизвестной святой (Музей Максимилиана, Аугсбург), к несохранившемуся алтарю из церкви Мариэ-Химмельфарт (Ландсберг-ам-Лех, 1437 год, так называемый Ландсбергский алтарь), демонстрирует отход от мягкого стиля в пользу более реалистичной манеры, которая возобладает в последующих работах мастера. Возможно, Ландсбергскому алтарю принадлежали и живописные створки (получившие условное назв. «Вурцахский алтарь», 1437 год, Государственные музеи, Берлин), снаружи расписанные сценами из жития Богоматери, внутри - сценами Страстей Христовых, в которых плоскостность и декоративизм мягкого стиля под влиянием нидерландской живописи сменяются интересом к пластике человеческой фигуры, её объёмности, передаваемой с помощью светотеневой лепки, а также к выразительности лиц и остроте мимики.
В живописных створках Алтаря из Штерцинга (1456-1459 годы, Музей Мульчера, Випитено, Италия, их принадлежность Мульчера не безусловна) заметно дальнейшее усиление влияний нидерландских живописцев, в частности Рогира ван дер Вейдена (с работами которого их сближают удлинённые фигуры и типы лиц), возрастают эмоциональность мимики и жестов, интерес к реалистичной передаче пространства - глубоких интерьеров и многоплановых пейзажей, стремление к ясно очерченным монументальным формам.
В этот период были также созданы надгробное изображение графини Мехтильды фон дер Пфальц (1450-1455 годы, Штифтскирхе, Тюбинген), бронзовый реликварий в форме женского бюста (около 1460 года, собрание Фрик, Нью-Йорк), фигура осла в натуральную величину, составлявшая часть группы «Вход в Иерусалим» (1456 год, Музей Ульма).
Мульчер - один из первых представителей ульмской школы пластики, новатор, способствовавший утверждению ренессанса в Германии, предвосхитивший достижения Й. Сирлина Старшего, М. и Г. Эрхартов, Ф. Штосса, А. Крафта, Т. Рименшнейдера.