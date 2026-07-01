МУЛЬЧЕР ХАНС

МУЛЬЧЕР ХАНС - немецкий скульптор и живописец.

По­сле обу­че­ния пу­те­ше­ст­во­вал по Северной Фран­ции, Бур­гун­дии и Ни­дер­лан­дам. С 1427 года жил и ра­бо­тал в Уль­ме в ка­че­ст­ве сво­бод­но­го ху­дож­ни­ка, воз­глав­лял боль­шую мас­тер­скую, про­из­во­див­шую мо­ну­мен­таль­ные ал­та­ри со скульп­тур­ной центральной ча­стью и жи­во­пис­ны­ми бо­ко­вы­ми створ­ка­ми, а так­же отдельные ста­туи.

Ран­ние ра­бо­ты Мульчера вы­пол­не­ны в мяг­ком сти­ле и от­ме­че­ны влия­ни­ем искусства К. Слю­те­ра: ан­гел на кон­со­ли в со­бо­ре Ахе­на (до 1420 года), «Ма­дон­на с Мла­ден­цем» (1420-1425 годы, Му­зей Сюр­монд­та - Люд­ви­гов, Ахен), «Ма­дон­на с Мла­ден­цем на тро­не» (около 1420 года, Фонд Абегг, Риг­гис­берг), де­ревянная ком­по­зи­ция «Чу­дес­ное воз­не­се­ние Ма­рии Ма­гда­ли­ны» (не сохранилась, ра­нее Му­зей Бо­де, Бер­лин ), ста­туи «Ма­дон­на с Мла­ден­цем» (1420-1425 годы, Му­зей Вюр­тем­бер­га, Штут­гарт; и 1425-1427 годы, при­ход­ская цер­ковь в Рай­хен­хо­фе­не), Свя­то­го Ав­гу­сти­на (около 1425-1430 годов, при­ход­ская цер­ковь в Ис­ни-им-Алль­гой).

В Уль­ме для восточного фа­са­да Ра­ту­ши Мульчер соз­дал ан­самбль из 5 де­ревянных рас­кра­шен­ных фи­гур (императора Кар­ла Ве­ли­ко­го , ко­ро­лей Венг­рии и Че­хии и двух ору­же­нос­цев, около 1427-1430 годов, Му­зей Уль­ма), для западного фа­са­да со­бо­ра - ста­ту­ар­ную ком­по­зи­цию «Хри­стос-Стра­сто­тер­пец» (1429 год). К это­му пе­рио­ду от­но­сят­ся так­же але­ба­ст­ро­вый рель­еф «Трои­ца» (около 1430 года, Ли­биг­ха­ус, Франк­фурт-на-Май­не), рель­еф­ная мо­дель не­осу­ще­ст­в­лён­но­го над­гро­бия гер­цо­га Люд­ви­га Ба­вар­ско­го (1435 год, Ба­вар­ский национальный му­зей, Мюн­хен) и другое.

Ста­туя «Бо­го­ма­терь с Мла­ден­цем», при­над­ле­жав­шая, на­ря­ду со ста­ту­ей неизвестной свя­той (Му­зей Мак­си­ми­лиа­на, Аугс­бург), к не­со­хра­нив­ше­му­ся ал­та­рю из церкви Ма­риэ-Хим­мель­фарт (Ланд­сберг-ам-Лех, 1437 год, так называемый Ланд­сберг­ский ал­тарь), де­мон­ст­ри­ру­ет от­ход от мяг­ко­го сти­ля в поль­зу бо­лее реа­ли­стич­ной ма­не­ры, ко­то­рая во­зоб­ла­да­ет в по­сле­дую­щих ра­бо­тах мас­те­ра. Воз­мож­но, Ланд­сберг­ско­му ал­та­рю при­над­ле­жа­ли и жи­во­пис­ные створ­ки (по­лу­чив­шие ус­лов­ное назв. «Вур­цах­ский ал­тарь», 1437 год, Государственные му­зеи, Бер­лин), сна­ру­жи рас­пи­сан­ные сце­на­ми из жи­тия Бо­го­ма­те­ри, внут­ри - сце­на­ми Стра­стей Хри­сто­вых, в ко­то­рых пло­ско­ст­ность и де­ко­ра­ти­визм мяг­ко­го сти­ля под влия­ни­ем ни­дерландской жи­во­пи­си сме­ня­ют­ся ин­те­ре­сом к пла­сти­ке че­ло­ве­че­ской фи­гу­ры, её объ­ём­но­сти, пе­ре­да­вае­мой с по­мо­щью све­то­те­не­вой леп­ки, а так­же к вы­ра­зи­тель­но­сти лиц и ост­ро­те ми­ми­ки.

В жи­во­пис­ных створ­ках Ал­та­ря из Штер­цин­га (1456-1459 годы, Му­зей Муль­че­ра, Ви­пи­те­но, Ита­лия, их при­над­леж­ность Мульчера не без­ус­лов­на) за­мет­но даль­ней­шее уси­ле­ние влия­ний ни­дерландских жи­во­пис­цев, в ча­ст­но­сти Ро­ги­ра ван дер Вей­де­на (с ра­бо­та­ми ко­то­ро­го их сбли­жа­ют уд­ли­нён­ные фи­гу­ры и ти­пы лиц), воз­рас­та­ют эмо­цио­наль­ность ми­ми­ки и жес­тов, ин­те­рес к реа­ли­стич­ной пе­ре­да­че про­стран­ст­ва - глу­бо­ких ин­терь­е­ров и мно­го­пла­но­вых пей­за­жей, стрем­ле­ние к яс­но очер­чен­ным мо­ну­мен­таль­ным фор­мам.

В этот пе­ри­од бы­ли так­же соз­да­ны над­гроб­ное изо­бра­же­ние гра­фи­ни Мех­тиль­ды фон дер Пфальц (1450-1455 годы, Штифт­скир­хе, Тю­бин­ген), брон­зо­вый ре­ли­к­ва­рий в фор­ме жен­ско­го бюс­та (около 1460 года, со­б­ра­ние Фрик, Нью-Йорк), фи­гу­ра ос­ла в на­ту­раль­ную ве­ли­чи­ну, со­став­ляв­шая часть груп­пы «Вход в Ие­ру­са­лим» (1456 год, Му­зей Уль­ма).

Мульчер - один из пер­вых пред­ста­ви­те­лей ульм­ской шко­лы пла­сти­ки, но­ва­тор, спо­соб­ст­во­вав­ший ут­вер­жде­нию ре­нес­сан­са в Гер­ма­нии, пред­вос­хи­тив­ший дос­ти­же­ния Й. Сир­ли­на Стар­ше­го, М. и Г. Эр­хар­тов, Ф. Штос­са, А. Краф­та , Т. Ри­менш­ней­де­ра.