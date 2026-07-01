МУЛАЙ-ИДРИС

МУЛАЙ-ИДРИС (Му­лай-Ид­рис-Зер­хун) - го­род в северной час­ти Ма­рок­ко , в области Мек­нес-Та­фи­лальт.

Насчитывает 12,6 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Сред­не­го Ат­ла­са, при­мер­но в 20 км к се­ве­ру от города Мек­нес. Ос­но­ван в 788 году на мес­те по­се­ле­ния бер­бе­ров ау­ре­ба Му­лай Ид­ри­сом (по­то­мок про­ро­ка Му­хам­ме­да и ос­но­ва­тель ди­на­стии Ид­ри­си­дов Ид­рис I ибн Аб­дал­лах), об­ра­тив­шим бер­бе­ров в ис­лам и ос­но­вав­шим эми­рат (има­мат). В 1554 году го­род на ко­рот­кое вре­мя за­хва­чен вой­ска­ми Ос­ман­ской им­пе­рии .

До 1912 года Му­лай-Ид­рис был за­крыт для по­се­ще­ния не­му­суль­ма­на­ми. С 1912 года под французским про­тек­то­ра­том. С 1956 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мо­го Ко­ро­лев­ст­ва Ма­рок­ко. Ме­сто па­лом­ни­че­ст­ва. Го­род со­хра­нил свой средневековый вид с бе­ло­снеж­ны­ми до­ма­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми на скло­нах гор.

В ниж­ней ча­сти Му­лай-Ид­риса со­хра­ня­ет­ся ан­самбль за­вии (ха­на­ка) с ме­че­тью , мав­зо­ле­ем ос­но­ва­те­ля го­ро­да и ко­ро­лев­ским двор­цом (все - конца XVII - начала XVIII веков). В вы­со­кой час­ти го­ро­да (район Хи­бер) рас­по­ло­же­ны: мед­ре­се Хи­бер с ци­лин­д­рическим ми­на­ре­том, об­ли­цо­ван­ным зе­лё­ной ке­ра­мической плит­кой (1939 год); пло­щад­ки с ви­дом на западную часть го­ро­да (районн Таз­га).

В ав­гу­сте - сен­тяб­ре про­хо­дит еже­год­ный мус­сем (ре­лигиозный фе­сти­валь) в честь Му­лай Ид­ри­с​а.

Близ Му­лай-Ид­риса - руи­ны ан­тич­но­го города Во­лю­би­лис.

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