МУЛАЙ-ИДРИС
МУЛАЙ-ИДРИС (Мулай-Идрис-Зерхун) - город в северной части Марокко, в области Мекнес-Тафилальт.
Насчитывает 12,6 тысяч человек (2012 год). Расположен в предгорьях Среднего Атласа, примерно в 20 км к северу от города Мекнес. Основан в 788 году на месте поселения берберов ауреба Мулай Идрисом (потомок пророка Мухаммеда и основатель династии Идрисидов Идрис I ибн Абдаллах), обратившим берберов в ислам и основавшим эмират (имамат). В 1554 году город на короткое время захвачен войсками Османской империи.
До 1912 года Мулай-Идрис был закрыт для посещения немусульманами. С 1912 года под французским протекторатом. С 1956 года в составе независимого Королевства Марокко. Место паломничества. Город сохранил свой средневековый вид с белоснежными домами, расположенными на склонах гор.
В нижней части Мулай-Идриса сохраняется ансамбль завии (ханака) с мечетью, мавзолеем основателя города и королевским дворцом (все - конца XVII - начала XVIII веков). В высокой части города (район Хибер) расположены: медресе Хибер с цилиндрическим минаретом, облицованным зелёной керамической плиткой (1939 год); площадки с видом на западную часть города (районн Тазга).
В августе - сентябре проходит ежегодный муссем (религиозный фестиваль) в честь Мулай Идриса.
Близ Мулай-Идриса - руины античного города Волюбилис.