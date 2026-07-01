МУКЕРДЖИ ШЬЯМА ПРАСАД
МУКЕРДЖИ ШЬЯМА ПРАСАД - политический деятель Индии.
Окончил Калькуттский университет, впоследствии декан факультета искусств и вице-президент Калькуттского университета. С 1929 года депутат законодательного собрания Бенгалии.
Сочувствовал В.Д. Саваркару и другим индусским националистам. С 1938 года член партии Хинду Маха Сабха, в 1943-1946 годах её президент. В 1947-1950 годах министр промышленности и снабжения Индии.
Оставил свой пост, будучи недовольным внешней политикой кабинета Дж. Неру и притеснениями индусов в Восточном Пакистане. В 1951 году основатель и президент консервативной партии Бхаратия джана сангх.
В мае 1953 года приехал в Сринагар и возглавил кампанию за единый Кашмир в составе Индии. Был арестован. Умер в тюрьме при невыясненных обстоятельствах.