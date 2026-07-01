МУКЕРДЖИ ШЬЯМА ПРАСАД

МУКЕРДЖИ ШЬЯМА ПРАСАД - по­ли­тический дея­тель Ин­дии .

Окон­чил Каль­кутт­ский университет, впо­след­ст­вии де­кан факультета ис­кусств и ви­це-пре­зи­дент Каль­кутт­ско­го университета. С 1929 года депутат за­ко­но­дательного со­б­ра­ния Бен­га­лии.

Со­чув­ст­во­вал В.Д. Са­вар­ка­ру и другим ин­дус­ским на­цио­на­ли­стам. С 1938 года член пар­тии Хин­ду Ма­ха Саб­ха, в 1943-1946 годах её пре­зи­дент. В 1947-1950 годах министр промышленности и снаб­же­ния Ин­дии.

Ос­та­вил свой пост, бу­ду­чи не­до­воль­ным внеш­ней по­ли­ти­кой ка­би­не­та Дж. Не­ру и при­тес­не­ния­ми ин­ду­сов в Восточном Па­ки­ста­не . В 1951 году ос­но­ва­тель и пре­зи­дент кон­сер­ва­тив­ной пар­тии Бха­ра­тия джа­на сангх.

В мае 1953 года прие­хал в Сри­на­гар и воз­гла­вил кам­па­нию за еди­ный Каш­мир в со­ста­ве Ин­дии. Был аре­сто­ван. Умер в тюрь­ме при не­вы­яс­нен­ных об­стоя­тель­ст­вах.