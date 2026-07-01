МУКДЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1905 Мукденское сражение 1905 — сражение между российскими и японскими войсками 6—25 февраля 1905 в районе г. Мукден во время Русско-японской войны 1904—1905.

Мукденское сражение 1905 — сражение между российскими и японскими войсками 6—25 февраля 1905 в районе г. Мукден во время Русско-японской войны 1904—1905 . Развернулось на фронте общим протяжением до 150 км. С обеих сторон в нем участвовало около полумиллиона солдат и офицеров. Российскими войсками командовал главнокомандующий — генерал А. Н. Куропаткин. Российские 1—3 армии включали более 280 тыс. человек основного состава, более 1400 орудий, 56 пулеметов и располагались южнее Мукдена на подготовленных оборонительных позициях в один эшелон с выделением резервов. Японскими войсками командовал генерал И. Ояма. Японские 1—5 армии включали свыше 270 тыс. человек, более 1000 орудий и 200 пулеметов и развернулись на фронте южнее российских позиций. Куропаткин планировал 12 февраля нанести удар силами 2-й армии на Сандепу, и в случае успеха 3-я и 1-я армии должны были перейти в наступление. Замысел японского командования сводился к тому, чтобы, нанося главный удар 3-й, а вспомогательный — 5-й армией по флангам российских войск, во взаимодействии с 1, 2 и 4-й армиями окружить и уничтожить их в районе Мукдена.

В ночь на 19 февраля (старого стиля) японцы атаковали восточный фланг российских войск. Только 2—3 марта ценой больших усилий российским войскам удалось остановить натиск на восточный фланг за счет ослабления западного. 27 февраля японская армия атаковала ослабленный западный фланг русских и в начале марта «загнула» его на север. При этом восточный фланг российской армии вел себя пассивно. 7 марта бои шли в 6 км к западу от Мукдена. Куропаткин начал перегруппировку сил, и в этих условиях 9 марта японцы прорвали его восточный фланг, что создало угрозу окружения российских войск. Российские части выходили из полуокружения по узкому коридору под обстрелом противника. 10 марта японцы взяли Мукден. Российские войска отошли на север к Сыпингайской позиции. Российская армия потеряла убитыми, ранеными, пропавшими без вести и пленными около 37 000 человек, японская — около 18 000, ранеными соответственно более 51 000 и 59 000. Русская армия отступила на север к сыпингайским позициям, где и оставалась до конца войны, пополняя свои ряды и готовясь к наступлению. Несмотря на победу в сражении, японская армия понесла большие потери. После сражения, японцы прекратили всяческие боевые действия, и в отличие от русской армии не смогли пополнить свои ряды новыми людскими и материальными ресурсами. Итог сражения и вслед за ним разгром российского флота в Цусимском сражении 1905 вынудили правительство Российской империи отказаться от продолжения войны и искать пути к заключению мира. В то же время Япония не была готова к еще одному генеральному сражению, что привело к заключению Портсмутского мирного договора 1905 .

Лит .: Куропаткин А. Н. Отчет генерал-адъютанта Куропаткина. Т. 3: Сражение под Мукденом в феврале месяце 1905 года. СПб., 1906; История русско-японской войны, 1904–1905 гг. СПб., 2003; Левицкий Н. А ., Быков П. Д. Русско-японская война. М.–СПб., 2003. В. И. Плотников.