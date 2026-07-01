МУКДЕНСКИЙ ДВОРЦОВО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
МУКДЕНСКИЙ ДВОРЦОВО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС - архитектурно-музейный комплекс из дворца и мавзолеев китайских императоров в городе Шэньян (Китай).
Возникновение комплекса связано с эпохой, когда город, после победы маньчжуров во главе с Нурхаци в 1621 году, стал главной, а с 1644 года второй (запасной) столицей Китая и носил название Мукден (смотреть Шэньян). Дворцовый комплекс Гугун (Древний дворец) - образец дворцового зодчества эпох Хоу Цзинь и начала Цин - заложен в 1625 году, завершён к 1635 году (неоднократные достройки и реконструкции вплоть до 1778 года).
В плане - прямоугольник площадью около 70 тыс. м2; включает 114 построек (более 500 помещений). В восточной (самой ранней) части на 8-угольной платформе (высотой 1,6 м) возведён дворец Дачжэндянь, павильонного типа с 2-ярусной крышей. Перед ним - площадь, по обе стороны которой располагаются 10 павильонов для высокопоставленных сановников (ванов), в том числе глав «восьмизнамённого» маньчжурского войска.
В целом планировка напоминает расположение военного лагеря, постройки соединяют традиции китайской, маньчжурской, тибетской архитектуры. С дворцом связаны 2 погребально-поминальных памятника. В мавзолее Дунлин (заложен в 1629 году, завершён в 1651 году; обновлялся) погребён император Нурхаци и его супруга Сяоцыгао (из рода Ехэнара); к могильному кургану ведёт «Дорога духов» с каменными скульптурами вдоль неё.
В мавзолее Бэйлин (строился в 1643-1651) похоронены сын Нурхаци - император Хуантайцзи (Абахай) и его супруга Сяодуаньвэнь (Джэрджэр из рода Борджигин). Благодаря значению императорского дворца и почитанию могил, к которым приезжали на поклонение представители маньчжурской династии Цин, за городом, где они располагались, несмотря на официальные переименования, по XX веку сохранялось название Мукден.
Во дворце сохранилась богатая коллекция оружия, бытовых вещей, книг эпохи Цин. В 2004 году в дополнение к «Запретному городу» в Пекине (смотреть Императорский дворец) комплекс включён в список Всемирного наследия.