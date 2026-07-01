МУКДЕНСКИЙ ДВОРЦОВО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

МУКДЕНСКИЙ ДВОРЦОВО-МЕ­МО­РИАЛЬ­НЫЙ КОМПЛЕКС - ар­хи­тек­тур­но-му­зей­ный ком­плекс из двор­ца и мав­зо­ле­ев китайских им­пе­ра­то­ров в городе Шэнь­ян (Ки­тай).

Воз­ник­но­ве­ние комплекса свя­за­но с эпо­хой, ко­гда го­род, по­сле по­бе­ды мань­чжу­ров во гла­ве с Нур­ха­ци в 1621 году, стал глав­ной, а с 1644 года вто­рой (за­пас­ной) сто­ли­цей Ки­тая и но­сил название Мук­ден (смотреть Шэнь­ян). Двор­цо­вый ком­плекс Гу­гун (Древ­ний дво­рец) - об­ра­зец двор­цо­во­го зод­че­ст­ва эпох Хоу Цзинь и на­ча­ла Цин - за­ло­жен в 1625 году, за­вер­шён к 1635 году (не­од­но­крат­ные до­ст­рой­ки и ре­кон­ст­рук­ции вплоть до 1778 года).

В пла­не - пря­мо­уголь­ник пло­ща­дью около 70 тыс. м2; вклю­ча­ет 114 по­стро­ек (бо­лее 500 по­ме­ще­ний). В восточной (са­мой ран­ней) час­ти на 8-уголь­ной плат­фор­ме (высотой 1,6 м) воз­ве­дён дво­рец Дач­жэн­дянь, па­виль­он­но­го ти­па с 2-ярус­ной кры­шей. Пе­ред ним - пло­щадь, по обе сто­ро­ны ко­то­рой рас­по­ла­га­ют­ся 10 па­виль­о­нов для вы­соко­по­став­лен­ных са­нов­ни­ков (ва­нов), в том числе глав «вось­ми­зна­мён­но­го» маньчжурского вой­ска.

В це­лом пла­ни­ров­ка на­по­ми­на­ет рас­по­ло­же­ние во­енного ла­ге­ря, по­строй­ки со­еди­ня­ют тра­ди­ции китайской, маньчжурской, ти­бетской ар­хи­тек­ту­ры. С двор­цом свя­за­ны 2 по­гре­баль­но-по­ми­наль­ных па­мят­ни­ка. В мав­зо­лее Дун­лин (за­ло­жен в 1629 году, за­вер­шён в 1651 году; об­нов­лял­ся) по­гре­бён император Нур­ха­ци и его суп­ру­га Сяо­цы­гао (из ро­да Ехэ­на­ра); к мо­гиль­но­му кур­га­ну ве­дёт «До­ро­га ду­хов» с ка­мен­ны­ми скульп­ту­ра­ми вдоль неё.

В мав­зо­лее Бэй­лин (стро­ил­ся в 1643-1651) по­хо­ро­не­ны сын Нур­ха­ци - император Ху­ан­тай­цзи (Аба­хай) и его суп­ру­га Сяо­ду­ань­вэнь (Джэрд­жэр из ро­да Борд­жи­гин). Бла­го­да­ря зна­че­нию императорского двор­ца и по­чи­та­нию мо­гил, к ко­то­рым при­ез­жа­ли на по­кло­не­ние пред­ста­ви­те­ли маньчжурской ди­на­стии Цин, за го­ро­дом, где они рас­по­ла­га­лись, не­смот­ря на официальные пе­ре­име­но­ва­ния, по XX веку со­хра­ня­лось название Мук­ден.

Во двор­це со­хра­ни­лась бо­га­тая кол­лек­ция ору­жия, бы­то­вых ве­щей, книг эпо­хи Цин. В 2004 году в до­пол­не­ние к «За­прет­но­му го­ро­ду» в Пе­ки­не (смотреть Им­пе­ра­тор­ский дво­рец) комплекс вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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