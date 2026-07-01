МУКАРЖОВСКИЙ ЯН

МУКАРЖОВСКИЙ ЯН - чешский фи­ло­лог, эс­те­тик, академик Че­хословатской АН (1951).

Окон­чил Кар­ло-Фер­ди­нан­дов университет (1915 год). С 1938 года профессор эс­те­ти­ки Чеш­ско­го университета (с 1945 года - Карлов университет, Пра­га ) и Университет имени Я.А. Ко­мен­ско­го (Бра­ти­сла­ва). В 1948-1953 годах рек­тор Кар­ло­ва университета. В 1951 году - 62 ди­рек­тор Института чешской ли­те­ра­ту­ры.

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей чешского струк­ту­ра­лиз­ма, за­ло­жив­шего ос­но­вы се­ми­оло­гического под­хо­да к ана­ли­зу ху­дожетвенного тек­ста. Ис­пы­тал влия­ние фе­но­ме­но­ло­гического ме­то­да Э. Гус­сер­ля, идей Ф. де Сос­сю­ра, русской фор­маль­ной шко­лы, а так­же праж­ской шко­лы эс­те­ти­ки, опи­рав­шей­ся на эс­те­тические тео­рии И.Ф. Гер­бар­та.

В 1926 году во­шёл в Праж­ский лин­гвис­тический кру­жок ( смотреть Праж­ская лин­гвис­ти­че­ская шко­ла ), став его ак­тив­ным уча­ст­ни­ком. Наи­боль­шее зна­че­ние име­ют ра­бо­ты 1930-1940-х годов, в ко­то­рых Мукаржовский ис­сле­до­вал зна­ко­вую при­ро­ду ис­кус­ст­ва и свое­об­ра­зие ху­дожественного язы­ка раз­лич­ных его ви­дов, уде­ляя вни­ма­ние, в от­ли­чие от русских фор­ма­ли­стов, во­про­сам со­ци­аль­но­го функ­цио­ни­ро­ва­ния тек­ста: «Об­щие прин­ци­пы и раз­ви­тие чеш­ско­го сти­ха но­во­го вре­ме­ни» («Obe­c­né zásady a v ́yvoj novo ̌cesk ́eho ver ́se»), «Пре­ди­сло­вие к чеш­ско­му пе­ре­во­ду "Тео­рии про­зы" Шклов­ско­го» («K českému překladu Šklovského Teorie prózy», обе 1934 года), «Эс­те­ти­че­ская функ­ция, нор­ма и эс­те­ти­че­ская цен­ность как со­ци­аль­ные фак­ты» («Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty»), «Ис­кус­ст­во как се­ми­оло­ги­че­ский факт» («Uméní jako sé­miologický fakt», обе 1936 года), «О по­эти­че­ском язы­ке» («O jazyce básnickém», 1940 год) и другое.

Ра­бо­ты по эс­те­ти­ке те­ат­ра, ки­но, изо­бра­зит. ис­кус­ст­ва, ар­хи­тек­ту­ры.

Сочинения:

Kapitoly z české poetiky. Praha, 1948. Dl 1–3; Studie z estetiky. Praha, 1966;

Ce­sta­mi poetiky a estetiky. Praha, 1971;

Studie z poe­ti­ky. Praha, 1982;

Ис­сле­до­ва­ния по эс­те­ти­ке и тео­рии ис­кус­ст­ва. М., 1994;

Струк­ту­раль­ная по­эти­ка. М., 1996