МУКАРЖОВСКИЙ ЯН
МУКАРЖОВСКИЙ ЯН - чешский филолог, эстетик, академик Чехословатской АН (1951).
Окончил Карло-Фердинандов университет (1915 год). С 1938 года профессор эстетики Чешского университета (с 1945 года - Карлов университет, Прага) и Университет имени Я.А. Коменского (Братислава). В 1948-1953 годах ректор Карлова университета. В 1951 году - 62 директор Института чешской литературы.
Один из крупнейших представителей чешского структурализма, заложившего основы семиологического подхода к анализу художетвенного текста. Испытал влияние феноменологического метода Э. Гуссерля, идей Ф. де Соссюра, русской формальной школы, а также пражской школы эстетики, опиравшейся на эстетические теории И.Ф. Гербарта.
В 1926 году вошёл в Пражский лингвистический кружок (смотреть Пражская лингвистическая школа), став его активным участником. Наибольшее значение имеют работы 1930-1940-х годов, в которых Мукаржовский исследовал знаковую природу искусства и своеобразие художественного языка различных его видов, уделяя внимание, в отличие от русских формалистов, вопросам социального функционирования текста: «Общие принципы и развитие чешского стиха нового времени» («Obecné zásady a v ́yvoj novo ̌cesk ́eho ver ́se»), «Предисловие к чешскому переводу "Теории прозы" Шкловского» («K českému překladu Šklovského Teorie prózy», обе 1934 года), «Эстетическая функция, норма и эстетическая ценность как социальные факты» («Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty»), «Искусство как семиологический факт» («Uméní jako sémiologický fakt», обе 1936 года), «О поэтическом языке» («O jazyce básnickém», 1940 год) и другое.
Работы по эстетике театра, кино, изобразит. искусства, архитектуры.
Сочинения:
Kapitoly z české poetiky. Praha, 1948. Dl 1–3; Studie z estetiky. Praha, 1966;
Cestami poetiky a estetiky. Praha, 1971;
Studie z poetiky. Praha, 1982;
Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994;
Структуральная поэтика. М., 1996