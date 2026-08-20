МУКАННА Муканна (араб. ал-Муканна‘ — «Скрытый личиной»; настоящее имя — Хашим ибн Хаким) (?, Мерв или Балх — 783, Санам, близ Кеша, ныне Шахрисябз) — предводитель повстанческого движения против арабов в Центральной Азии.

Муканна ( араб. ал-Муканна‘ — «Скрытый личиной»; настоящее имя — Хашим ибн Хаким) (?, Мерв или Балх — 783, Санам, близ Кеша, ныне Шахрисябз) — предводитель повстанческого движения против арабов в Центральной Азии ( перс. сапед-джамаган / араб. мубаййида — «одетые в белое»). Уроженец Хорасана , красильщик тканей, носил маску, якобы скрывая сверхъ­естественное излучение своего лица, участвовал в восстании под руководством Абу Муслима , которое привело к власти в Аббасидов халифате . Впоследствии служил хорасанским наместникам Мансура — Абу Дауду аз-Зухли и Абд аль-Джаббару аль-Азди. В конце 750-х провозгласил себя очередным воплощением божества, которое до того последовательно вселялось в пророка Мухаммада , Али ибн Абу Талиба и Абу Муслима. Подвергся заточению в Месопотамии, но в 776 вернулся в Мерв, где и начал проповедовать свое учение, вдохновленное маздакизмом , а также зороастризмом и, возможно, буддизмом махаяны (культ Майтрейи). Оно послужило одним из этапов формирования хуррамизма. Главной опорой М. были крестьянство и мелкие землевладельцы Согда ( Мавераннахр ), основными центрами — селение Наршах близ Бухары, Самарканд и горная крепость Санам в округе Кеш. Несмотря на поддержку тюркских кочевых племен, восстание «одетых в белое» между Кашкадарьей и Зеравшаном было подавлено войсками халифа аль-Махди, которые последовательно разгромили эти центры в 783—785. М. отравил себя после двухлетней осады, не желая попасть в руки врагам. Секта его последователей просуществовала в Мавераннахре до XII в. Личность М. популяризировалась в эпоху романтизма, в первую очередь благодаря вставной новелле «Покровенный пророк Хорасана» в поэме Т. Мура «Лалла-Рук», которая вдохновила в конце XIX в. франкмасонскую организацию дополнительных степеней «Грот» («Мистический орден покровенных пророков очарованного царства», США, с 1889), а в начале XX в. — повести М. Горького («Легенда о Муканне», 1915) и Х. Л. Борхеса («Хаким из Мерва, красильщик в маске», 1934).

Лит. : Якубовский А. Ю. Восстание Муканны — движение «людей в белых одеждах» // Советское востоковедение. Т. 5. 1948. С. 35—54; Crone P., Jafari Jazi M. The Muqanna Narrative in the Tarikhnama // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Vol. LXXIII. 2010. P. 155—177, 381—413; Crone P. Abu Tammam on the Mubayida // Fortresses of the Intellect: Ismaili and Other Islamic Studies in Honour of Farhad Daftary / Ed. by O. Ali-de-Unzaga. London, 2011. P. 167–187. Янь Миньцзя.