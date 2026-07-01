МУКАДДАСИ АБУ
МУКАДДАСИ АБУ (Аль-Мукаддаси, аль-Макдиси) - арабский географ и путешественник.
Изучив научные труды предшественников и основываясь на собственных наблюдениях, составил и выпустил в свет книгу «Лучшее разделение для познания климатов» (980-е годы), которая содержала полное и систематизированное описание большинства стран мусульманского Востока.
В 14 главах книги, посвящённых отдельным областям (регионам) Халифата, Мукаддаси сообщает о природных условиях, составе населения, хозяйстве, торговых путях, обычаях и верованиях каждой из них. Сочинение Мукаддаси - важный источник для изучения средневекового Востока, в том числе Центральной Азии и Закавказья.
Исторические источники:
Древние и средневековые источники по этнографии и истории народов Африки южнее Сахары. М.; Л., 1965 год. [Т. 2]: Арабские источники X-XII веков.