МУКАДДАСИ АБУ

МУКАДДАСИ АБУ (Аль-Му­кад­да­си, аль-Мак­ди­си) - арабский гео­граф и пу­те­ше­ст­вен­ник.

Изу­чив на­учные тру­ды пред­ше­ст­вен­ни­ков и ос­но­вы­ва­ясь на соб­ст­вен­ных на­блю­де­ни­ях, со­ста­вил и вы­пус­тил в свет книгу «Луч­шее раз­де­ле­ние для по­зна­ния кли­ма­тов» (980-е годы), ко­то­рая со­дер­жа­ла пол­ное и сис­те­ма­ти­зированное опи­са­ние боль­шин­ст­ва стран му­сульманского Вос­то­ка.

В 14 гла­вах кни­ги, по­свя­щён­ных отдельным об­лас­тям (ре­гио­нам) Ха­ли­фа­та, Мукаддаси со­об­ща­ет о при­род­ных ус­ло­ви­ях, со­ста­ве на­се­ле­ния, хо­зяй­ст­ве, тор­го­вых пу­тях, обы­ча­ях и ве­ро­ва­ни­ях ка­ж­дой из них. Со­чи­не­ние Мукаддаси - важ­ный ис­точ­ник для изу­че­ния средневекового Вос­то­ка, в том числе Центральной Азии и За­кав­ка­зья.

Исторические источники:

Древ­ние и сред­не­ве­ко­вые ис­точ­ни­ки по эт­но­гра­фии и ис­то­рии на­ро­дов Аф­ри­ки юж­нее Са­ха­ры. М.; Л., 1965 год. [Т. 2]: Араб­ские ис­точ­ни­ки X-XII веков.