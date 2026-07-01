МУКАЧЕВО
МУКАЧЕВО (венг. Munkács, слов. Mukačevo, нем. Munkatsch) - город на западе Украины, в Закарпатской области.
Насчитывает 82,5 тысяч человек (2012). Расположен у подножия Восточных Карпат, на реке Латорица (бассейн Тисы). Железно-дорожная станция на линии Стрый - Чоп. Узел автодорог на Львов, Ужгород, Берегово, Чоп.
Первые укреплённые поселения на месте Мукачево появились в начале I-го тысячелетия до н. э. В IV-III веках до н. э. эту территорию заселили кельтские племена (крупное производственное поселение Галиш-Ловачка и др.).
В VI-IX веках н. э. происходит постепенное расселение славянских племён. Упоминается арабским географом Идриси в 1154 году в «Деяниях венгров» (между 1192 и 1230-ми годами) при описании событий конца IX - начала X века. Принятая дата основания - 903 год.
После опустошительного набега половцев в 1086 году венгерский король Ласло I отстроил в Мукачево каменную крепость. В 1241 году разрушен татарами, в 1352 году татары были разбиты гарнизоном Мукачево.
В 1376 году получил городское право (пожалован печатью) от королевы Венгрии и Польши Елизаветы (1340-1387 годы). В 1396-1414 годах принадлежал князю Фёдору Корьятовичу из династии Гедиминовичей, центр Мукачевской доминии, после смерти князя неоднократно менял владельцев.
В середине XV века в собственности Я. Хуньяди, который в 1445 году пожаловал Мукачево формальную независимость и магдебургское право. В 1484 году права и привилегии подтверждены венгерским королём Матьяшем Хуньяди.
Население Мукачево приняло активное участие в Дожи Дьёрдя восстании 1514 года, город взят штурмом, после чего был вынужден выплачивать большую контрибуцию. После Мохачской битвы 1526 года и раздела Венгрии на 3 части Мукачево стал предметом спора между трансильванскими князьями и австрийскими Габсбургами.
С 1629 года во владении трансильванских князей из рода Ракоци, которые сделали Мукачево столицей княжества и владели им с небольшими перерывами до 1711 года. В 1648-1649 годах в Мукачево проходили переговоры о совместных действиях между послами Б.М. Хмельницкого и князьями Ракоци Дьёрдем I и Ракоци Дьёрдем II.
В 1657 году Мукачево подвергся польскому нападению. В 1703-1711 годах Мукачево - центр столкновений между отрядами куруцев и австрийскими войсками лабанцев. В 1711 году все владения Ракоци Ференца II, в том числе Мукачево, отошли к Габсбургам.
В 1728 году отдан во владение архиепископу Майнцскому графу Л.Ф. Шёнборн-Бухгейму. Один из центров Революции 1848-1849 годов в Венгрии, жители Мукачево оказывали активное сопротивление австрийским войскам с апреля по август 1849 года.
В 1886 году открыто железно-дорожное сообщение. После I-й мировой войны короткое время входил в состав Венгерской советской республики 1919 года, затем отошёл к Чехословакии, что было закреплено Трианонским мирным договором 1920 года.
В 1938 году по 1-му Венскому арбитражу (см. Венские арбитражи 1938, 1940 годы) передан Венгрии. 26.10.1944 года освобождён Красной Армией (во время войны город сильно пострадал), 26.11.1944 года в Мукачево состоялся 1-й съезд народных комитетов Закарпатской Украины, проголосовавший за её вхождение в состав Украинской ССР. С 1945 года в составе Украинской ССР, с 1991 года - Республики Украина.
На холме расположен замок Паланок (Верхний замок с палатами и башнями XIV-XVI веков; замковые Средняя и Нижняя террасы - XVII века; реконструирован в конца XVII - начала XVIII века; в 1782-1897 годах использовался как тюрьма; с 1993 года в замке находится Исторический музей с картинной галереей).
В городе также сохранились: так называемый Белый дом (дворец князя Ракоци и графа Шёнборна, середина XVII века; в 1746-1748 годах перестроен и расширен в стиле барокко, архитектор Б. Нёйман; ныне Закарпатский художественный институт), православный Свято-Николаевский женский монастырь (известен с XIV века, в 1664-1946 годах принадлежал католическому ордену василиан; перестроен в стиле барокко в 1766-1772 годах, архитектор Д. Рац; фундамент ротондального храма 1661 год; Николаевский собор 1798-1804 годов, росписи середины XIX века и 1910-1911 годов, художник Ю. Вираг; Успенская церковь 1829-1859 годов, реконструирована в 1990-х - начале 2000-х годов), деревянная церковь из деревни Шелестово (1777 год, перенесена в Мукачево в 1927 году), реформатская церковь (1795 год), неоготическое здание библиотеки (1820 год), театр (1896-1899 годы, с 1947 года здесь работает Закарпатский русский драматический театр, переведён из города Белгород-Днестровский), Ратуша в духе национального романтизма (1903-1904 годы, архитектор Я. Бобула Младший), Успенский католический собор (1904-1905 годы), во дворе которого - готическая часовня Святого Мартина (алтарная часть храма XIV века; росписи).
В 1920-1930-е годы упорядочена радиальная планировка, благоустроена набережная реки Латорица. Кафедральный собор в честь Почаевской иконы Божией Матери (1993 годы). Памятники: обелиск «Ополченцам революции 1848-1849 годов» (1901 год), «Воинам советской армии и закарпатским партизанам» (1945 год, архитектор А.С. Юсов), мемориал в честь освобождения Мукачево советской армией (1970 год, архитектор Д.А. Сяурусайтене); «Трубочисту» (2000-е годы, скульптор И. Бровди).
Мукачевский государственный университет (создан в 2008 году слиянием гуманитарно-педагогического и технологического институтов), Мукачевский институт Прикарпатского национального университета имени В. Стефаника (город Ивано-Франковск). Проводится международный фестиваль «Театральная весна».
Мукачево - значительный промышленный центр. Главные предприятия: «Фишер-Мукачево» (крупный производитель лыж; также выпуск хоккейных клюшек, других спорттоваров), «Эно-Мебель», завод «Точприбор» (диагностические оптические средства).
Действуют: завод «Мукачевприбор» (приборы для измерения температуры, счётчики расхода газа и др.), предприятия пищевой [в том числе пивзавод (производит также муку и хлебобулочные изделия; ведёт историю с 1701 года), кондитерская фабрика], лёгкой (трикотажная, швейная фабрики и др.), деревообрабатывающей промышленности. Производство стройматериалов.
Близ Мукачево расположены: в поселок Чинадиево - замок Перени (XIV-XV века, перестроен в XVII веке, 1734, 1839 годы), готическая церковь (XIV века, перестроена в 1403 году) и дворец Шёнборнов в духе средневековых замков (1890-1895 годов, архитектор З. Грессерсон; ныне санаторий «Карпаты»); в селе Ольховица - деревянная Дмитриевская церковь (XVII века, перенесена в 1910 году из села Быстрица) в село Ракошино - Свято-Покровский мужской монастырь. (основан в 2001 году; Покровская церковь 1922-1927 годов, проект архитектора В.В. Коломацкого).