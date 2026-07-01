МУКАЧЕВО

МУКАЧЕВО (венг. Munkács, сло­в. Mukačevo, нем. Munkatsch) - го­род на за­па­де Ук­раи­ны, в За­кар­пат­ской об­лас­ти.

Насчитывает 82,5 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен у под­но­жия Восточных Кар­пат, на реке Ла­то­ри­ца (бас­сейн Ти­сы). Железно-дорожная стан­ция на ли­нии Стрый - Чоп. Узел ав­то­до­рог на Львов, Уж­го­род, Бе­ре­го­во, Чоп.

Пер­вые ук­ре­п­лён­ные по­се­ле­ния на мес­те Мукачево поя­ви­лись в начале I-го тысячелетия до н. э. В IV-III веках до н. э. эту тер­ри­то­рию за­се­ли­ли кельтские пле­ме­на (круп­ное про­из­вод­ст­вен­ное по­се­ле­ние Га­лиш-Ло­вач­ка и др.).

В VI-IX веках н. э. про­ис­хо­дит по­сте­пен­ное рас­се­ле­ние славянских пле­мён. Упо­ми­на­ет­ся арабским гео­гра­фом Ид­риси в 1154 году в «Дея­ниях венг­ров» (меж­ду 1192 и 1230-ми годами) при опи­са­нии со­бы­тий конца IX - начала X века. При­ня­тая да­та ос­но­ва­ния - 903 год.

По­сле опус­то­шительного на­бе­га по­лов­цев в 1086 году венгерский ко­роль Лас­ло I от­стро­ил в Мукачево ка­мен­ную кре­пость. В 1241 году раз­ру­шен та­та­ра­ми, в 1352 году та­та­ры бы­ли раз­би­ты гар­ни­зо­ном Мукачево.

В 1376 году по­лу­чил город­ское пра­во (по­жа­ло­ван пе­ча­тью) от ко­ро­ле­вы Венг­рии и Поль­ши Ели­за­ве­ты (1340-1387 годы). В 1396-1414 годах при­над­ле­жал князю Фё­до­ру Ко­рья­то­ви­чу из ди­на­стии Ге­ди­ми­но­ви­чей, центр Му­ка­чев­ской до­ми­нии, по­сле смер­ти кня­зя не­од­но­крат­но ме­нял вла­дель­цев.

В середине XV века в соб­ст­вен­но­сти Я. Хунь­я­ди, ко­то­рый в 1445 году по­жа­ло­вал Мукачево фор­маль­ную не­за­ви­си­мость и ма­где­бург­ское пра­во. В 1484 году пра­ва и при­ви­ле­гии под­твер­жде­ны венгерским ко­ро­лём Мать­я­шем Хунь­я­ди.

На­се­ле­ние Мукачево при­ня­ло ак­тив­ное уча­стие в До­жи Дьёр­дя вос­ста­нии 1514 года, го­род взят штур­мом, по­сле че­го был вы­ну­ж­ден вы­пла­чи­вать боль­шую кон­три­бу­цию. По­сле Мо­хач­ской бит­вы 1526 года и раз­де­ла Венг­рии на 3 час­ти Мукачево стал пред­ме­том спо­ра ме­ж­ду тран­силь­ван­ски­ми князь­я­ми и австрийскими Габс­бур­га­ми.

С 1629 года во вла­де­нии тран­силь­ван­ских кня­зей из ро­да Ра­ко­ци, ко­то­рые сде­ла­ли Мукачево сто­ли­цей кня­же­ст­ва и вла­де­ли им с не­боль­ши­ми пе­ре­ры­ва­ми до 1711 года. В 1648-1649 годах в Мукачево про­хо­ди­ли пе­ре­го­во­ры о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях ме­ж­ду по­сла­ми Б.М. Хмель­ниц­ко­го и князь­я­ми Ра­ко­ци Дьёр­дем I и Ра­ко­ци Дьёр­дем II.

В 1657 году Мукачево под­верг­ся польскому на­па­де­нию. В 1703-1711 годах Мукачево - центр столк­но­ве­ний ме­ж­ду от­ря­да­ми ку­ру­цев и австрийскими вой­ска­ми ла­бан­цев. В 1711 году все вла­де­ния Ра­ко­ци Фе­рен­ца II, в том числе Мукачево, ото­шли к Габс­бур­гам.

В 1728 году от­дан во вла­де­ние ар­хи­епископу Майнц­ско­му графу Л.Ф. Шён­борн-Бух­гей­му. Один из цен­тров Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Венг­рии , жи­те­ли Мукачево ока­зы­ва­ли ак­тив­ное со­про­тив­ле­ние австрийским вой­скам с ап­ре­ля по ав­густ 1849 года.

В 1886 году от­кры­то железно-дорожное со­об­ще­ние. По­сле I-й ми­ро­вой вой­ны ко­рот­кое вре­мя вхо­дил в со­став Вен­гер­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года, за­тем ото­шёл к Че­хо­сло­ва­кии, что бы­ло за­кре­п­ле­но Триа­нон­ским мир­ным до­го­во­ром 1920 года.

В 1938 году по 1-му Вен­ско­му ар­бит­ра­жу (см. Вен­ские ар­бит­ра­жи 1938, 1940 годы) пе­ре­дан Венг­рии. 26.10.1944 года ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей (во вре­мя вой­ны го­род силь­но по­стра­дал), 26.11.1944 года в Мукачево со­сто­ял­ся 1-й съезд народных ко­ми­те­тов За­кар­пат­ской Ук­раи­ны, про­го­ло­со­вав­ший за её вхо­ж­де­ние в со­став Украинской ССР. С 1945 года в со­ста­ве Украинской ССР, с 1991 года - Рес­пуб­ли­ки Ук­раи­на.

На хол­ме рас­по­ло­жен за­мок Па­ла­нок (Верх­ний за­мок с па­ла­та­ми и баш­ня­ми XIV-XVI веков; зам­ко­вые Сред­няя и Ниж­няя тер­ра­сы - XVII века; ре­кон­ст­руи­ро­ван в конца XVII - начала XVIII века; в 1782-1897 годах ис­поль­зо­вал­ся как тюрь­ма; с 1993 года в зам­ке на­хо­дит­ся Ис­то­рический му­зей с кар­тин­ной га­ле­ре­ей).

В го­ро­де так­же со­хра­ни­лись: так называемый Бе­лый дом (дво­рец князя Ра­ко­ци и гра­фа Шён­бор­на, середина XVII века; в 1746-1748 годах пе­ре­стро­ен и рас­ши­рен в сти­ле ба­рок­ко, архитектор Б. Нёй­ман; ны­не За­кар­пат­ский ху­дожественный институт), пра­во­слав­ный Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ский жен­ский монастырь (из­вес­тен с XIV века, в 1664-1946 годах при­над­ле­жал ка­то­лическому ор­де­ну ва­си­ли­ан; пе­ре­стро­ен в сти­ле ба­рок­ко в 1766-1772 годах, архитектор Д. Рац; фун­да­мент ро­тон­даль­но­го хра­ма 1661 год; Ни­ко­ла­ев­ский со­бор 1798-1804 годов, рос­пи­си середины XIX века и 1910-1911 годов, художник Ю. Ви­раг; Ус­пен­ская церковь 1829-1859 годов, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1990-х - начале 2000-х годов), де­ревянная цер­ковь из деревни Ше­ле­сто­во (1777 год, пе­ре­не­се­на в Мукачево в 1927 году), ре­фор­мат­ская цер­ковь (1795 год), нео­го­тическое зда­ние биб­лио­те­ки (1820 год), те­атр (1896-1899 годы, с 1947 года здесь ра­бо­та­ет За­кар­пат­ский русский дра­ма­тический те­атр, пе­ре­ве­дён из города Бел­город-Днестровский), Ра­ту­ша в ду­хе национального ро­ман­тиз­ма (1903-1904 годы, архитектор Я. Бо­бу­ла Млад­ший), Ус­пен­ский ка­то­лический со­бор (1904-1905 годы), во дво­ре ко­то­ро­го - го­тическая ча­сов­ня Святого Мар­ти­на (ал­тар­ная часть хра­ма XIV века; рос­пи­си).

В 1920-1930-е годы упо­ря­до­че­на ра­ди­аль­ная пла­ни­ров­ка, бла­го­ус­т­рое­на на­бе­реж­ная реки Ла­то­ри­ца. Ка­фед­раль­ный со­бор в честь По­ча­ев­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1993 годы). Па­мят­ни­ки: обе­лиск «Опол­чен­цам ре­во­лю­ции 1848-1849 годов» (1901 год), «Вои­нам со­вет­ской ар­мии и за­кар­пат­ским пар­ти­за­нам» (1945 год, архитектор А.С. Юсов), ме­мо­ри­ал в честь ос­во­бо­ж­де­ния Мукачево со­вет­ской ар­ми­ей (1970 год, архитектор Д.А. Сяу­ру­сай­те­не); «Тру­бо­чис­ту» (2000-е годы, скульп­тор И. Бров­ди).

Му­ка­чев­ский государственный университет (соз­дан в 2008 году слия­ни­ем гу­ма­ни­тар­но-пе­да­го­гического и тех­но­ло­гического институтов), Му­ка­чев­ский институт При­кар­пат­ско­го национального университета имени В. Сте­фа­ни­ка (город Ива­но-Фран­ковск). Про­во­дит­ся ме­ж­ду­народный фес­ти­валь «Те­ат­раль­ная вес­на».

Мукачево - зна­чи­тель­ный промышленный центр. Главные пред­при­ятия: «Фи­шер-Му­ка­че­во» (круп­ный про­из­во­ди­тель лыж; так­же вы­пуск хок­кей­ных клю­шек, других спорт­то­ва­ров), «Эно-Ме­бель», за­вод «Точ­при­бор» (ди­аг­но­стические оп­тические сред­ст­ва).

Дей­ст­ву­ют: за­вод «Му­ка­чев­при­бор» (при­бо­ры для из­ме­ре­ния температуры, счёт­чи­ки рас­хо­да га­за и др.), пред­при­ятия пи­ще­вой [в том числе пив­за­вод (про­из­во­дит так­же му­ку и хле­бо­бу­лоч­ные из­де­лия; ве­дёт ис­то­рию с 1701 года), кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка], лёг­кой (три­ко­таж­ная, швей­ная фаб­ри­ки и др.), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов.

Близ Мукачево рас­по­ло­же­ны: в поселок Чи­на­дие­во - за­мок Пе­ре­ни (XIV-XV века, пе­ре­стро­ен в XVII веке, 1734, 1839 годы), го­тическая цер­ковь (XIV века, пе­ре­строе­на в 1403 году) и дво­рец Шён­бор­нов в ду­хе средневековых зам­ков (1890-1895 годов, архитектор З. Грес­сер­сон; ны­не са­на­то­рий «Кар­па­ты»); в селе Оль­хо­ви­ца - де­ревянная Дмит­ри­ев­ская церковь (XVII века, пе­ре­не­се­на в 1910 году из села Бы­ст­ри­ца) в село Ра­ко­ши­но - Свя­то-По­кров­ский муж­ской монастырь. (ос­но­ван в 2001 году; По­кров­ская церковь 1922-1927 годов, про­ект архитектора В.В. Ко­ло­мац­ко­го).

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