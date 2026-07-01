МУИЗЗИ АБУ

МУИЗЗИ АБУ (Абдаллах Мохаммед ибн Абд аль-Малик) - персидский поэт.

Окон­чил мед­ре­се в Ни­ша­пу­ре. Слу­жил при дво­ре Сель­джу­ки­дов Ме­лик-ша­ха и Санд­жа­ра, боль­шую часть жиз­ни про­вёл в Мер­ве (ны­не город Ма­ры, Турк­ме­ния). Муиззи - круп­ней­ший пред­ста­ви­тель при­двор­ной по­эзии, один из ко­ри­фе­ев так называемого ук­ра­шен­но­го сти­ля, вы­даю­щий­ся мас­тер опи­са­ний (васф); при жиз­ни удо­сто­ил­ся ти­ту­ла Амир аш-шу­ар («князь по­этов»).

Литературное на­сле­дие Муиззи со­став­ля­ют пре­имущественно па­не­ги­рические ка­сы­ды, боль­шин­ст­во из ко­то­рых - па­ра­фра­зы из­вест­ных ка­сыд, соз­дан­ных поэ­та­ми эпо­хи Газ­не­ви­дов (Ун­су­ри, Фар­ро­хи, Ма­ну­чих­ри и другое). Муиззи усо­вер­шен­ст­во­вал по­этическую тех­ни­ку ка­сы­ды, обо­га­тил её об­раз­ность но­вы­ми срав­не­ния­ми и ме­та­фо­ра­ми.

Мно­же­ст­во под­ра­жа­ний вы­зва­ла ка­сы­да «О, по­гон­щик, ос­та­нав­ли­вай ка­ра­ван толь­ко в краю мо­ей лю­би­мой…», по­стро­ен­ная на мо­ти­вах до­ис­лам­ской арабской по­эзии и на­пи­сан­ная раз­ме­ром рад­жаз с ис­поль­зо­ва­ни­ем внутренней риф­мы. В га­зе­лях, от­ра­зив­ших воз­дей­ст­вие ал­ле­го­ричности язы­ка су­фий­ской по­эзии, Муиззи по­ле­ми­зи­ро­вал с по­эта­ми-мис­ти­ка­ми. Муиззи так­же зна­ме­нит ост­ро­ум­ны­ми экс­пром­та­ми.