МУИЗЗИ АБУ
МУИЗЗИ АБУ (Абдаллах Мохаммед ибн Абд аль-Малик) - персидский поэт.
Окончил медресе в Нишапуре. Служил при дворе Сельджукидов Мелик-шаха и Санджара, большую часть жизни провёл в Мерве (ныне город Мары, Туркмения). Муиззи - крупнейший представитель придворной поэзии, один из корифеев так называемого украшенного стиля, выдающийся мастер описаний (васф); при жизни удостоился титула Амир аш-шуар («князь поэтов»).
Литературное наследие Муиззи составляют преимущественно панегирические касыды, большинство из которых - парафразы известных касыд, созданных поэтами эпохи Газневидов (Унсури, Фаррохи, Манучихри и другое). Муиззи усовершенствовал поэтическую технику касыды, обогатил её образность новыми сравнениями и метафорами.
Множество подражаний вызвала касыда «О, погонщик, останавливай караван только в краю моей любимой…», построенная на мотивах доисламской арабской поэзии и написанная размером раджаз с использованием внутренней рифмы. В газелях, отразивших воздействие аллегоричности языка суфийской поэзии, Муиззи полемизировал с поэтами-мистиками. Муиззи также знаменит остроумными экспромтами.