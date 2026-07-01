МУИСКИ
МУИСКИ (Муиска, моска, чибча-муиски) - древний народ группы чибча на территории современной Колумбии.
Жили на плоскогорье Сабана-де-Богота в Восточной Кордильере в районе современного Санта-Фе-де-Богота (Богота). Говорили на одном из чибчанских языков. Культура расписной керамики, вероятно связанная с Муиски, появляется на плоскогорье в конце I-го тысячелетия. Занимались в основном земледелием, в том числе с использованием мелиорации (небольшие осушительные и обводнительные каналы, искусственные пруды и террасы); сажали кукурузу, картофель, фасоль, сладкий маниок, батат, киноа, хлопчатник, перец, табак, коку и другое, собирали два урожая в год.
Жили деревнями и отдельными домохозяйствами по склонам межгорных долин, во время сельскохозяйственных работ переселялись в долины. Обменивали хлопчатобумажные ткани с набивным орнаментом, соль, каменный уголь, изумруды, медь на золото, перья тропических птиц, наркотик йопо (Anadenanthera peregrina), калебасы, мёд, привозимые с низменностей.
Орудия изготавливали главным образом из камня и дерева, украшения и культовые предметы - из тумбаги (сплава золота с медью); характерны плоскостные изображения людей и животных с передачей деталей с помощью проволоки. Строили круглые жилища для малой семьи столбовой конструкции с помостами для сна.
В XVI веке у Муиски существовали два крупных вождества: Бакатá в районе современной Боготы (возглавлялось правителями - сипа; список правителей с 1450 года) и Хунса на месте современного Тунха (правители саке; список правителей с 1490 года); население центров вождеств было многотысячным. Существовали и мелкие независимые вождества - Дуитама, Согамосо и другие.
Муиски вели постоянные войны с панче (долина реки Магдалена) в том числе из-за соляных источников. Оружие - копьё с копьеметалкой, праща, палица. На границе находились гарнизоны (геча). Отличившиеся воины носили золотые вставки и подвески в носу, ушах и губах, число которых зависело от числа убитых врагов. Верховным вождям подчинялись местные двух рангов. Общинники обрабатывали поля знати и жрецов, получая взамен украшения и наркотики и участвуя в пиршествах.
Общинники не имели права охотиться на оленей и есть оленину. Статус вождя наследовал сын сестры, личное имущество - собственный сын. Молодой наследник вождя на протяжении шести лет находился в ритуальной изоляции в храме. Верховные вожди передвигались на носилках, перед ними расстилали ткани и бросали цветы. Сипа совершал ежегодный ритуал, во время которого осыпал себя золотой пылью и смывал её на плоту посреди озера Гуатавита, что послужило основой для возникновения легенды об Эльдорадо.
При строительстве дома вождя в яму для столба закапывали девочку из знатной семьи. Система накопления и демонстрации престижных ценностей, видимо, отсутствовала, с чем может быть связано отсутствие в захоронениях элитарных вещей. Существовали культы Солнца (Суэ, Шуэ), с центром в Согамосо, которому приносили в жертву пленников, и Луны (Чиа).
Строили дерев. храмы. Жрецы (хеке) использовали галлюциногены. Мифологические сюжеты: выход из вод богини Бачуэ (иногда отождествлялась с Чиа), которая вместе со своим сыном-супругом породила людей; вознесение на небо Солнца и его дяди Месяца; укрощение потопа героем Бочикой, проделавшим сток водам (водопад Текендама) и поставившим виновного в потопе Чибчачума поддерживать землю.
После испанского завоевания (1536-1538 годы) высшая знать и жречество Муиски были уничтожены. В 1770 году запрещено употребление языка Муиски, и к началу XIX века Муиски в основном были ассимилированы. Отдельные слова языка Муиски вошли в местные говоры департаментов Кундинамарка и Бояка.
После 1810 года за Муиски были оставлены резервации. Ныне чистокровными потомками Муиски считают себя около 10 тысяч человек (2006 год). В 1989 году в 5 индейских общинах были образованы советы, в 2002 году состоялся 1-й Общий конгресс народа муисков.