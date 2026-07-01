МУИСКИ

МУИСКИ (Муи­ска, мос­ка, чиб­ча-муи­ски) - древ­ний на­род груп­пы чиб­ча на тер­ри­то­рии современной Ко­лум­бии.

Жи­ли на плос­ко­го­рье Са­ба­на-де-Бо­го­та в Восточной Кор­диль­е­ре в рай­оне современного Сан­та-Фе-де-Бо­го­та (Бо­го­та). Го­во­ри­ли на од­ном из чиб­чан­ских язы­ков. Куль­ту­ра рас­пис­ной ке­ра­ми­ки , ве­ро­ят­но свя­зан­ная с Муиски, по­яв­ля­ет­ся на плос­ко­го­рье в конце I-го тысячелетия. За­ни­ма­лись в основном зем­ле­де­ли­ем, в том числе с ис­поль­зо­ва­ни­ем ме­лио­ра­ции (не­боль­шие осу­шительные и об­вод­нительные ка­на­лы, ис­кусственные пру­ды и тер­ра­сы); са­жа­ли ку­ку­ру­зу, кар­то­фель, фа­соль, слад­кий ма­ни­ок, ба­тат, ки­ноа, хлоп­чат­ник, пе­рец, та­бак, ко­ку и другое, со­би­ра­ли два уро­жая в год.

Жи­ли де­рев­ня­ми и отдельными до­мо­хо­зяй­ст­ва­ми по скло­нам меж­гор­ных до­лин, во вре­мя сельскохозяйственных ра­бот пе­ре­се­ля­лись в до­ли­ны. Об­ме­ни­ва­ли хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни с на­бив­ным ор­на­мен­том, соль, ка­мен­ный уголь, изум­ру­ды, медь на зо­ло­то, пе­рья тро­пических птиц, нар­ко­тик йо­по (Anadenanthera peregrina), ка­ле­ба­сы, мёд, при­во­зи­мые с низ­мен­но­стей.

Ору­дия из­го­тав­ли­ва­ли главным образом из кам­ня и де­ре­ва, ук­ра­ше­ния и куль­то­вые пред­ме­ты - из тум­ба­ги (спла­ва зо­ло­та с ме­дью); ха­рак­тер­ны пло­ско­ст­ные изо­бра­же­ния лю­дей и жи­вот­ных с пе­ре­да­чей де­та­лей с по­мо­щью про­во­ло­ки. Строи­ли круг­лые жи­ли­ща для ма­лой се­мьи стол­бо­вой кон­ст­рук­ции с по­мос­та­ми для сна.

В XVI веке у Муиски су­ще­ст­во­ва­ли два круп­ных во­ж­де­ст­ва: Ба­катá в рай­оне современной Бо­го­ты (воз­глав­ля­лось пра­ви­те­ля­ми - си­па; спи­сок пра­ви­те­лей с 1450 года) и Хун­са на мес­те современного Тун­ха (пра­ви­те­ли са­ке; спи­сок пра­ви­те­лей с 1490 года); на­се­ле­ние цен­тров во­ж­деств бы­ло мно­го­ты­сяч­ным. Су­ще­ст­во­ва­ли и мел­кие не­за­ви­си­мые во­ж­де­ст­ва - Дуи­та­ма, Со­га­мо­со и другие.

Муиски ве­ли по­сто­ян­ные вой­ны с пан­че (до­ли­на реки Ма­гда­ле­на) в том числе из-за со­ля­ных ис­точ­ни­ков. Ору­жие - ко­пьё с копь­е­ме­тал­кой, пра­ща, па­ли­ца. На гра­ни­це на­хо­ди­лись гар­ни­зо­ны (ге­ча). От­ли­чив­шие­ся вои­ны но­си­ли зо­ло­тые встав­ки и под­вес­ки в но­су, ушах и гу­бах, чис­ло ко­то­рых за­ви­се­ло от чис­ла уби­тых вра­гов. Вер­хов­ным во­ж­дям под­чи­ня­лись ме­ст­ные двух ран­гов. Об­щин­ни­ки об­ра­ба­ты­ва­ли по­ля зна­ти и жре­цов, по­лу­чая вза­мен укра­ше­ния и нар­ко­ти­ки и уча­ст­вуя в пир­ше­ст­вах.

Об­щин­ни­ки не име­ли пра­ва охо­тить­ся на оле­ней и есть оле­ни­ну. Ста­тус во­ж­дя на­сле­до­вал сын се­ст­ры, лич­ное иму­ще­ст­во - соб­ст­вен­ный сын. Мо­ло­дой на­след­ник во­ж­дя на про­тя­же­нии шес­ти лет на­хо­дил­ся в ри­ту­аль­ной изо­ля­ции в хра­ме. Вер­хов­ные во­ж­ди пе­ре­дви­га­лись на но­сил­ках, пе­ред ни­ми рас­сти­ла­ли тка­ни и бро­са­ли цве­ты. Си­па со­вер­шал еже­год­ный ри­ту­ал, во вре­мя ко­то­ро­го осы­пал се­бя зо­ло­той пы­лью и смы­вал её на пло­ту по­сре­ди озера Гуа­та­ви­та, что по­слу­жи­ло ос­но­вой для воз­ник­но­ве­ния ле­ген­ды об Эль­до­ра­до.

При строи­тель­ст­ве до­ма во­ж­дя в яму для стол­ба за­ка­пы­ва­ли де­воч­ку из знат­ной се­мьи. Сис­те­ма на­ко­п­ле­ния и де­мон­ст­ра­ции пре­стиж­ных цен­но­стей, ви­ди­мо, от­сут­ст­во­ва­ла, с чем мо­жет быть свя­за­но от­сут­ствие в за­хо­ро­не­ни­ях эли­тар­ных ве­щей. Су­ще­ст­во­ва­ли куль­ты Солн­ца (Суэ, Шуэ), с цен­тром в Со­га­мо­со, ко­то­ро­му при­но­си­ли в жерт­ву плен­ни­ков, и Лу­ны (Чиа).

Строи­ли де­рев. хра­мы. Жре­цы (хе­ке) ис­поль­зо­ва­ли гал­лю­ци­но­ге­ны. Ми­фо­ло­гические сю­же­ты: вы­ход из вод бо­ги­ни Ба­чуэ (ино­гда ото­жде­ст­в­ля­лась с Чиа), ко­то­рая вме­сте со сво­им сы­ном-суп­ру­гом по­ро­ди­ла лю­дей; воз­не­се­ние на не­бо Солн­ца и его дя­ди Ме­ся­ца; ук­ро­ще­ние по­то­па ге­ро­ем Бо­чи­кой, про­де­лав­шим сток во­дам (во­до­пад Те­кен­да­ма) и по­ста­вив­шим ви­нов­но­го в по­то­пе Чиб­ча­чу­ма под­дер­жи­вать зем­лю.

По­сле испанского за­вое­ва­ния (1536-1538 годы) выс­шая знать и жре­че­ст­во Муиски бы­ли унич­то­же­ны. В 1770 году за­пре­ще­но упот­реб­ле­ние язы­ка Муиски, и к началу XIX века Муиски в основном бы­ли ас­си­ми­ли­ро­ва­ны. Отдельные сло­ва язы­ка Муиски во­шли в ме­ст­ные го­во­ры де­пар­та­мен­тов Кун­ди­на­мар­ка и Боя­ка.

По­сле 1810 года за Муиски бы­ли ос­тав­ле­ны ре­зер­ва­ции. Ны­не чис­то­кров­ны­ми по­том­ка­ми Муиски счи­та­ют се­бя около 10 тысяч человек (2006 год). В 1989 году в 5 ин­дей­ских об­щи­нах бы­ли об­ра­зо­ва­ны со­ве­ты, в 2002 году со­сто­ял­ся 1-й Об­щий кон­гресс на­ро­да муи­сков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)