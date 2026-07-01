МУХТАСИБЫ

МУХТАСИБЫ (от арабского мух­та­сиб - кон­тро­лёр, ин­спек­тор) - пер­во­на­чаль­но в ис­лам­ских го­су­дар­ст­вах кон­тро­лё­ры мер и ве­сов, сле­див­шие за по­ряд­ком на городских рын­ках.

Со вре­ме­нем Мухтасибы на­ча­ли вы­пол­нять ряд других по­ли­цей­ских функ­ций: под­дер­жи­ва­ли по­ря­док в об­щественных мес­тах, на­ла­га­ли на­ка­за­ния (та­зир) за пра­во­на­ру­ше­ния, ин­спек­ти­ро­ва­ли учеб­ные за­ве­де­ния. В ве­де­ние Мухтасибов стал вхо­дить кон­троль за со­блю­де­ни­ем за­пре­та на рас­пи­тие спирт­ных на­пит­ков, пре­лю­бо­дея­ния, по­ста в ме­сяц ра­ма­дан.

В сво­ей дея­тель­но­сти Мухтасибы ру­ко­во­дство­ва­лись за­ко­на­ми ша­риа­та и опи­ра­лись на по­ли­ти­ко-пра­во­вую док­три­ну хис­ба (арабское «воз­дая­ние») об административных ме­то­дах раз­ре­ше­ния кон­флик­тов в му­сульманском об­ще­ст­ве. В 1-й половине XX века в Егип­те ос­но­ва­тель ре­лигиозно-по­литической ас­со­циа­ции Бра­тья-му­суль­ма­не Х. аль-Бан­на соз­дал служ­бу Мухтасиб как осо­бую по­ли­цию нра­вов, сле­див­шую за ча­ст­ной жиз­нью гра­ж­дан, пре­имущественно жен­щин, и за пре­тво­ре­ни­ем в жизнь ис­лам­ских мо­раль­ных норм.

В Рос­сии в начале XXI века сре­ди та­тар, при­дер­жи­ваю­щих­ся ис­ла­ма, Мухтасибы иг­ра­ют роль има­мов , воз­глав­ляю­щих ре­гио­наль­ные от­де­ле­ния (мух­та­си­ба­ты) то­го или ино­го муф­тия­та, и за­ни­ма­ют­ся ис­клю­чи­тель­но ре­лигиозной дея­тель­но­стью.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)