МУХТАСИБЫ
МУХТАСИБЫ (от арабского мухтасиб - контролёр, инспектор) - первоначально в исламских государствах контролёры мер и весов, следившие за порядком на городских рынках.
Со временем Мухтасибы начали выполнять ряд других полицейских функций: поддерживали порядок в общественных местах, налагали наказания (тазир) за правонарушения, инспектировали учебные заведения. В ведение Мухтасибов стал входить контроль за соблюдением запрета на распитие спиртных напитков, прелюбодеяния, поста в месяц рамадан.
В своей деятельности Мухтасибы руководствовались законами шариата и опирались на политико-правовую доктрину хисба (арабское «воздаяние») об административных методах разрешения конфликтов в мусульманском обществе. В 1-й половине XX века в Египте основатель религиозно-политической ассоциации Братья-мусульмане Х. аль-Банна создал службу Мухтасиб как особую полицию нравов, следившую за частной жизнью граждан, преимущественно женщин, и за претворением в жизнь исламских моральных норм.
В России в начале XXI века среди татар, придерживающихся ислама, Мухтасибы играют роль имамов, возглавляющих региональные отделения (мухтасибаты) того или иного муфтията, и занимаются исключительно религиозной деятельностью.