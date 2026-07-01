МУХТАР ОМАР

МУХТАР ОМАР АЛЬ МУХТАР - ру­ко­во­ди­тель воо­руженной борь­бы на­се­ле­ния Ки­ре­наи­ки про­тив итальянских за­хват­чи­ков, национальный ге­рой Ли­вии.

Вы­рос в се­мье Ша­ри­фа аль-Гарь­я­ни, пле­мян­ни­ка Ху­сей­на аль- Гарь­я­ни, вид­но­го ре­лигиозно-по­ли­тического дея­те­ля Ки­ре­наи­ки. По­лу­чил ре­лигиозное об­ра­зо­ва­ние в Джан­зу­ре, за­тем в за­вии (ре­лигиозной оби­те­ли) се­ну­си­тов Джаг­бу­ба. Стал шей­хом се­ну­сит­ской за­вии аль-Ка­су­ра.

В 1899 вме­сте с другими чле­на­ми се­ну­сит­ско­го брат­ст­ва уча­ст­во­вал в борь­бе про­тив французской ок­ку­па­ции Ча­да, за­тем с 1911 года про­тив итальянских ко­ло­ни­аль­ных вла­стей в Ки­ре­наи­ке. В 1923 году воз­гла­вил национально-ос­во­бо­дительное дви­же­ние в Ки­ре­наи­ке.

В 1929 году вы­ну­дил итальянские вла­сти на­чать пе­ре­го­во­ры, под­пи­сал с итальянским гу­бер­на­то­ром Ли­вии П. Ба­до­льо ком­про­мисс­ное со­гла­ше­ние. В кон­це ок­тяб­ря то­го же го­да ра­зо­рвал со­гла­ше­ние и во­зоб­но­вил бое­вые дей­ствия про­тив итальянской ар­мии.

В 1930-1931 годах италь­ян­цам уда­лось от­ре­зать от­ря­ды Мухтара от баз снаб­же­ния и изо­ли­ро­вать от ме­ст­но­го на­се­ле­ния. В стыч­ке 11.09.1931 года Мухтар был ра­нен и взят в плен. По при­го­во­ру су­да под­верг­нут пуб­лич­ной каз­ни че­рез по­ве­ше­ние в при­сут­ст­вии 20 тысяч бе­дуи­нов и го­ро­жан.