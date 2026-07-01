МУХТАР ОМАР
МУХТАР ОМАР АЛЬ МУХТАР - руководитель вооруженной борьбы населения Киренаики против итальянских захватчиков, национальный герой Ливии.
Вырос в семье Шарифа аль-Гарьяни, племянника Хусейна аль- Гарьяни, видного религиозно-политического деятеля Киренаики. Получил религиозное образование в Джанзуре, затем в завии (религиозной обители) сенуситов Джагбуба. Стал шейхом сенуситской завии аль-Касура.
В 1899 вместе с другими членами сенуситского братства участвовал в борьбе против французской оккупации Чада, затем с 1911 года против итальянских колониальных властей в Киренаике. В 1923 году возглавил национально-освободительное движение в Киренаике.
В 1929 году вынудил итальянские власти начать переговоры, подписал с итальянским губернатором Ливии П. Бадольо компромиссное соглашение. В конце октября того же года разорвал соглашение и возобновил боевые действия против итальянской армии.
В 1930-1931 годах итальянцам удалось отрезать отряды Мухтара от баз снабжения и изолировать от местного населения. В стычке 11.09.1931 года Мухтар был ранен и взят в плен. По приговору суда подвергнут публичной казни через повешение в присутствии 20 тысяч бедуинов и горожан.