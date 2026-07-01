МУХТАР МАХМУД

МУХТАР МАХМУД - египетский скульптор.

Учил­ся в Ху­дожественном институте в Каи­ре (1908-1911 годах), в 1911-1914 годах - в Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Па­ри­же. По­се­тил так­же Ита­лию; ис­пы­тал влия­ние О. Ро­де­на. Ос­но­во­по­лож­ник национальной скульп­тур­ной шко­лы XX века, воз­ро­дил древ­нее искусство скульп­ту­ры из гра­ни­та.

Главное про­из­ве­де­ние Мухтара - мо­ну­мент «Про­бу­ж­де­ние Егип­та» в Каи­ре (гра­нит, 1919-1928 годы) - про­ник­ну­то па­фо­сом национального воз­ро­ж­де­ния. Сре­ди других ра­бот - па­мят­ни­ки С. За­глу­лю для Каи­ра и Алек­сан­д­рии (конца 1920-х - начала 1930-х годов), так­же по­этич­ные, сим­во­ли­че­ски обоб­щён­ные об­ра­зы египетских кре­сть­ян («Де­вуш­ка, под­ни­маю­щая кув­шин», «Хам­син», обе - из­вест­няк, 1929 год; «Сие­ста», крас­ный пор­фир, начало 1930-х годов, и другое.). Мно­гие про­из­ве­де­ния Мухтара хра­нят­ся в Му­зее изящ­ных ис­кусств в Алек­сан­д­рии.

В 1952 году в Каи­ре от­крыт му­зей М. Мух­та­ра .