МУХТАР МАХМУД
МУХТАР МАХМУД - египетский скульптор.
Учился в Художественном институте в Каире (1908-1911 годах), в 1911-1914 годах - в Школе изящных искусств в Париже. Посетил также Италию; испытал влияние О. Родена. Основоположник национальной скульптурной школы XX века, возродил древнее искусство скульптуры из гранита.
Главное произведение Мухтара - монумент «Пробуждение Египта» в Каире (гранит, 1919-1928 годы) - проникнуто пафосом национального возрождения. Среди других работ - памятники С. Заглулю для Каира и Александрии (конца 1920-х - начала 1930-х годов), также поэтичные, символически обобщённые образы египетских крестьян («Девушка, поднимающая кувшин», «Хамсин», обе - известняк, 1929 год; «Сиеста», красный порфир, начало 1930-х годов, и другое.). Многие произведения Мухтара хранятся в Музее изящных искусств в Александрии.
В 1952 году в Каире открыт музей М. Мухтара.