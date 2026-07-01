МУХТАР АСКАД
МУХТАР АСКАД - узбекский писатель, переводчик, Народный писатель Узбекской ССР (1981 год).
Из семьи железнодорожного рабочего. Воспитывался в детдоме. С 1937 года жил в Ташкенте. Окончил 1-й Среднеазиатский университет (1942 год). В 1957-1969 годах секретарь правления СП Узбекской ССР.
Дебютировал как поэт в 1935 году. В центре творчества Мухтара - строительство социализма в Узбекистане: поэма «Сталевар» (1947 год, русский перевод 1947 года), поэтические сборники - «Мои сограждане» (1949 год, русский перевод 1951 год), «Моё слово к вам» (1978 год), «След руки» (1980 год, русский перевод 1980 год), «Мои года» (1990год) и другое; романы - «Сёстры» (1954 год, русский перевод 1957 год) о духовном пробуждении узбекской женщины, «Рождение» (1961 год, русский перевод 1962 года) о роли созидательного труда в становлении личности и др.
В романе «Чинара» (1969 год, русский перевод 1970 год; Государственная премия Узбекской ССР, 1973 год) история узбекского народа показана через судьбу одной семьи. Автор историко-революционной поэмы «Причастный к бессмертию» (1969 год, русский перевод 1971 года), повестей «Как будто в бурях есть покой» (1976 год), «Узки улочки Бухары» (1980 год), пьес, очерков, рассказов, литературно-критических статей.
Перевёл на узбекский язык сочинения Софокла, Р. Тагора, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, М. Горького, В.В. Маяковского, А.А. Блока и др.