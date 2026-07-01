МУХТАР АСКАД

МУХТАР АСКАД - узбекский пи­са­тель, пе­ре­во­дчик, Народный пи­са­тель Узбекской ССР (1981 год).

Из се­мьи же­лез­но­до­рож­но­го ра­бо­че­го. Вос­пи­ты­вал­ся в дет­до­ме. С 1937 года жил в Таш­кен­те. Окон­чил 1-й Сред­не­ази­ат­ский университет (1942 год). В 1957-1969 годах сек­ре­тарь прав­ле­ния СП Узбекской ССР.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1935 году. В цен­тре твор­че­ст­ва Мухтара - строи­тель­ст­во со­циа­лиз­ма в Уз­бе­ки­ста­не: по­эма «Ста­левар» (1947 год, русский перевод 1947 года), по­этические сборники - «Мои со­гра­ж­да­не» (1949 год, русский перевод 1951 год), «Моё сло­во к вам» (1978 год), «След ру­ки» (1980 год, русский перевод 1980 год), «Мои го­да» (1990год) и другое; ро­ма­ны - «Сё­ст­ры» (1954 год, русский перевод 1957 год) о ду­хов­ном про­бу­ж­де­нии узбекской жен­щи­ны, «Ро­ж­де­ние» (1961 год, русский перевод 1962 года) о ро­ли со­зи­да­тель­но­го тру­да в ста­нов­ле­нии лич­но­сти и др.

В ро­ма­не «Чи­на­ра» (1969 год, русский перевод 1970 год; Государственная премия Узбекской ССР, 1973 год) ис­то­рия узбекского на­ро­да по­ка­за­на че­рез судь­бу од­ной се­мьи. Ав­тор ис­то­ри­ко-ре­во­люционной по­эмы «При­ча­ст­ный к бес­смер­тию» (1969 год, русский перевод 1971 года), по­вес­тей «Как буд­то в бу­рях есть по­кой» (1976 год), «Уз­ки улоч­ки Бу­ха­ры» (1980 год), пьес, очер­ков, рас­ска­зов, литературно-кри­тических ста­тей.

Пе­ре­вёл на узбекский язык со­чи­не­ния Со­фок­ла , Р. Та­го­ра, А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва, М. Горь­ко­го, В.В. Мая­ков­ско­го , А.А. Бло­ка и др.