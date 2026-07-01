МУХКАЙ
МУХКАЙ - комплекс археологических памятников раннего палеолита в предгорьях Кавказа, на возвышенности Мухкай (Акушинский район Дагестана; Россия).
Уникальна наиболее изученная стоянка открытого типа Мухкай II, относящаяся к Олдовану (смотреть Олдувайская культура). Открыта Х.А. Амирхановым в 2005 году, исследуется под его руководством совместной экспедицией Института археологии РАН и Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра с 2008 года.
Слои с археологическим материалом (не менее 20) приурочены к толще (мощность около 80 м) эоплейстоценовых отложений водораздела рек Акуша и Усиша (апшеронский ярус в стратиграфической шкале Понто-Каспийского бассейна). Верхние слои датируются временем ранее 800 тысяч лет назад, нижние - от 1,5 млн. предположительно до 1,8 млн. лет назад.
Толща включает несколько древних погребённых почв и как минимум 2 «костеносных» горизонта. Кремнёвые коллекции содержат чопперы, «пики», скрёбла, ножи, отщепы, желваки со сколами, чешуйки. Такая индустрия соответствует характеристике «технокомплекс чоппера и пика» и определяется как классический Олдован.
В слое 80, насыщенном «мелкоразмерными» кремнёвыми изделиями, костными останками антилоп, газелей, лошади Стенона (Equus Stenonis) и др., впервые для Олдована на территории России зафиксировано сочетание орудий Олдована и древней фауны.
Мухкай II относится к кругу памятников эпохи заселения человеком Евразии и, наряду с Айникаб I, Мухкай I, Гегалашур I-III в Дагестане, Богатыри, Синяя Балка и рядом близлежащих пунктов на Таманском полуострове, принадлежит к древнейшим памятникам человеческой деятельности на территории современной России.