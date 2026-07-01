МУХКАЙ

МУХКАЙ - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ников ран­не­го па­лео­ли­та в пред­горь­ях Кав­ка­за, на воз­вы­шен­но­сти Мух­кай (Аку­шин­ский район Да­ге­ста­на; Рос­сия).

Уни­каль­на наи­бо­лее изу­чен­ная сто­ян­ка от­кры­то­го ти­па Мухкай II, от­но­ся­щая­ся к Ол­до­ва­ну (смотреть Ол­ду­вай­ская куль­ту­ра). От­кры­та Х.А. Амир­ха­но­вым в 2005 году, ис­сле­ду­ет­ся под его ру­ко­во­дством со­вме­ст­ной экс­пе­ди­ци­ей Института ар­хео­ло­гии РАН и Института ис­то­рии, ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии Да­ге­стан­ско­го на­учного цен­тра с 2008 года.

Слои с ар­хео­ло­гическим ма­те­риа­лом (не ме­нее 20) при­уро­че­ны к тол­ще (мощ­ность около 80 м) эоплей­сто­це­но­вых от­ло­же­ний во­до­раз­де­ла рек Аку­ша и Уси­ша (ап­ше­рон­ский ярус в стра­ти­графической шка­ле Пон­то-Кас­пий­ско­го бас­сей­на). Верх­ние слои да­ти­ру­ют­ся вре­ме­нем ра­нее 800 тысяч лет на­зад, ниж­ние - от 1,5 млн. пред­по­ло­жи­тель­но до 1,8 млн. лет на­зад.

Тол­ща вклю­ча­ет несколько древ­них по­гре­бён­ных почв и как ми­ни­мум 2 «кос­те­нос­ных» го­ри­зон­та. Крем­нё­вые кол­лек­ции со­дер­жат чоп­пе­ры, «пи­ки», скрёб­ла, но­жи, от­ще­пы, жел­ва­ки со ско­ла­ми, че­шуй­ки. Та­кая ин­ду­ст­рия со­от­вет­ст­ву­ет ха­рак­те­ри­сти­ке «тех­но­ком­плекс чоп­пе­ра и пи­ка» и оп­ре­де­ля­ет­ся как клас­си­че­ский Ол­до­ван.

В слое 80, на­сы­щен­ном «мел­ко­раз­мер­ны­ми» крем­нё­вы­ми из­де­лия­ми, ко­ст­ны­ми ос­тан­ка­ми ан­ти­лоп, га­зе­лей, ло­ша­ди Сте­но­на (Equus Stenonis) и др., впер­вые для Ол­до­ва­на на тер­ри­то­рии Рос­сии за­фик­си­ро­ва­но со­че­та­ние ору­дий Ол­до­ва­на и древ­ней фау­ны.

Мухкай II от­но­сит­ся к кру­гу па­мят­ни­ков эпо­хи за­се­ле­ния че­ло­ве­ком Ев­ра­зии и, на­ря­ду с Ай­ни­каб I, Мухкай I, Ге­га­ла­шур I-III в Да­ге­ста­не, Бо­га­ты­ри, Си­няя Бал­ка и ря­дом близ­ле­жа­щих пунк­тов на Та­ман­ском полуострове, при­над­ле­жит к древ­ней­шим па­мят­ни­кам че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии современной Рос­сии .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)