МУХИНА ВЕРА ИГНАТЬЕВНА
МУХИНА ВЕРА ИГНАТЬЕВНА - российский скульптор, народный художник СССР (1943), действительный член Академии художеств СССР (1947).
Училась в частных студиях К.Ф. Юона (1909-1911), Н.А. Синицыной (1911) и И.И. Машкова (1911-1912) в Москве, в академии «Ла Гранд-Шомьер» в Париже (1912-1914) у Э.А. Бурделя.
Член Общества русских скульпторов в Москве (1926-1932).
Уже в ранних произведениях Мухиной, отмеченных влиянием кубизма, заметно тяготение к монументальности, декоративности и лаконизму форм. После Октябрьской революции 1917 года участвовала в реализации монументальной пропаганды плана, создавала проекты романтически приподнятых, пронизанных бурным движением памятников (памятник Революции для Клина, 1919; «Освобождённый труд», 1921; памятник В.М. Загорскому, 1921; «Пламя революции», 1922-1923, два последних - гипс, Центральный музей современной истории России, Москва), а также станковые фигуры, утяжелённые объёмы которых выражают внутреннюю мощь натуры («Крестьянка», 1927; «Хлеб», бронза, 1939, обе в ГТГ).
С 1930-х годов обращалась к проблемам синтеза скульптуры с архитектурой. Наиболее известная работа Мухиной - группа «Рабочий и колхозница», венчавшая павильон СССР на Всемирной выставке 1937 году в Париже (нержавеющая сталь, 1935-1937; ныне - перед северным входом ВДНХ, реставрирована в 2000-х годах), ставшая символом СССР. Много работала в области портрета (доктора А.А. Замкова и архитектора С.А. Замкова, оба - мрамор, 1935; полковников Б.А. Юсупова и И.Л. Хижняка, оба - гипс, 1942, и бронза, 1947; академика А.Н. Крылова, дерево, 1945; «Партизанка», бронза, 1951, все в ГТГ).
В послевоенные годы завершила памятник А.М. Горькому по проекту И.Д. Шадра (1939) для Москвы (совместно с Н.Г. Зеленской и З.Г. Ивановой, архитектор З.М. Розенфельд, бронза, гранит, 1949-1951), работала над памятником П.И. Чайковскому в Москве (совместно с Зеленской и Ивановой, архитектор А.А. Заварзин, бронза, гранит, открыт в 1954 году). Автор мраморных надгробий М.А. Пешкова (1935) и Л.В. Собинова (1940-1941) на Новодевичьем кладбище в Москве.
Оформляла также выставки и театральные спектакли (костюмы к «Электре» Софокла в Театре им. Е.Б. Вахтангова в Москве, 1944), создавала проекты одежды и рисунки для тканей (1923-1926), мелкую пластику из фарфора («С.Г. Корень в роли Меркуцио», 1949, и др.), проектировала изделия из стекла (вазы, бокалы и т.п., 1938-1953).
Преподавала во Вхутеине в Москве (1926-1930).