МУХИНА ВЕРА ИГНАТЬЕВНА

МУХИНА ВЕРА ИГНАТЬЕВНА - российский скульп­тор, народный художник СССР (1943), действительный член Академии художеств СССР (1947).

Учи­лась в ча­ст­ных сту­ди­ях К.Ф. Юо­на (1909-1911), Н.А. Си­ни­цы­ной (1911) и И.И. Маш­ко­ва (1911-1912) в Мо­ск­ве, в ака­де­мии «Ла Гранд-Шомь­ер» в Па­ри­же (1912-1914) у Э.А. Бур­де­ля.

Член Об­ще­ст­ва рус­ских скульп­то­ров в Мо­ск­ве (1926-1932).

Уже в ран­них про­из­ве­де­ни­ях Мухиной, от­ме­чен­ных влия­ни­ем ку­биз­ма, за­мет­но тя­го­те­ние к мо­ну­мен­таль­но­сти, де­ко­ра­тив­но­сти и ла­ко­низ­му форм. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года уча­ст­во­ва­ла в реа­ли­за­ции мо­ну­мен­таль­ной про­па­ган­ды пла­на, соз­да­ва­ла про­ек­ты ро­ман­ти­че­ски при­под­ня­тых, про­ни­зан­ных бур­ным дви­же­ни­ем па­мят­ни­ков (па­мят­ник Ре­во­лю­ции для Кли­на, 1919; «Ос­во­бо­ж­дён­ный труд», 1921; па­мят­ник В.М. За­гор­ско­му, 1921; «Пла­мя ре­во­лю­ции», 1922-1923, два последних - гипс, Центральный му­зей современной ис­то­рии Рос­сии , Мо­ск­ва), а так­же стан­ко­вые фи­гу­ры, утя­же­лён­ные объ­ё­мы ко­то­рых вы­ра­жа­ют внутреннюю мощь на­ту­ры («Кре­сть­ян­ка», 1927; «Хлеб», брон­за, 1939, обе в ГТГ).

С 1930-х годов об­ра­ща­лась к про­бле­мам син­те­за скульп­ту­ры с ар­хи­тек­ту­рой. Наи­бо­лее из­вест­ная ра­бо­та Мухиной - груп­па «Ра­бо­чий и кол­хоз­ни­ца», вен­чав­шая па­виль­он СССР на Все­мир­ной вы­став­ке 1937 году в Па­ри­же (не­ржа­вею­щая сталь, 1935-1937; ны­не - пе­ред северным вхо­дом ВДНХ, рес­тав­ри­ро­ва­на в 2000-х годах), став­шая сим­во­лом СССР. Мно­го ра­бо­та­ла в об­лас­ти порт­ре­та (док­то­ра А.А. Зам­ко­ва и архитектора С.А. Зам­ко­ва, оба - мра­мор, 1935; пол­ков­ни­ков Б.А. Юсу­по­ва и И.Л. Хиж­ня­ка, оба - гипс, 1942, и брон­за, 1947; академика А.Н. Кры­ло­ва, де­ре­во, 1945; «Пар­ти­зан­ка», брон­за, 1951, все в ГТГ).

В по­сле­во­ен­ные го­ды за­вер­ши­ла па­мят­ник А.М. Горь­ко­му по про­ек­ту И.Д. Шад­ра (1939) для Мо­ск­вы (совместно с Н.Г. Зе­лен­ской и З.Г. Ива­но­вой, архитектор З.М. Ро­зен­фельд, брон­за, гра­нит, 1949-1951), ра­бо­та­ла над па­мят­ни­ком П.И. Чай­ков­ско­му в Мо­ск­ве (совместно с Зе­лен­ской и Ива­но­вой, архитектор А.А. За­вар­зин, брон­за, гра­нит, от­крыт в 1954 году). Ав­тор мра­мор­ных над­гро­бий М.А. Пеш­ко­ва (1935) и Л.В. Со­би­но­ва (1940-1941) на Но­во­де­вичь­ем клад­би­ще в Мо­ск­ве.

Оформ­ля­ла так­же вы­став­ки и те­ат­раль­ные спек­так­ли (кос­тю­мы к «Элек­тре» Со­фок­ла в Те­ат­ре им. Е.Б. Вах­тан­го­ва в Мо­ск­ве, 1944), соз­да­ва­ла про­ек­ты оде­ж­ды и ри­сун­ки для тка­ней (1923-1926), мел­кую пла­сти­ку из фар­фо­ра («С.Г. Ко­рень в ро­ли Мер­ку­цио», 1949, и др.), про­ек­ти­ро­ва­ла из­де­лия из стек­ла (ва­зы, бо­ка­лы и т.п., 1938-1953).

Пре­по­да­ва­ла во Вху­теи­не в Мо­ск­ве (1926-1930).