МУХИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МУХИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский жи­во­пи­сец, Народный художник РФ (2005), Действительный член РАХ (2001).

Учил­ся в Яро­слав­ском ху­дожественном училище (1970-1974 годы). Жи­вёт в Яро­слав­ле. Мас­тер мо­ну­мен­таль­ной ре­лигиозной жи­во­пи­си, твор­че­ски пе­ре­ос­мыс­ли­ва­ет тра­ди­ции яро­слав­ской и ко­ст­ром­ской школ ико­но­пи­си XVII века, со­хра­няя ин­ди­ви­ду­аль­ность утон­чён­ной жи­во­пис­ной ма­не­ры.

Рос­пи­си Вве­ден­ско­го со­бо­ра (1992-1996 годы) и Кре­сто­воз­дви­жен­ской церкви (1997-2002 годы) Свя­то-Вве­ден­ско­го Толг­ско­го монастыря в Яро­слав­ле, церк­вей По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы в «Рус­ской де­рев­не» в пре­фек­ту­ре Нии­га­та (Япо­ния, 1993-1995 годы), Святого Гри­го­рия Нис­ско­го в городе Ко­лум­бус (штат Огайо, США, 1997 год; так­же ико­но­стас), Ильи Про­ро­ка в городе Сам­тре­диа (Гру­зия, 1998 год), Святого Воз­не­се­ния Гос­под­ня в городе Уб (Сер­бия, 2003-2005 годы), хра­ма Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня в За­гре­бе (2005-2007 годы); ча­со­вен в пре­зи­дент­ском двор­це Сан-Ан­тон в Ла-Вал­лет­те (Маль­та, 1996 год), Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в по­соль­ст­ве РФ в Ба­ку (1999 год; так­же ико­ны) и Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Яро­слав­ле (2002-2003 годы).

В 1996-2002 годах уча­ст­во­вал в рос­пи­си Хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля в Мо­ск­ве («Де­ва днесь» и 28 чу­до­твор­ных и яв­лен­ных икон Бо­жи­ей Ма­те­ри с пред­стоя­щи­ми на хо­рах). Ав­тор жи­во­пис­ных цик­лов «Адам и Ева» (1993-1997 годы), «Ан­ге­лы» (1995-1996 годы), икон, скульп­тур­ной ком­по­зи­ции «Трои­ца» в Яро­слав­ле (при уча­стии других мас­те­ров, 1995 год). Ос­но­ва­тель (1992 год) и ру­ко­во­ди­тель шко­лы «Яро­слав­ская ико­на».