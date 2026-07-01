МУХИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МУХИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский живописец, Народный художник РФ (2005), Действительный член РАХ (2001).
Учился в Ярославском художественном училище (1970-1974 годы). Живёт в Ярославле. Мастер монументальной религиозной живописи, творчески переосмысливает традиции ярославской и костромской школ иконописи XVII века, сохраняя индивидуальность утончённой живописной манеры.
Росписи Введенского собора (1992-1996 годы) и Крестовоздвиженской церкви (1997-2002 годы) Свято-Введенского Толгского монастыря в Ярославле, церквей Покрова Богородицы в «Русской деревне» в префектуре Ниигата (Япония, 1993-1995 годы), Святого Григория Нисского в городе Колумбус (штат Огайо, США, 1997 год; также иконостас), Ильи Пророка в городе Самтредиа (Грузия, 1998 год), Святого Вознесения Господня в городе Уб (Сербия, 2003-2005 годы), храма Преображения Господня в Загребе (2005-2007 годы); часовен в президентском дворце Сан-Антон в Ла-Валлетте (Мальта, 1996 год), Святого Александра Невского в посольстве РФ в Баку (1999 год; также иконы) и Святого Александра Невского в Ярославле (2002-2003 годы).
В 1996-2002 годах участвовал в росписи Храма Христа Спасителя в Москве («Дева днесь» и 28 чудотворных и явленных икон Божией Матери с предстоящими на хорах). Автор живописных циклов «Адам и Ева» (1993-1997 годы), «Ангелы» (1995-1996 годы), икон, скульптурной композиции «Троица» в Ярославле (при участии других мастеров, 1995 год). Основатель (1992 год) и руководитель школы «Ярославская икона».