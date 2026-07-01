МУХАТОВ ВЕЛИ
МУХАТОВ ВЕЛИ - туркменский композитор, Народный артист СССР (1965), Герой Социалистического Труда (1986).
В 1941 году учился в Туркменской студии при Московской консерватории, в 1951 году окончил Московскую консерваторию по классу С.Н. Василенко. Один из основоположников туркменской композиторской музыки.
В 1954-1959 годах председатель СК Туркмении. Среди первых сочинений - балет «Ак-Памык» (имя девушки, буквально - белый хлопок; в соавторстве с А.Ф. Зноско-Боровским, 1945 год), оперы «Кемине и казы» («Поэт и судья», комическая, 1947 год) и «Зохре и Тахир» (либретто А. Карлиева по одноименному роману Молланепеса, 1953 год; обе в соавторстве с А.Г. Шапошниковым; все поставлены в Ашхабаде), «Туркменская сюита» (1950 год) и симфоническая поэма «Моя Родина» (1951 год) для оркестра.
Наиболее значительные произведения - опера «Конец кровавого водораздела» (о событиях после Октябрьской революции 1917 года в Туркмении, либретто Ч. Аширова, 1967 год, Ашхабад), 2-я симфония «Героическая» (1984 год; всего 3 симфонии).
Автор музыки Государственного гимна Туркменской ССР (1946 год; используется поныне). Произведениям Мухатова свойственны мелодическая яркость, выраженный национальный колорит. С 1972 года преподавал в Туркменском педагогическом институте искусств (профессор с 1982 года).
Государственная премия СССР (1951, 1952 годы), Государственная премия Туркменской ССР (1972 год). Награждён орденами Ленина (1955, 1986 годы).