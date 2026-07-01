МУХАТОВ ВЕЛИ

МУХАТОВ ВЕЛИ - туркменский ком­по­зи­тор, Народный артист СССР (1965), Ге­рой Социалистического Тру­да (1986).

В 1941 году учил­ся в Туркменской сту­дии при Московской консерватории, в 1951 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су С.Н. Ва­си­лен­ко. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков туркменской ком­по­зи­тор­ской му­зы­ки.

В 1954-1959 годах председатель СК Турк­ме­нии. Сре­ди пер­вых со­чи­не­ний - ба­лет «Ак-Па­мык» (имя де­вуш­ки, буквально - бе­лый хло­пок; в со­ав­тор­ст­ве с А.Ф. Зно­ско-Бо­ров­ским, 1945 год), опе­ры «Ке­ми­не и ка­зы» («По­эт и су­дья», ко­мическая, 1947 год) и «Зох­ре и Та­хир» (либретто А. Кар­лие­ва по од­но­именному ро­ма­ну Мол­ла­не­пе­са, 1953 год; обе в со­ав­тор­ст­ве с А.Г. Ша­пош­ни­ко­вым; все поставлены в Аш­ха­ба­де), «Турк­мен­ская сюи­та» (1950 год) и сим­фо­ническая по­эма «Моя Ро­ди­на» (1951 год) для ор­ке­ст­ра.

Наи­бо­лее зна­чительные про­из­ве­де­ния - опе­ра «Ко­нец кро­ва­во­го во­до­раз­де­ла» (о со­бы­ти­ях по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в Турк­ме­нии, либретто Ч. Аши­ро­ва, 1967 год, Аш­ха­бад), 2-я сим­фо­ния «Ге­рои­че­ская» (1984 год; все­го 3 сим­фо­нии).

Ав­тор му­зы­ки Государственного гим­на Туркменской ССР (1946 год; ис­поль­зу­ет­ся по­ны­не). Про­из­ве­де­ни­ям Мухатова свой­ст­вен­ны ме­ло­дическая яр­кость, вы­ра­жен­ный национальный ко­ло­рит. С 1972 года пре­по­да­вал в Туркменском пе­да­го­гическом институте ис­кусств (профессор с 1982 года).

Государственная премия СССР (1951, 1952 годы), Государственная премия Туркменской ССР (1972 год). На­граж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1955, 1986 годы).