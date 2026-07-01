МУХАСИБИ АБУ
МУХАСИБИ АБУ Абдаллах аль-Харис бен Асад (прозвище: аль-Мухасиби - контролирующий себя) - арабский аскет, мистик, богослов, один из первых теоретиков суфизма.
В юности переехал в Багдад, где провёл большую часть жизни и создал школу мусульманского мистицизма. Благочестие и образованность снискали Мухасиби широкую популярность, привлекли многочисленных учеников. С усилением в Халифате сторонников Ахмада ибн Ханбаля Мухасиби подвергся гонениям.
Около 846 года прекратил преподавание и вскоре покинул Багдад. По возвращении в Багдад жил затворником, отказавшись от общественной деятельности; умер в крайней нищете. Мухасиби - автор более 30 сочинений. Наиболее известное - «Китаб ар-риая ли-хукук Аллах» («Книга соблюдения Божественных правил»), использовалось для обучения суфиев в Средневековье во всём мусульманском мире.
Мухасиби сформулировал главные положения психологического учения суфиев, считая его основой самонаблюдение и самоконтроль (муракаба ва-мухасаба) над намерениями и движениями души. Остерегая учеников от соблазнов на пути к Богу, Мухасиби призывал научиться презирать всё мирское, не искать удовлетворения ни в чём, кроме Аллаха.
Разум (акль) он понимал как послушание воле Бога, сообщающего людям знания о связи между вещами и явлениями. Большое внимание уделял учению о божественной любви (махабба), признавая её исходящей от Бога, возлюбившего Свои творения и зажёгшего в их сердцах свет ответной любви.
В вопросе о сотворённости Корана Мухасиби занимал промежуточную позицию, признавая вечность Писания как божественного атрибута, но полагая, что оно было передано миру посредством сотворённого Богом голоса и речи. Мухасиби оказал влияние на творчество ряда мусульманских мистиков и богословов от Джунайда до аль-Ашари и аль-Газали.