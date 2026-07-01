МУХАСИБИ АБУ

МУХАСИБИ АБУ Аб­дал­лах аль-Ха­рис бен Асад (про­зви­ще: аль-Му­ха­си­би - кон­тро­ли­рую­щий се­бя) - арабский ас­кет, мис­тик, бо­го­слов, один из пер­вых тео­ре­ти­ков су­физ­ма.

В юно­сти пе­ре­ехал в Ба­гдад, где про­вёл большую часть жиз­ни и соз­дал шко­лу му­сульманского мис­ти­циз­ма. Бла­го­чес­тие и об­ра­зо­ван­ность сни­ска­ли Мухасиби ши­ро­кую по­пу­ляр­ность, при­влек­ли мно­го­численных уче­ни­ков. С уси­ле­ни­ем в Ха­ли­фа­те сто­рон­ни­ков Ах­ма­да ибн Хан­ба­ля Мухасиби под­верг­ся го­не­ни­ям.

Около 846 года пре­кра­тил пре­по­да­ва­ние и вско­ре по­ки­нул Ба­гдад. По воз­вра­ще­нии в Ба­гдад жил за­твор­ни­ком, от­ка­зав­шись от об­щественной дея­тель­но­сти; умер в край­ней ни­ще­те. Мухасиби - ав­тор бо­лее 30 со­чи­не­ний. Наи­бо­лее из­вест­ное - «Ки­таб ар-ри­ая ли-ху­кук Ал­лах» («Кни­га со­блю­де­ния Бо­же­ст­вен­ных пра­вил»), ис­поль­зо­ва­лось для обу­че­ния су­фи­ев в Сред­не­ве­ко­вье во всём му­сульманском ми­ре.

Мухасиби сфор­му­ли­ро­вал главные по­ло­же­ния пси­хо­ло­гического уче­ния су­фи­ев, счи­тая его ос­но­вой са­мо­на­блю­де­ние и са­мо­кон­троль (му­ра­ка­ба ва-му­ха­са­ба) над на­ме­ре­ния­ми и дви­же­ния­ми ду­ши. Ос­те­ре­гая уче­ни­ков от со­блаз­нов на пу­ти к Бо­гу, Мухасиби при­зы­вал нау­чить­ся пре­зи­рать всё мир­ское, не ис­кать удов­ле­тво­ре­ния ни в чём, кро­ме Ал­ла­ха.

Ра­зум (акль) он по­ни­мал как по­слу­ша­ние во­ле Бо­га, со­об­щаю­ще­го лю­дям зна­ния о свя­зи ме­ж­ду ве­ща­ми и яв­ле­ния­ми. Боль­шое вни­ма­ние уде­лял уче­нию о бо­же­ст­вен­ной люб­ви (ма­хаб­ба), при­зна­вая её ис­хо­дя­щей от Бо­га, воз­лю­бив­ше­го Свои тво­ре­ния и за­жёг­ше­го в их серд­цах свет от­вет­ной люб­ви.

В во­про­се о со­тво­рён­но­сти Ко­ра­на Мухасиби за­ни­мал про­ме­жу­точ­ную по­зи­цию, при­зна­вая веч­ность Пи­са­ния как бо­же­ст­вен­но­го ат­ри­бу­та, но по­ла­гая, что оно бы­ло пе­ре­да­но ми­ру по­сред­ст­вом со­тво­рён­но­го Бо­гом го­ло­са и ре­чи. Мухасиби ока­зал влия­ние на твор­че­ст­во ря­да му­сульманских мис­ти­ков и бо­го­сло­вов от Джу­най­да до аль-Аша­ри и аль-Га­за­ли.