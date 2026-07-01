МУХАРРАК

МУХАРРАК (Эль-Му­хар­рак) - го­род на се­ве­ре Бах­рей­на, административный центр гу­бер­на­тор­ст­ва (му­ха­фа­зы) Му­хар­рак.

Насчитывает около 176,6 тысяч человек (2012 год; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны); вхо­дит в со­став городской аг­ло­ме­ра­ции Ма­на­мы. Рас­по­ло­жен на острове Му­хар­рак в Пер­сид­ском заливе (порт). Со­еди­нён ав­то­до­ро­га­ми, про­хо­дя­щи­ми по дам­бам, с Ма­на­мой (остров Бах­рейн). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Бах­рей­на.

Из­вес­тен с эпо­хи Се­лев­ки­дов. В раз­ное вре­мя вхо­дил в со­став Пар­фии и го­су­дар­ст­ва Са­са­ни­дов. В V веке центр рас­про­стра­не­ния не­сто­ри­ан­ст­ва. В 1521 году за­воё­ван пор­ту­галь­ца­ми, в 1602 году - пер­са­ми. С 1783 года под вла­стью се­мьи Аль Ха­ли­фа. Раз­ви­вал­ся как тор­го­вый центр.

В 1810-1923 годах сто­ли­ца Бах­рей­на (с 1861 года британского про­тек­то­ра­та). С 1971 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мо­го ко­ро­лев­ст­ва Бах­рейн. Со­хра­нил­ся ста­рый го­род с до­ма­ми, снаб­жён­ны­ми «баш­ня­ми вет­ра» и ук­ра­шен­ны­ми рез­ны­ми де­ревянными бал­ко­на­ми и ре­шёт­ка­ми, а так­же леп­ни­ной, в том числе до­ма шей­ха Исы бин Али Аль Ха­ли­фа, тор­гов­ца жем­чу­гом Ах­ма­да Сия­ди, по­эта Аб­дул­лы аль-За­еда (все XIX века, ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны в конце XX - начале XXI веков).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки го­ро­да - сфе­ра ус­луг, в том числе транс­порт­ные, де­ло­вые, ту­ри­стические ус­лу­ги. Мухаррак - важ­ный авиа­узел Ближ­не­го Вос­то­ка. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Бах­рей­на (около 9 миллионов пас­са­жи­ров в 2010 году) об­слу­жи­ва­ет авиа­пе­ре­воз­ки стра­ны и восточных про­вин­ций Са­удовской Ара­вии; в Мухарраке - го­лов­ные офи­сы национальных авиа­ком­па­ний «Gulf Air» и «Bahrain Air». Кус­тар­но-ре­мес­лен­ные про­изводства. Ры­бо­лов­ст­во.

Близ Мухаррака - форт Арад (Ка­ла­ат Арад; XVI век, ре­кон­ст­рук­ция 1987 года; смотреть иллюстрации к статье Бах­рейн); ис­кусственные острова Ам­вадж (с жи­лы­ми до­ма­ми, гос­ти­ни­ца­ми, те­ма­тическим пар­ком и другое).

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