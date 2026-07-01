МУХАРРАК
МУХАРРАК (Эль-Мухаррак) - город на севере Бахрейна, административный центр губернаторства (мухафазы) Мухаррак.
Насчитывает около 176,6 тысяч человек (2012 год; второй по числу жителей город страны); входит в состав городской агломерации Манамы. Расположен на острове Мухаррак в Персидском заливе (порт). Соединён автодорогами, проходящими по дамбам, с Манамой (остров Бахрейн). Международный аэропорт Бахрейна.
Известен с эпохи Селевкидов. В разное время входил в состав Парфии и государства Сасанидов. В V веке центр распространения несторианства. В 1521 году завоёван португальцами, в 1602 году - персами. С 1783 года под властью семьи Аль Халифа. Развивался как торговый центр.
В 1810-1923 годах столица Бахрейна (с 1861 года британского протектората). С 1971 года в составе независимого королевства Бахрейн. Сохранился старый город с домами, снабжёнными «башнями ветра» и украшенными резными деревянными балконами и решётками, а также лепниной, в том числе дома шейха Исы бин Али Аль Халифа, торговца жемчугом Ахмада Сияди, поэта Абдуллы аль-Заеда (все XIX века, реконструированы в конце XX - начале XXI веков).
Основа экономики города - сфера услуг, в том числе транспортные, деловые, туристические услуги. Мухаррак - важный авиаузел Ближнего Востока. Международный аэропорт Бахрейна (около 9 миллионов пассажиров в 2010 году) обслуживает авиаперевозки страны и восточных провинций Саудовской Аравии; в Мухарраке - головные офисы национальных авиакомпаний «Gulf Air» и «Bahrain Air». Кустарно-ремесленные производства. Рыболовство.
Близ Мухаррака - форт Арад (Калаат Арад; XVI век, реконструкция 1987 года; смотреть иллюстрации к статье Бахрейн); искусственные острова Амвадж (с жилыми домами, гостиницами, тематическим парком и другое).