МУХАММЕДИ

МУХАММЕДИ (Му­хам­ма­ди Ха­ра­ви Ге­рат­ский) - иранский ри­со­валь­щик и ми­ниа­тю­рист II-й половины XVI века.

Пол­ное имя и био­гра­фия не­из­вест­ны. Ос­ман­ский хро­нист Мус­та­фа Даф­та­ри, ав­тор трак­та­та «Ма­на­киб и-Ху­нар­ва­ран» («По­хваль­ные ка­че­ст­ва лю­дей та­лант­ли­вых», 1587 год), оши­боч­но иден­ти­фи­ци­ро­вал Мухаммеди с теб­риз­ским художником Мир­зой Али (около 1510 - до 1576 года), ко­то­рый при­нял нис­бу (ро­до­вое имя) Мухаммеди по сво­ему от­цу Сул­та­ну Мо­хам­ме­ду.

Мухаммеди ра­бо­тал при дво­рах Се­фе­ви­дов, в 1570-х годах - в Каз­ви­не , около 1578-1587 годов - в Ге­ра­те (со­глас­но А. Уэл­чу). Другие ис­сле­до­ва­те­ли (Б. Ро­бин­сон) счи­та­ют, что вся дея­тель­ность Мухаммеди про­те­ка­ла в Ге­ра­те в пе­ри­од около 1560 - около 1590 годов.

Один из наи­бо­лее ори­ги­наль­ных жи­во­пис­цев сво­его вре­ме­ни, Мухаммеди ил­лю­ст­ри­ро­вал ру­ко­пи­си («Хам­се» Ни­за­ми, II-я половина XVI века, му­зей двор­ца Топ­ка­пы, Стам­бул ), од­ним из пер­вых на­чал ра­бо­тать в ми­ниа­тю­ре на отдельных лис­тах: по­этич­ные об­ра­зы юно­шей и де­ву­шек («Влюб­лён­ные», около1575 года), пас­то­раль­ные и эле­гические сце­ны («Кон­церт для Хам­зы Мир­зы», 1584 год; обе - Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бос­тон), порт­ре­ты («Али­ку­ли-хан», 1584 год, му­зей двор­ца Топ­ка­пы).

Соз­дал собственный стиль, со­че­таю­щий изы­скан­ность и экс­прес­сию, кал­ли­гра­фи­че­ски точ­ный, изящ­ный ли­не­ар­ный ри­су­нок и мяг­кий, то­наль­ный ко­ло­рит, в изо­бра­же­нии пер­со­на­жей - уд­ли­не­ние про­пор­ций и лёг­кую не­ус­той­чи­вость позицию. Ока­зал влия­ние на при­двор­ных ху­дож­ни­ков ша­ха Аб­ба­са I , в том числе на Ре­за-и Аб­ба­си.