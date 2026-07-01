МУХАММЕДИ
МУХАММЕДИ (Мухаммади Харави Гератский) - иранский рисовальщик и миниатюрист II-й половины XVI века.
Полное имя и биография неизвестны. Османский хронист Мустафа Дафтари, автор трактата «Манакиб и-Хунарваран» («Похвальные качества людей талантливых», 1587 год), ошибочно идентифицировал Мухаммеди с тебризским художником Мирзой Али (около 1510 - до 1576 года), который принял нисбу (родовое имя) Мухаммеди по своему отцу Султану Мохаммеду.
Мухаммеди работал при дворах Сефевидов, в 1570-х годах - в Казвине, около 1578-1587 годов - в Герате (согласно А. Уэлчу). Другие исследователи (Б. Робинсон) считают, что вся деятельность Мухаммеди протекала в Герате в период около 1560 - около 1590 годов.
Один из наиболее оригинальных живописцев своего времени, Мухаммеди иллюстрировал рукописи («Хамсе» Низами, II-я половина XVI века, музей дворца Топкапы, Стамбул), одним из первых начал работать в миниатюре на отдельных листах: поэтичные образы юношей и девушек («Влюблённые», около1575 года), пасторальные и элегические сцены («Концерт для Хамзы Мирзы», 1584 год; обе - Музей изящных искусств, Бостон), портреты («Аликули-хан», 1584 год, музей дворца Топкапы).
Создал собственный стиль, сочетающий изысканность и экспрессию, каллиграфически точный, изящный линеарный рисунок и мягкий, тональный колорит, в изображении персонажей - удлинение пропорций и лёгкую неустойчивость позицию. Оказал влияние на придворных художников шаха Аббаса I, в том числе на Реза-и Аббаси.