МУХАММЕД VI
МУХАММЕД VI (Сиди Мухаммед бен аль- Хасан) - король Марокко, дивизионный генерал (1994 год).
Из династии Алауитов, сын Хасана II. В 1988 году окончил факультет юридических, экономических и социальных наук Рабатского университета. В годы правления отца принимал участие в ряде дипломатических миссий. В 1985 году назначен координатором административных служб в генштабе ВС Марокко. Взошёл на престол 23.07.1999 года, коронован 30.07.1999 года.
Во главе государства предпринял шаги по демократизации общественной жизни: амнистировал отдельные группы заключённых (1999, 2003, 2005 годы), внёс поправки в семейный кодекс, расширившие права марокканок (2004 год), разрешил деятельность правозащитной организации «Справедливость и примирение» (2004 год).
В целях укрепления своей власти произвёл значительные кадровые перестановки в госсударственном аппарате (1999 год), назначил в крупнейшие провинции новых губернаторов (2001 год). При Мухаммеде VI осуществлены преобразования в социальной и культурной сферах: открыт Королевский институт берберской культуры (2001 год), берберский язык (тамазигт) получил статус национального языка (2002 год).
В отношении исламистских организаций Мухаммед VI проводит политику, сочетающую преследования радикальных исламистских группировок (в ответ на совершённые ими террористич. акты в 2003 и 2007 годах в городе Касабланка) и пропаганду умеренного исламизма.
Во внешней политике выступает за политическое решение проблемы Западной Сахары. В феврале 2006 года выдвинул проект предоставления ей автономии в составе Марокко и закрепления её особых прав в Конституции страны. В 2011 под влиянием событий «арабской весны» и массовых мирных выступлений в Марокко Мухаммед VI инициировал процесс принятия новой Конституции.
Одобренная на референдуме 01.07.2011 года, она расширила права парламента и премьер-министра, предоставила гарантии независимости судебной системы, основных прав и свобод граждан, признала гражданское и социальное равенство мужчин и женщин, предоставила берберскому языку статус второго официального языка наряду с арабским.