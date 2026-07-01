МУХАММЕД VI

МУХАММЕД VI (Си­ди Му­хам­мед бен аль- Ха­сан) - ко­роль Ма­рок­ко , ди­ви­зи­он­ный генерал (1994 год).

Из ди­на­стии Алау­и­тов, сын Ха­са­на II. В 1988 году окон­чил факультет юри­дических, эко­но­мических и со­ци­аль­ных на­ук Ра­бат­ско­го университета. В го­ды прав­ле­ния от­ца при­ни­мал уча­стие в ря­де ди­пло­ма­тических мис­сий. В 1985 году на­зна­чен ко­ор­ди­на­то­ром административных служб в ген­шта­бе ВС Ма­рок­ко. Взо­шёл на пре­стол 23.07.1999 года, ко­ро­но­ван 30.07.1999 года.

Во гла­ве го­су­дар­ст­ва пред­при­нял ша­ги по де­мо­кра­ти­за­ции об­щественной жиз­ни: ам­ни­сти­ро­вал отдельные груп­пы за­клю­чён­ных (1999, 2003, 2005 годы), внёс по­прав­ки в се­мей­ный ко­декс, рас­ши­рив­шие пра­ва ма­рок­ка­нок (2004 год), раз­ре­шил дея­тель­ность пра­во­за­щит­ной организации «Спра­вед­ли­вость и при­ми­ре­ние» (2004 год).

В це­лях ук­ре­п­ле­ния сво­ей вла­сти про­из­вёл зна­чительные кад­ро­вые пе­ре­ста­нов­ки в госсударственном ап­па­ра­те (1999 год), на­зна­чил в круп­ней­шие про­вин­ции но­вых гу­бер­на­то­ров (2001 год). При Мухаммеде VI осу­ще­ст­в­ле­ны пре­об­ра­зо­ва­ния в со­ци­аль­ной и куль­тур­ной сфе­рах: от­крыт Ко­ро­лев­ский институт бер­бер­ской куль­ту­ры (2001 год), бер­бер­ский язык (та­ма­зигт) по­лу­чил ста­тус национального язы­ка (2002 год).

В от­но­ше­нии ис­ла­ми­ст­ских ор­га­ни­за­ций Мухаммед VI про­во­дит по­ли­ти­ку, со­че­таю­щую пре­сле­до­ва­ния ра­ди­каль­ных ис­ла­ми­ст­ских груп­пи­ро­вок (в от­вет на со­вер­шён­ные ими тер­ро­ри­стич. ак­ты в 2003 и 2007 годах в городе Ка­саб­лан­ка ) и про­па­ган­ду уме­рен­но­го ис­ла­миз­ма.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке вы­сту­па­ет за по­ли­тическое ре­ше­ние про­бле­мы За­пад­ной Са­ха­ры. В феврале 2006 года выд­ви­нул про­ект пре­дос­тав­ле­ния ей ав­то­но­мии в со­ста­ве Ма­рок­ко и за­кре­п­ле­ния её осо­бых прав в Кон­сти­ту­ции стра­ны. В 2011 под влия­ни­ем со­бы­тий «арабской вес­ны» и мас­со­вых мир­ных вы­ступ­ле­ний в Ма­рок­ко Мухаммед VI ини­ци­иро­вал про­цесс при­ня­тия но­вой Кон­сти­ту­ции.

Одоб­рен­ная на ре­фе­рен­ду­ме 01.07.2011 года, она рас­ши­ри­ла пра­ва пар­ла­мен­та и премь­ер-ми­ни­ст­ра, пре­до­ста­ви­ла га­ран­тии не­за­ви­си­мо­сти су­деб­ной си­сте­мы, основных прав и сво­бод граж­дан, при­зна­ла гражданское и со­ци­аль­ное ра­вен­ст­во муж­чин и жен­щин, пре­до­ста­ви­ла бер­бер­ско­му языку ста­тус вто­ро­го официального язы­ка на­ря­ду с араб­ским.