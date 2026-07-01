МУХАММЕД V
МУХАММЕД V (Сиди Мухаммед бен Юсуф) - султан, затем король Марокко.
Из династии Алауитов, младший сын султана Мулай Юсуфа (1912-1927 годы), отец Хасана II. В 1927 году при поддержке французских властей, надеявшихся на то, что молодой Мухаммед будет легко управляемым правителем, стал султаном Марокко. Занял независимую позицию по отношению к французской и испанской администрации протектората, ратовал за суверенитет шерифского государства.
В 1936 году выступил против мобилизации мусульман в армию генерала Ф. Франко. После поражения Франции в 1940 году противодействовал применению в Марокко антисемитского законодательства правительства «Виши». После высадки в Марокко англо-американских войск (ноябрь 1942 года) стремился заручиться поддержкой президента США Ф.Д. Рузвельта в целях постепенной ликвидации протектората Франции и Испании и достижения независимости страны.
В качестве первого шага к независимости в апреле 1943 года выступил с идеей замены франко-испанского протектората совместным протекторатом США, Великобритании, Франции и Испании. План был отвергнут французской администрацией. Оказывал поддержку партии «Истикляль». С 1945 года общенациональный лидер освободительной борьбы в Марокко.
Его речь в Танжере (10.04.1947 год), в которой провозглашались право марокканского народа на свободу, суверенитет и единство государства, легла в основу Хартии марокканской независимости. Политика Мухаммеда вызвала недовольство французских властей и представителей традиционных элит (в том числе паши Марракеша).
В августе 1953 года Мухаммед был низложен и выслан на остров Мадагаскар. Подъём патриотического движения вынудил французкие власти в 1955 разрешить Мухаммеду вернуться в Марокко. После достижения независимости (1956 год) поддержал курс на реформирование государственных учреждений, ликвидацию неграмотности, оказание помощи крестьянским хозяйствам, разработку конституции и прочее.
В 1957 году принял титул короля под именем Мухаммеда V. В 1960-1961 годах глава правительства Марокко, в 1961 году один из инициаторов созыва Касабланкской конференции, ставшей важным этапом на пути создания Организации африканского единства. Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона.