МУХАММЕД V

МУХАММЕД V (Си­ди Му­хам­мед бен Юсуф) - сул­тан, за­тем ко­роль Ма­рок­ко .

Из ди­на­стии Алау­и­тов, млад­ший сын сул­та­на Му­лай Юсу­фа (1912-1927 годы), отец Ха­са­на II. В 1927 году при под­держ­ке французских вла­стей, на­де­яв­ших­ся на то, что мо­ло­дой Мухаммед бу­дет лег­ко управ­ляе­мым пра­ви­те­лем, стал сул­та­ном Ма­рок­ко. За­нял не­за­ви­си­мую по­зи­цию по от­но­ше­нию к французской и испанской ад­ми­ни­ст­ра­ции про­тек­то­ра­та, ра­то­вал за су­ве­ре­ни­тет ше­риф­ско­го го­су­дар­ст­ва.

В 1936 году вы­сту­пил про­тив мо­били­за­ции му­суль­ман в ар­мию генерала Ф. Фран­ко. По­сле по­ра­же­ния Фран­ции в 1940 году про­ти­во­дей­ство­вал при­ме­не­нию в Ма­рок­ко ан­ти­се­мит­ско­го за­ко­но­да­тель­ст­ва пра­ви­тель­ст­ва «Ви­ши». По­сле вы­сад­ки в Ма­рок­ко анг­ло-американских войск (но­ябрь 1942 года) стре­мил­ся за­ру­чить­ся под­держ­кой пре­зи­ден­та США Ф.Д. Руз­вель­та в це­лях по­сте­пен­ной ли­к­ви­да­ции про­тек­то­ра­та Фран­ции и Ис­па­нии и дос­ти­же­ния не­за­ви­си­мо­сти стра­ны.

В ка­че­ст­ве пер­во­го ша­га к не­за­ви­си­мо­сти в апреле 1943 года вы­сту­пил с иде­ей за­ме­ны фран­ко-испанского про­тек­то­ра­та со­вме­ст­ным про­тек­то­ра­том США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции и Ис­па­нии. План был от­верг­нут французской ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей. Ока­зы­вал под­держ­ку пар­тии «Ис­тик­ляль». С 1945 года об­ще­на­цио­наль­ный ли­дер ос­во­бо­дительной борь­бы в Ма­рок­ко.

Его речь в Тан­же­ре (10.04.1947 год), в ко­то­рой про­воз­гла­ша­лись пра­во ма­рокканского на­ро­да на сво­бо­ду, су­ве­ре­ни­тет и един­ст­во го­су­дар­ст­ва, лег­ла в ос­но­ву Хар­тии ма­рокканской не­за­ви­си­мо­сти. По­ли­ти­ка Мухаммеда вы­зва­ла не­до­воль­ст­во французских вла­стей и пред­ста­ви­те­лей тра­диционных элит (в том числе па­ши Мар­ра­ке­ша).

В августе 1953 года Мухаммед был низ­ло­жен и вы­слан на остров Ма­дага­скар. Подъ­ём пат­рио­тического дви­же­ния вы­ну­дил французкие вла­сти в 1955 раз­ре­шить Мухаммеду вер­нуть­ся в Ма­рок­ко. По­сле дос­ти­же­ния не­за­ви­си­мо­сти (1956 год) под­дер­жал курс на ре­фор­ми­ро­ва­ние государственных уч­ре­ж­де­ний, ли­к­ви­да­цию не­гра­мот­но­сти, ока­за­ние по­мо­щи кре­сть­ян­ским хо­зяй­ст­вам, раз­ра­бот­ку кон­сти­ту­ции и прочее.

В 1957 году при­нял ти­тул ко­ро­ля под име­нем Мухаммеда V. В 1960-1961 годах гла­ва пра­ви­тель­ст­ва Ма­рок­ко, в 1961 году один из ини­циа­то­ров со­зы­ва Ка­саб­ланк­ской кон­фе­рен­ции, став­шей важ­ным эта­пом на пу­ти соз­да­ния Ор­га­ни­за­ции аф­ри­кан­ско­го един­ст­ва . Ка­ва­лер Боль­шо­го кре­ста ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на.